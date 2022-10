Kenneth Taylor: ‘Voetbal draait om vertrouwen in jezelf’

Het gaat snel met Kenneth Taylor. Neem alleen al de maand september: vaste basisspeler bij Ajax, zijn eerste wedstrijden in de Champions League en ook nog eens zijn debuut in het Nederlands elftal. Hoe de twintigjarige middenvelder het zelf beleeft? Taylor wipt een beetje ongemakkelijk op zijn stoel in de kantine van trainingscomplex De Toekomst. “Ik weet het niet”, bekent hij eerlijk na zijn ochtendtraining. “Het gaat goed, dat is allemaal mooi, maar ik besef het nog niet echt. Familie en vrienden zeggen dat ik ervan moet genieten, maar ik vind dat gewoon lastig. Ik zit in het moment. Snapt u?”

Of zijn huidige prestaties een beloning zijn voor z’n geduld? Terwijl sommige generatiegenoten op hun twintigste al bijna honderd eredivisiewedstrijden in de benen hebben, is Taylor pas net begonnen bij Ajax, dat hem al op zijn achtste scoutte bij De Foresters in Heiloo. “Uiteindelijk is dit iets waar ik jarenlang voor gestreden heb. Al het harde werken dat niemand heeft gezien, wordt nu beloond.”

‘Let maar op trainer', zei hij tegen Erik ten Hag

Afgelopen winter volgde een voor hem typerende wending. Zijn toenmalige trainer, Erik ten Hag, stelde voor om Taylor een half seizoen te verhuren, zodat hij wat meer speeltijd kreeg en ervaring kon opdoen. Taylor bedankte vriendelijk. “Let maar op trainer, ik ga mijn basisplek afdwingen”, zei hij tegen Ten Hag. Zo geschiedde. “Ik dacht: ik ben oké hier. Ik heb hier alle faciliteiten en speel met de beste spelers van Nederland. Ik voelde dat ik het niveau aankon.” En, eerlijk: “Als ik dit seizoen geen kans had gehad, dan was ik wel weggegaan.”

Taylor is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van Alfred Schreuder. Welke les hij heeft geleerd? “Ik denk dat voetbal gewoon heel veel met vertrouwen te maken heeft. En daarmee bedoel ik niet het vertrouwen van anderen, maar het vertrouwen in jezelf. Ik probeer mezelf voor te houden dat ik altijd de beste ben. Dat spreek ik ook uit tegen iedereen. Natuurlijk maak ik daar een geintje van, maar ik merk wel dat dat belangrijk is. Voor mijzelf en mijn spel.”

Ook belangrijk: een stabiele, motiverende maar ook kritische achterban. Taylor - donkerblond haar, heldere ogen en een klein stoppelbaardje - is zijn omgeving, op wie hij al die jaren kon rekenen, dankbaar. “Mijn vader zei altijd: ‘Wie goed doet, goed ontmoet.’ Vind ik een mooie uitdrukking. Mijn vader leeft een beetje naar de Tien Geboden van God. Daar zitten mooie dingen tussen, vind ik, zoals respect hebben voor je medemens en dingen delen met elkaar. Zelf probeer ik ook zo te leven. Ik geloof niet per se in God, maar bid wel elke wedstrijd voor mijn oma. Zij is overleden. Ik hoop dat ze van boven met mij meekijkt.”

Tegen Napoli zal het anders zijn

Voor het duel met Napoli dinsdagavond kende Ajax een slechte generale. Het bleef door slap spel zaterdag op 1-1 steken tegen Go Ahead Eagles. Volgens Taylor was zijn ploeg ‘niet scherp'. Tegen Napoli zal het anders zijn, en dat moet ook, beseft hij. “Een goede ploeg”, vindt Taylor. “In de Champions League gaat het allemaal net iets sneller. Ik vind dat ik nog agressiever in de duels moet zijn. Dat zie ik als een verbeterpunt voor mezelf.”

Vroeger keek hij voor elke wedstrijd naar de highlights van zijn twee idolen: Kevin de Bruyne (Manchester City) en Toni Kroos (Real Madrid). “Met De Bruyne heb ik shirtjes gewisseld na Nederland-België. Hij is, net als ik, tweebenig. Aanvallend is hij zó goed en ook verdedigend staat hij zijn mannetje. En Kroos speelt heel simpel. Echt mooi om te zien.”

Of Taylor de wedstrijd tegen Napoli als een examen ziet richting het WK in Qatar? “Nee”, stelt hij nadrukkelijk. “Ik probeer elke wedstrijd goed te spelen en mijn best te doen. Maar het WK is wel een doel. En doelen zijn er om te halen.”

