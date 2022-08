Keuken Kampioen-divisie ongekend zwaar: ‘Zij aan zij willen we terug naar de eredivisie’

In slechte tijden leer je je vrienden pas écht kennen, weet Arjan Jansen intussen. De algemeen directeur van PEC Zwolle bevindt zich wat dat betreft in goed gezelschap, want er werden deze zomer al zo’n 8500 seizoenkaarten verkocht bij de Blauwvingers - honderden meer dan in het afgelopen seizoen, waarin de Zwolse club na tien jaar degradeerde uit de eredivisie.

“PEC Zwolle leeft als nooit tevoren”, jubelt Jansen. “Dat we op zoveel steun mogen rekenen, is niet alleen een compliment voor de stad, maar eigenlijk naar de hele regio.”

Jansen stond de voorbije maanden voor een grote uitdaging. Als gevolg van de degradatie kromp de begroting van PEC Zwolle van 13 naar 8,5 miljoen euro, waardoor het personeelsbestand, de A-selectie en de overige uitgaven kritisch tegen het licht gehouden moesten worden. Ook werd gereflecteerd op de sociale functie van de Overijsselse club. “We moeten ons beseffen dat we een regioclub zijn, waar mensen het gevoel moeten hebben dat ze een bijdrage kunnen leveren”, meent Jansen. “Dat zijn we de afgelopen jaren wel eens vergeten.”

Belangrijke kanttekening

Inmiddels voelt Jansen de energie weer bruisen bij PEC Zwolle, zowel binnen als buiten de lijnen. “Zij aan zij willen we terug naar de eredivisie. Daar gaan we vol voor.”

Met een belangrijke kanttekening: in de eerste divisie, die morgen begint, zijn wel meer clubs met de ambitie om te promoveren. “Dit wordt een uniek jaar”, glimlacht Hans Kraay junior, die namens ESPN de eerste divisie volgt. “Er promoveren dit jaar twaalf clubs naar de eredivisie.” Ja, de degradanten PEC Zwolle, Willem II en Heracles Almelo willen het verloren terrein zo snel mogelijk goed maken, maar ook NAC Breda, VVV-Venlo, De Graafschap, Roda JC en ADO Den Haag zinspelen op een terugkeer naar het hoogste niveau. En dan heb je nog ambitieuze outsiders als Almere City en FC Eindhoven.

“Dit wordt een hele spannende competitie”, voorspelt Kraay. “Met volle stadions en mooie wedstrijden. Daar verheug ik mij enorm op.” Wie Kraay tipt voor de twee plekken die recht geven op promotie? “ADO Den Haag en Willem II”, zegt hij zonder twijfel. “Ik tel altijd in doelpunten”, verklaart hij. “ADO heeft bijvoorbeeld Verheydt weten te behouden, iemand die garant staat voor 25 doelpunten. Daarnaast hebben ze Zwarts en De Waal gehaald, jongens die beiden vijftien keer scoren. Dan ben je er al bijna.” Willem II, werkend met de hoogste begroting in de eerste divisie (ruim tien miljoen euro), is het aan zijn stand verplicht om te promoveren.

Voorzichtig weer stapjes

Zie in dat geweld maar eens te overleven als kleinere club. Neem FC Dordrecht, dat in 2015 degradeerde uit de eredivisie en weet hoe lastig het is om terug te keren. De begroting komt dit jaar uit op zo’n 2,3 miljoen euro. “Jarenlang hebben wij in de overlevingsstand gestaan om de club weer financieel gezond te maken”, vertelt algemeen directeur Hans de Zeeuw. “Nu kunnen we voorzichtig weer stapjes maken. Met de nadruk op ‘stapjes’.”

De Zeeuw kijkt geamuseerd naar clubs die van de daken schreeuwen dat ze terug naar de eredivisie moeten. “De dommigheid regeert in het voetbal”, meent De Zeeuw. “Er wordt onwijs veel risico genomen in het betaalde voetbal. Het is voor een deel speculeren. Onverantwoord.”

FC Dordrecht, nog steeds in afwachting van een nieuw stadion, hoopt dit jaar hoger te eindigen dan de zeventiende plek van het vorige seizoen. “Als we dit seizoen rond de twaalfde plek eindigen, dan hebben we het prima gedaan als FC Dordrecht”, vindt De Zeeuw.

