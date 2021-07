Keet straalt Churandy Martina er gewoon uit

Als er medailles worden verdeeld voor ogen die het meest stralen, heeft Keet Oldenbeuving nu al olympisch goud gewonnen.

Ze fonkelt Churandy Martina, met wie ze namens Nederland de vlag mag dragen, er vierkant uit. Churandy lacht zijn brede smile met name met zijn mond, realiseer ik me, en die is door het mondkapje niet te zien. Keet lacht met haar ogen.

Dat was me al eerder opgevallen. Drie jaar geleden heb ik Keet ontmoet. Ze was toen dertien, en werd uitgeroepen tot sporttalent van Utrecht. Ik interviewde haar op het podium. Oh jee, dacht ik, toen ik haar zag. Dat is vast een timide meisje.

Maar niets bleek minder waar. Ze antwoordde onverschrokken, voor die volle zaal. Haar ogen straalden. En óf ze naar de Olympische Spelen wilde, als skateboardster, zei ze zonder terughoudendheid.

En daar loopt ze, tijdens de openingsceremonie. De jongste deelneemster van ons land. Zo trots. Zo blij. Ze glundert haar mondkap er bijna af.

Keet Oldenbeuving en Churandy Martina tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Beeld AP

Het contrast met haar ploeggenoot en vriendin Candy Jacobs kan niet groter zijn. Candy zit opgesloten in het coronahotel in Tokio. Ze testte positief, vier dagen geleden. Haar deelname aan de Spelen is van de baan. Alsof dat niet erg genoeg is, werd ze bijna als een crimineel afgevoerd naar een isolatiekamer. Ze mag niks. Ze kan niks. En dat gaat nog dagen duren.

In een video vertelt ze aan de buitenwereld hoe het met haar is. Wippend van het ene been op het andere, opgepompt van de energie die er in haar wedstrijd uit had gemoeten, vertelt ze dat het zwaar is. In een interview in NRC lees ik het hele verhaal. Het is hartverscheurend. “Ik heb tot zes jaar geleden gewerkt in een jeugdgevangenis, en daar was het relaxter.”

Candy is die coole chick waar kleine meisjes tegenop kijken. Ze is een rolmodel. Met haar 31 jaar, opgegroeid in de skatecultuur die eigenlijk niks van ‘echte’ sporttoernooien als de Spelen weten moest, wist ze lang niet of ze naar Tokio zou willen toen haar sport eenmaal olympisch werd.

Ze besloot van wel. En nu staat ze in haar dooie uppie op haar isolatiekamerbed, gehuld in haar oranje pak – zag ik op een foto. Heeft ze voor Keet aangetrokken. Ik weet niet of ze lacht, of huilen moet. Waarschijnlijk allebei.

Hup Keet, met je fonkelogen. Ga ervoor. Voor jezelf, én voor Candy. Want zij heeft dit zo ontzettend niet verdiend.

