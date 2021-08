Kelly van Zon is met goud al dertien jaar de allerbeste: ‘Dat is echt lang ja’

Dertien jaar lang de allerbeste. Het is lang, en het voelt ook lang voor Kelly van Zon. In een lege tafeltennishal in Tokio, met alleen een klein plukje Nederlandse stafleden op de tribune, werd ze wel voor de derde keer op rij paralympisch kampioen. “Dat is toch wel bijzonder ja.”

Voor Van Zon (33) was het de laatste wedstrijd van een proces dat voor haar echt lang had geduurd. Vooral op mentaal vlak had ze het zwaar gehad, vertelde ze. Corona was in eerste instantie oncomfortabel, maar overkomelijk. De ploeg had een plek op Papendal om te trainen. Alleen in de eerste weken van de pandemie, toen iedereen in lockdown moest, kon ze niet spelen.

Maar toen de Spelen werden uitgesteld, kreeg ze het wel moeilijk. Acht weken nam ze de tijd om zich te herpakken. Geen harde trainingen, alleen tafeltennissen om het ‘balletje te blijven voelen’. Zelf kreeg ze ook corona, al had ze er niet zoveel last van. Twee weken voelde ze zich moe, maar blijvende klachten hield ze er niet van over.

Meer problematisch was het gebrek aan wedstrijden. Voor haarzelf, maar ook omdat de concurrentie niet goed was in te schatten. Maar natuurlijk wist ze wel dat iedereen op haar ‘aan het azen’ was, nog meer dan voorheen. Tegenstanders hadden de periode vrijaf gebruikt om te trainen op dat waar Van Zon slecht in is: de eerste return bijvoorbeeld.

Zwaarste maar mooiste

De top in haar categorie, klasse 7, is al jaren hetzelfde. Zes vrouwen zijn aan elkaar gewaagd. De Russin in de finale, Viktoria Saforova, hoort daar ook bij. Zij kreeg in Londen in de halve finale nog twee matchpoints tegen Van Zon - en in Rio was ze er niet bij omdat het Internationaal Paralympisch Comité Rusland had uitgesloten van de Spelen na het dopingschandaal in Sotsji 2014. Van Zon had veel aan dat moment gedacht, meer nog dan al haar andere wedstrijden die ze tegen Saforova had gewonnen.

In Tokio was ze niet op haar allerbest. Ze verloor in de poule zelfs een wedstrijd. Maar daarna, op hangen en wurgen, sloeg ze zich naar de finale. En naar de titel, al was het wederom moeizaam. Van Zon won de eerste game met 11-8, maar maakte in game twee en drie gecombineerd maar zeven punten. Na een tactische wijziging wist ze de partij wel om te buigen, en kreeg ze ‘dat warme binnengevoel’: 11-5 en 11-8. Na afloop viel ze achterover op de grond, uit opluchting en blijdschap. “Mentaal was dit de zwaarste. Maar dit is ook de mooiste. We flikken het hier toch maar weer.”

