Kiki Bertens kan zich opmaken voor een leven zonder tennis na olympische uitschakeling

Ze had gehoopt op een droomafscheid, wellicht tegen beter weten in. Op het Ariake Tennis Park in Tokio kwam er zaterdag een einde aan de enkelspelcarrière van Kiki Bertens. Na het laatste punt in de verloren partij tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (6-4, 3-6, 6-4) werd ze overmand door emoties. Tranen van verdriet, teleurstelling, pijn, maar waarschijnlijk ook van opluchting.

Na een achillespeesoperatie in oktober vorig jaar ontsnapte het heilige vuur langzaam uit het lichaam van de 29-jarige Bertens. Ook na de ingreep was de pijn nooit weg en de gang naar de tennisbaan werd voor de in Wateringen geboren tennisster meer en meer een mentale martelgang. In april maakte Bertens bekend dat het genoeg was geweest. De tank was leeg en het werd tijd voor een leven zonder tennis.

Kiki Bertens na haar uitschakeling. Beeld REUTERS

Ze koos de Olympische Spelen in Tokio als eindstation, vooral ook omdat ze jaren geleden haar vriendin Demi Schuurs had beloofd om in Japan te dubbelen. Want zelf voelde ze de magie van de vijf ringen niet, zeker na haar slechte ervaringen bij haar olympisch debuut in Rio. Ze liet aanvankelijk de optie open om na ‘Tokio’ ook nog de US Open te spelen, maar daar zag ze vanaf.

“Het moet geen strijd tegen jezelf worden”, zei Bertens vóór vertrek naar Japan. Dat was het in 2020 wel, het jaar waarin ze acht van haar tien partijen verloor. Na haar verlies in de eerste ronde van Wimbledon vertelde Bertens dat het ‘gewoon weer verschrikkelijk was op de baan’. Ze was teleurgesteld in zichzelf, haar spel, haar gedrag, maar vooral ook in haar lichaam. “Het is moeilijk te accepteren dat mijn lichaam niet meer meehelpt.”

In Tokio speelt Bertens nog in het dubbelspel, met Schuurs, en het gemengddubbel, met Wesley Koolhof. Daarna verlaat ze definitief de tennisbaan, waarop ze diepe dalen kende en hoge pieken bereikte. Vaak werd ze bevangen door spanning en liep het hoofd over van twijfels. Maar vaak toonde ze ook haar geweldige tenniskwaliteiten, die haar in februari 2019 naar de vierde plaats op de wereldranglijst stuwden. Nooit stond een Nederlandse tennisster zo hoog geklasseerd.

Kiki Bertens staat de pers te woord na haar verloren partij tegen Marketa Vondrousova. Beeld ANP

In Tokio hoopte Bertens haar loopbaan op een mooie manier af te sluiten. Maar in de hitte op de Japanse hardcourtbaan - tijdens de baanwisselingen blies een Japanse official haar via een stofzuigerslang koele lucht toe - kon ze de negatieve spiraal van de afgelopen maanden niet doorbreken. Een backhandreturn op het derde matchpoint van Vondrousova vloog de baan uit, waarna Bertens op de bank haar hoofd onder een handdoek verborg.

De komende maanden zal Bertens ongetwijfeld met een trots gevoel terugkijken op haar carrière, die een belangrijke sprong voorwaarts maakte onder coach Raemon Sluiter. Op haar erelijst staan ondermeer tien WTA-titels, met de toernooizeges in Cincinnatti en Madrid als hoogtepunten. En natuurlijk ook de halve finale op Roland Garros en de kwartfinale op Wimbledon. Mooi om straks op terug te kijken in een leven zonder druk, journalisten, reizen, pijn en verplichtingen.

Lees ook: De tank is leeg: Kiki Bertens kijkt uit naar een leven zonder tennis

Kiki Bertens zet dit jaar een streep onder haar carrière. Ze kijkt uit naar een leven zonder tennis.