Kelderman heeft zijn roze trui, al hangt-ie aan een zijden draadje

Tussen kilometer 50 en 47 voor de finish van de achttiende etappe naar Laghi di Canzano, de koninginnenrit van de Giro, verliep alles volgens plan voor Wilco Kelderman. Al aan het begin van de Stelvio, de beruchte klim in de Dolomieten en de voorlaatste in de etappe, zag hij Joao Almeida afhaken, de enige man die nog voor hem stond in het klassement. In virtueel roze reed hij omhoog, omringd door ploeggenoten.

Maar toen, net op het moment dat hij al kon denken aan de grote voorsprong die hij bijeen zou rijden (vooraf stond hij 2.50 minuut voor op zijn naaste concurrent en ploeggenoot Jai Hindley), moest Kelderman een meter ruimte laten. En een meter werd twee meter, drie. Hij loste en vooraan reden Ineos-knecht Rohan Dennis, nummer vier in het klassement Tao Geoghegan Hart (ook Ineos) en Hindley door.

Een klassiek scenario leek zich af te spelen in de spectaculaire bergetappe, waarbij de knecht sterker was dan de kopman. En dit keer hoefde die knecht niet te wachten voor de man die er het beste voor stond in het klassement. Kelderman was alleen, met nog meer dan een uur te rijden. Als eenling door een muur van sneeuw reed hij naar 2758 meter hoogte, terwijl het smeltwater in stroompjes dwars over de weg stroomde.

Kelderman en Hindley reden met open jack; ze kregen de rits niet dicht

In de haarspeldbochten van de Stelvio zag iedereen elkaar, mochten ze nog de puf hebben om naar beneden te kijken. Kelderman reed acht kilometer lang op één zo’n tornante achterstand. Het verschil liep op naar veertig seconden. Bovenop was het drie graden, gelukkig zonder al te veel wind.

Ook de afdaling reed hij alleen, en zowel Kelderman als Hindley reden met een open jack, omdat ze de rits niet dicht hadden gekregen. Kelderman was het wapperen zo zat, dat hij zijn jack niet ver onder de top maar helemaal weggooide. Liever kou lijden dan een onhandig jasje aan.

Ondertussen verdween zijn riante virtuele voorsprong seconde per seconde. Helemaal beneden in de vallei, waar zijn achterstand van veertig seconden binnen zeven kilomeer opliep naar 1.40 minuut, leek de kans op roze zelfs wel erg klein te worden. Hij ging wat meer bewegen met zijn bovenlijf, wat geen goed teken is voor de man die meestal als versteend op de fiets zit. Hij maakte misbaar naar zijn ploegleider, die hem na het aanreiken van een bidon voorbij reed om naar Hindley te trekken. Kelderman schudde het hoofd, gebaarde met zijn hand, maar kreeg geen gehoor.

Een tijdrit voor roze, dat was het enige wat hij nog kon

Hij zwoegde verder, met niemand om hem heen. Vanuit de achtergrond kwamen Pello Bilbao en Jakob Fuglsang nog terug. Kon hij daar aanhaken? Nee, hij moest ze laten gaan op de slotklim van negen kilometer. Een tijdrit voor roze, dat was het enige wat hij nog kon.

Na een uur en 28 minuten alleen rijden hield Kelderman twaalf tellen over op ritwinnaar Hindley en vijftien op Hart in wat hij noemde de ‘zwaarste dag uit zijn carrière’. Het was nipt. Het gepoker van Team Sunweb leidt daarom wel tot een bijzonder spannend slotweekend, na de vlakke overgangsetappe van vrijdag. Kelderman heeft nog alle kansen, maar toonde ook een zwakheid.

De eindzege is zeker nog niet binnen voor de Nederlander, al is Team Sunweb blij met een één-twee aan kop van het klassement. Daarom dat Kelderman zich na afloop ook enigszins op de vlakte hield. “Deze dag kon niet beter voor de ploeg.”

