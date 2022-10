Kersverse moeder Marit Bouwmeester ligt op koers voor Parijs 2024: ‘Ik heb het racen gemist’

Een klassering buiten de top drie leidt bij Marit Bouwmeester doorgaans tot chagrijn, zeker als ook nog eens landgenote, Maxime Jonker, drie plaatsen voor haar eindigt. Zo niet vorige week in Kemah, Texas, in haar dertiende WK-optreden in de Ilca 6-klasse. Het had alles te maken met realiteitszin.

Bouwmeester beviel eind mei van dochter Jessie Mae, nadat ze pal na de Spelen in Tokio zwanger was geworden. Ze noemde dat destijds de ‘perfecte timing’, met het oog op ‘Parijs 2024’. Daar wil de viervoudig wereldkampioene na het eerdere medaillepalet (zilver in 2012, goud in 2016 en brons vorig jaar) een nieuwe gooi naar eremetaal doen. Al is dat geen uitgemaakte zaak, aangezien elk land maar één deelnemer per categorie mag afvaardigen.

Bracht het WK wat je voor ogen had?

“Het was een pittige week. We brachten lange dagen op het water door. Er was veel wind, in de boot moest dus veel gehangen worden. Fysiek was het dan ook zwaar. Vooral mijn verslapte buikspieren werden beproefd. Ik merkte bovendien dat ik explosiviteit tekort kwam. De topsnelheid ontbrak. Maar het was een goede test en graadmeter. Bovenal was ik blij erbij te zijn. Ik heb het racen gemist.”

Door de met een jaar uitgestelde Spelen beslaat de nieuwe olympische cyclus niet vier maar drie jaar. Is dat in jouw nadeel, nu je er even tussenuit bent geweest?

“Ik loop lang genoeg in het circuit rond om me daar niet druk over te maken. De urgentie is hoog. Dat motiveert. Als ik zie waar ik nu alweer sta, heb ik er alle vertrouwen in. Er is een duidelijk plan voor de winterperiode.

“Ik voel daarom geen tijdsdruk. Komende zomer verwacht ik weer op mijn oude niveau te zijn, als het WK voor alle olympische klassen uitgerekend in Scheveningen is. Daar denk ik het voor elkaar te gaan boksen.”

Tijdens en meteen na je zwangerschap zat je niet stil. Sterker: je hield er een stringent topsportregime op na.

“Het eerste wat ik deed was experts om me heen verzamelen. Naast de vaste sportarts, fysiotherapeut, krachttrainer en voedingsdeskundige breidde ik het team uit met een bekkenbodemspecialist en een gynaecoloog. Zo kon ik een verstandig trainingsschema opstellen. De missie was om zo min mogelijk in te boeten en zo snel mogelijk terug te keren.”

“Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik in die negen maanden veel kon blijven bewegen. Tot een week voor de geboorte trainde ik nog dagelijks, ik voelde me daar comfortabel bij. De bevalling vond ik weliswaar zwaar, maar na twee weken rust was ik er klaar voor om weer te beginnen.

“Van verschillende kanten kreeg ik te horen: hoezo ga je nu alweer aan de gang? Maar het was geen opgave, want ik voelde een enorme aandrang. En uiteraard was het goed overdacht. Het gaat ook stapsgewijs. Ik ben het rustig gaan opbouwen op en voer het telkens een beetje op.”

Heb je geen moment getwijfeld of dit nog wel is wat je wilt?

“Ik had een sterke moederwens, maar had niet het idee dat mijn zeilcarrière voorbij was. Mijn vriend en familie steunen mij daar onvoorwaardelijk in. We zoeken nu naar de juiste modus, bekijken per situatie wat het beste is. Ik vind het fijn Jessie Mae veel om me heen te hebben. Zoals tijdens trainingskampen, als er voldoende ruimte is om samen te zijn en van haar te genieten. Knelt het, dan kunnen we gelukkig terugvallen op een gastouder aan huis.”

Hoe reageerde de concurrentie eigenlijk op de snelle rentree?

“Iedereen sprak er lovend over. Het grappige was dat ik na de tweede wedstrijddag samen aan kop ging met een Italiaanse die twee maanden voor mij was bevallen. Er werd toen lachend gezegd dat het moederschap een succesfactor was.”

Lees ook:

Bouwmeester had graag goud gewonnen, ook voor haar broer

Zeilster Marit Bouwmeester won in de zomer van 2021 een bronzen medaille in de Laser Radial. Na afloop vochten diverse emoties om voorrang. Kon zij, winnares van beroep, wel blij zijn met brons?