Kijk naar de spelers, niet de tekentafel, om te zien wat dit voetbalseizoen interessant kan maken

Het competitiedebuut van Frenkie de Jong voor Barcelona verliep teleurstellend. Lionel Messi kon nog niet meedoen, Barcelona verloor. Ik zag De Jong op het middenveld rondlopen en tikjes geven, zoals ik hem dat vooral in Nederland ook bij Ajax vaak zag doen.

Anderen zagen iets anders.

Hij kreeg geen steun van ploeg­genoten, hoorde ik. Athletic Bilbao had een mannetje op hem ­gezet. Ik zag dat mannetje niet ­altijd, maar laat het zo geweest zijn: tja, dat is het recht van de ­tegenstander, dat zullen er nog wel meer gaan doen.

De Spaanse pers was mild voor De Jong. Uiteraard, hij is er net. Zijn talent wordt onderstreept bij Ajax, dat hem nogal mist – waarover zo meer. Een Spaanse krant concludeerde dat De Jong snakt naar Messi: met hem erbij speelt iedereen beter.

Ja, zo lust ik er nog wel een paar.

Het moet altijd maar goed gaan

Het moet altijd maar goed gaan. Waarom? Met de perfecte Messi erbij kan iedereen lekker tikken, ja. Maar bekijk het een kwartslag anders en zie het mooie van Barcelona zonder ­Messi: hoe lossen ze dat op, of niet natuurlijk, en niet alleen de trainer, maar ook en misschien wel vooral de spelers?

Ajax tegen PAOK Saloniki en Apoel Nicosia, zo slecht soms, ja: zie er ook het mooie van. Ajax is zijn beste spelers kwijtgeraakt, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Trainer en spelers moeten op zoek naar iets anders.

Toch stond ergens in de zomer op de cover van Voetbal Interna­tional dat Ajax de lat weer hoger legt. Kampioen geworden, de ­halve finale van de Champions League bereikt, en dan de lat hoger leggen? Van technisch directeur Marc Overmars las ik in het Algemeen Dagblad net iets anders. “Het niveau van Ajax gaat wellicht iets naar beneden”, zei hij, ook in juli.

Reële uitspraak, al dacht ik meteen: gaat het volk dat pikken, en voor hoe lang?

Je hoort al iets van ongeduld: trainer Erik ten Hag moet de puzzel snel leggen. Alsof dat zou kunnen en alsof – dat oeroude waanidee – de trainer alles aan een touwtje kan hebben. Voetbal is geen spel voor de tekentafel.

Aankopen van vorig seizoen

Nee, kijk ook naar de spelers, nu naar Dusan Tadic en Daley Blind vooral, de aankopen van vorig seizoen. Meer dan in de voorspoed van toen zouden ze nu ­medespelers én de trainer moeten kunnen helpen. Deze week, tegen Apoel Nicosia, konden ze dat niet, om niet te zeggen dat ze onzichtbaar waren.

Kijken hoe dat verdergaat, ook hier: hoe lossen ze het op, of niet natuurlijk, niet alleen de trainer, maar ook en misschien wel vooral de spelers?

PSV speelde slecht in de vorige voorronde van de Europa League, maar zie: deze week ging het toch beter, tegen Apollon Limassol. Nee, niet schamperen over de ­tegenstander. Dit is het niveau waarop Nederlandse clubs in eerste instantie moeten wedijveren en beter moeten zien te worden. Een plusje deze week dan toch voor trainer Mark van Bommel en vergeet zijn spelers niet, Nick Viergever en Timo Baumgartl, ­bedoel ik dan nu eens.

Geen gestroomlijnde voetballers, nee, sobere verdedigers, maar voor trainer en medespelers zijn ze van niet geringe waarde. Het is het type dat in Nederland gauw wordt beschimpt, het land dat aan zijn toch nog zo recente voetbalcrisis al niet meer wil denken, het land dat de lat hoger wil en denkt te kunnen leggen.

Nee, kijk ver van perfectie en de tekentafel naar de ontwikkeling van trainers en spelers binnen hun grenzen, en het kan een interessant voetbalseizoen worden – interessanter, ja, op een ­bepaalde manier, dan het vorige.

Chef sport Henk Hoijtink bespreekt in zijn columns de voetbalwereld. Lees ze hier terug.