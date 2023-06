Kersverse Ajax-trainer Maurice Steijn moet gaan zorgen voor ‘karakter en persoonlijkheid’

Maurice Steijn kende de Johan Cruijff Arena alleen als tegenstander, als trainer van ADO, VVV Venlo en Sparta. “En van concerten”, voegde hij eraan toe. Minder dan een jaar geleden zag hij er de Rolling Stones. Als ‘fervent fan’.

Woensdagmiddag liep hij door de catacomben van hetzelfde stadion om voorgesteld te worden aan de pers als nieuwe trainer van Ajax. Hij zag de foto’s aan de muren in de gangen van alle grootheden die er ooit speelden. “Ik ben me er heel erg bewust van hoe groot Ajax is, niet alleen in Nederland.”

Als trainer van Sparta werd hij begin mei voor het eerst gebeld voor een van de belangrijkste functies bij het beursgenoteerde voetbalbedrijf. Dat verbaasde hem zelf ook. “In eerste aanleg wel ja. Ik had niet verwacht dat Ajax dit jaar bij mij zou aankloppen. Maar na het eerste contact hebben we een aantal goede gesprekken gevoerd. Het ging bij mij steeds meer leven.”

‘Mijn wieg stond in Den Haag’

Steijn (49) zegt de scepsis van Ajax-supporters te kunnen begrijpen. Hij bezit het zogenaamde ‘Ajax-dna’ niet. “Mijn wieg heeft nu eenmaal in Den Haag gestaan en niet in Amsterdam. Dat kan ik hooguit mijn ouders kwalijk nemen. Het is zoals het is. Ik heb ook geen Europa Cup gespeeld, ben geen international geweest en was een heel middelmatige voetballer. Maar ik heb wel een paar andere competenties. Wat ik zelf ontbeer, moeten mijn assistenten gaan aanvullen. Dat is de bedoeling.”

Wat die assistenten betreft: Saïd Bakkati, die eerder veel met Jaap Stam samenwerkte (o.a. bij Feyenoord), is al vastgelegd. Rond oud-Ajax-speler Hedwiges Maduro is het nog touwtrekken met Almere City. De kersverse promovendus wil de assistent van Alex Pastoor niet zomaar laten gaan. Steijn: “Ik heb vorig jaar al geprobeerd Hedwiges naar Sparta te halen. Nu hoop ik dat onze wegen eindelijk bij elkaar komen.”

Kjetil Knutsen en Peter Bosz

Steijn kwam bovenaan de shortlist van technisch directeur Sven Mislintat te staan. Daarop stonden in totaal vier namen, ook die van de alweer afgeserveerde interimmer John Heitinga. Wie de andere twee waren – Kjetil Knutsen (Bodo/Glimt) en Peter Bosz (naar PSV) zijn genoemd – wilde Mislintat niet zeggen. Wat doorslaggevend was? Mislintat noemde Steijn woensdag opnieuw een ‘overperformer’: een coach die met kleinere clubs bovengemiddeld presteerde. Dat lukte hem bij ADO, VVV en Sparta, maar niet bij NAC.

“Ajax staat er ook om bekend kansen te geven aan jonge spelers maar ook aan coaches. Dat heeft in het verleden ook tot successen geleid”, zei Mislintat, impliciet verwijzend naar Erik ten Hag. “Ik heb zelf meegemaakt dat Jürgen Klopp en Thomas Tuchel voor het eerst een kans kregen bij een topclub, Borussia Dortmund.”

Maar de speelwijze van Steijn dan? Zijn ploegen zijn goed georganiseerd maar zijn tactiek varieerde nogal. Bij NAC kreeg hij mede problemen, intern en met supporters, omdat hij voor een soort catenaccio koos. “Of ik ook het Ajax-voetbal kan spelen? Zeker. Bij Sparta speelden we ook altijd voor de winst, maar je hebt met de twaalfde begroting van Nederland niet de beste spelers. Nu kom je bij een club met de beste spelers, waarbij je zelf vaak de bal zult hebben.”

Karakter en persoonlijkheid

Mislintat zag bij de ploegen van Steijn ook iets wat Ajax dit seizoen miste: de juiste mentaliteit. “Ik zag karakter en persoonlijkheid op het veld, met spelers die werken voor elkaar, complementair aan elkaar zijn. Dat is wat we binnen deze club ook nodig hebben: spelers die trots zijn om voor Ajax te spelen en bereid zijn elkaar te helpen en hard te werken”, zei de Duitse directeur. “Maurice heeft een weg afgelegd van meer dan 20 jaar. Trainer zijn leer je niet als voetballer op het veld. Het gaat niet alleen om Ajax-dna, maar om de juiste dingen doen op het goede moment.”

Steijn zei zich te realiseren dat de prestatiedruk bij Ajax veel hoger is dan hij gewend was. Van één Arena-bezoeker heeft hij in elk geval al steun. “Een van mijn beste vrienden is Amsterdammer, een echte Ajacied. Hij zit twee stoelen achter de dug-out. Toen het uitlekte dat ik hier trainer zou worden, was hij wel verbolgen. Hij vond dat ik het hem had moeten vertellen.”

Lees ook:

Wat beoogt Ajax met Maurice Steijn als trainer?

Maurice Steijn wordt de nieuwe trainer van Ajax, werd maandag al bekend. Wat voor type haalt de club met hem in huis? Lees hier een profiel.