Kiki Bertens bevangen door aanval van extreme zenuwen tijdens Fed Cup - maar ze wint wel

Bij haar terugkeer in de Fed Cup raakte de beste tennisster van Nederland bevangen door de zenuwen. Ook een kolderiek dansje helpt niet.

Spanning is een ongewenste metgezel in de entourage van Kiki Bertens. Vlak voor haar eerste Fed Cup-wedstrijd in twee jaar werd de beste tennisster van Nederland weer bevangen door een aanval van extreme zenuwen. In de kleedkamer moest ze zelfs overgeven en na de moeizaam gewonnen partij tegen Aljaksandra Sasnovitsj schoten de emoties alle kanten op. Ouderwets noemde Bertens zelf de spanning die haar in een wurggreep hield.

Voor aanvang van de landenontmoeting tegen Wit-Rusland voerden de Nederlandse tennissters en Fed Cup-coach Paul Haarhuis een kolderiek dansje uit. Om te laten zien hoe gezellig het ze met z’n allen hadden huppelden ze van links naar rechts op een carnavalesk nummer van Snollebollekes. Bertens leek tijdens die ‘warming up’ een ontspannen indruk te maken, maar de schijn bedroog.

Tijdens de partij tegen Sasnovitsj, de bescheiden nummer 113 van de wereld, zat Bertens gevangen in een web van spanning. Het werd er niet beter op toen Sasnovitsj zich lange tijd een gelijkwaardige tegenstander toonde. Eenmaal spoorde Bertens de bijna tweeduizend toeschouwers in de Haagse Sportcampus Zuiderpark aan om haar te steunen. Een noodkreet van een sportvrouw die zichzelf niet in de hand had.

Gebroken Bertens: teamgevoel geeft extra druk

De kreet die ze slaakte na de winst (6-7, 6-2, 6-1) was doordrenkt met pure opluchting. Toen de opdringerige speaker het nodig achtte de microfoon onder haar neus te duwen, brak Bertens. Op de persconferentie erkende ze later dat het heel lang geleden was dat ze zo door de spanning was gegrepen. Ze herinnerde zich het nog: de finale van twee jaar geleden in Madrid tegen Petra Kvitova.

Bertens weet de spanning aan het feit dat het toch heel anders is om louter en alleen voor jezelf te tennissen dan in dienst van een team. Een team bovendien met ‘meiden’ die haar allemaal na aan het hart liggen. Zoals dubbelspecialist Demi Schuurs die ze bijna wekelijks op een toernooi ziet. Of Arantxa Rus met wie ze al jaren in het Fed Cup-team heeft gespeeld.

Na een afwezigheid van twee jaar, waarin ze voorrang gaf aan haar eigen carrière, wilde ze het team niet laten zakken. “Je bent de hele week met elkaar samen met maar een doel en dan ga je voor elkaar door het vuur”, zei Bertens. Maar ze moest bekennen dat het haar veel energie kostte. Een lichtpuntje was volgens haar dat ze, zoals in het verleden vaak het geval was, geen moment in paniek raakte.

Het Fed Cup-team, van links naar rechts: Kiki Bertens, Lesley Pattinama-Kerkhove, Indy de Vroome en Demi Schuurs. Beeld BSR Agency

Ze moest ook toegeven dat ze zich enigszins schuldig voelde dat ze zich in 2018 en 2019 niet beschikbaar had gesteld voor het Fed Cup-team, dat in alle vier de wedstrijden zonder haar tegen kansloze nederlagen was aangelopen. Maar als sportvrouw moet je soms egoïstisch zijn, zei Bertens. “En dat ben ik diep van binnen helemaal niet.” Ze was blij dat ze er weer bij was en dat ze het eerste punt had binnengehaald.

Of dat voldoende is om Nederland naar de Fed Cup Finals in april in Boedapest te loodsen is nog maar de vraag. In het tweede enkelspel werd Arantxa Rus weggeslagen door Arina Sabalenka (6-2 en 6-3), waardoor de dag van zaterdag begint met een gelijke stand. Aan Bertens de taak om Nederland tegen Sabalenka, de stoere kopvrouw van de Wit-Russische ploeg, op een nieuwe voorsprong te zetten. Spanning verzekerd.

Lees ook:

Vriendendienst brengt Kiki Bertens na twee jaar terug in Fed Cup-team

Kiki Bertens kwam een belofte aan dubbelspecialist Demi Schuurs na. Daardoor speelt ze weer in de Fed Cup. ‘Ik win liever een grandslam dan dat ik een medaille haal op de Spelen.’