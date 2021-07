Kelderman wordt vijfde in de Tour, en dat na een race waarin hij zich nooit echt top voelde

Vijfde in de Tour de France. Voor Wilco Kelderman was het een absolute topprestatie. Hij eindigde weliswaar op 10.13 minuut van Tadej Pogacar, maar voor het eerst in zijn toch al lange carrière wist hij zeer solide te presteren in de ronde die hij eigenlijk het minst leuk vindt.

Kelderman was bovendien het slachtoffer van enige Hollandse klassementsinflatie. Tom Dumoulin (ook nog winnaar van de Giro in 2017) en Steven Kruijswijk reden in respectievelijk 2018 en 2019 al naar het podium in de Tour. Mathieu van der Poel droeg dit jaar zes dagen de gele trui en Bauke Mollema soleerde naar winst. De prestaties van Kelderman verdwenen zo toch ietwat naar het tweede plan, terwijl een vijfde plaats bijvoorbeeld tien jaar geleden een klein Nederlands volksfeest zou geven.

En toch is Kelderman (30) momenteel de beste Nederlandse klassementsrenner van dit moment. Kruijswijk kabbelt al twee jaar voort, Dumoulin gelastte zelfs een pauze in. Kelderman rijdt ‘gewoon’ door. Vorig jaar derde in de Giro, nu vijfde in de Tour. Dat hij een klassement kan rijden, staat buiten kijf. En nu ook in de Tour, de wedstrijd die hij lang te stressvol vond om echt te genieten van de wedstrijd zelf. Het tekent zijn constantheid in zijn rijden, als hij de kans krijgt mee te doen en niet voor de zoveelste keer last krijgt van blessures.

Vertrouwen

Dat is een bijzondere prestatie in het wielrennen, zeker nadat hij afgelopen winter overstapte van toen nog Team Sunweb naar Bora-Hansgrohe. De Duitse ploeg gaf hem vertrouwen, meer dan bij zijn vorige werkgever die in de laatste dagen van de Giro koos voor Jai Hindley in plaats van Kelderman, zelfs terwijl Kelderman het roze droeg. Bij Bora had hij het relaxte gevoel teruggevonden, vertelde hij aan het begin van de Tour. “Het is bij de ploeg doelgericht, maar niet erg pusherig. Ik heb meer invloed op mijn eigen planning. Wat en hoe ik het graag wil hebben. Dat geeft je vertrouwen in jezelf.”

Deze Tour reed Kelderman altijd mee voorin. Hij viel in de chaotische week één keer, op zijn elleboog. Dat leidde tot tijdverlies in de tijdrit, omdat hij niet lekker kon steunen in de tijdritbeugel. Daarna reed hij in de bergen telkens mee in de voorste groep. Zaterdag lukte het hem niet om nog één plekje op te schuiven. Ben O’Connor bleef Kelderman uiteindelijk elf seconden voor.

En toch had hij deze Tour niet vaak het gevoel dat hij een écht goede dag had gekend. Hij was gedwongen tot volgen en hij kon niet aanvallen, ook het gevolg van het hoge niveau dat de Tour kende. Als de kans kwam, ‘was hij weg’, kondigde hij aan. Maar hij was er elke dag net niet goed genoeg voor.

Zodoende eindigt hij als vijfde. Het was zijn plek, vond hij. Maar er moest hem worden aangepraat dat hij toch echt een goede Tour had gereden. Zelf sprak hij na afloop bij de NOS over het halen van de doelstelling. “Die heb ik gehaald. Ik heb in de Giro podium gereden en ik ben trots dat ik nu top vijf rijd. Je denkt echter ook aan de toekomst en nog betere resultaten.” Die komen mogelijk in Tokio, waar hij na de Tour direct heen vliegt.

Het ‘wat-als’-gevoel

Na bijna drie weken heeft Jumbo-Visma op het oog precies dezelfde Tour de France gereden als vorig jaar. Wout van Aert won zaterdag de tijdrit naar Saint-Emilion, zijn tweede overwinning nadat hij eerder al de rit op en rond de Mont Ventoux had gewonnen. Daarmee komt de ploeg op drie zeges, en bovendien wordt Jonas Vingegaard tweede in Parijs.

Toch overheerst het ‘wat-als’-gevoel. Want ook Wout van Aert wist dat alles anders was geweest als Primoz Roglic fit was gebleven en de ploeg niet Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Tony Martin had moet zien afhaken. Van Aert had er een paar woorden voor, na afloop van de tijdrit. “Misschien moeten we op onze fiets blijven en dan met acht renners blijven. Als je je voorstelt hoe Primoz hier nog zou zijn, dan hadden we het zeker meer een uitdaging voor Pogacar kunnen maken. Maar hij had ook geen zwaktes. Dus hij verdiende het wel. Ik geloof alleen niet dat hij onverslaanbaar is.”

