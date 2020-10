Keepster Lize Kop: Er zijn veel all-round en atletische keepsters

Ze hoort de verhalen nog steeds, dat keepsters in het vrouwenvoetbal zijn blijven stilstaan in hun ontwikkeling. Lize Kop, vrijdagavond in Groningen doelvrouw van dienst in de EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Estland, is het daar - uiteraard - niet mee eens. “Er wordt vooral gelet op wat er fout gaat.”

Het valt de keepster van Ajax op dat er vanuit de media en door de talloze analisten extra kritisch wordt gelet op het keeperswerk. Dat geeft volgens Kop (22) een vertekend beeld. “Een fout van de keepster is vaak fataal en het ziet er dan ook gelijk heel slecht uit. Maar ik zie keepsters ook supergoede reddingen maken. Daar wordt minder snel naar gekeken.”

Een doorbraak

Kop vindt het jammer dat ze nog altijd wordt geconfronteerd met verhalen over het matige niveau van keepsters, verhalen dat ze niet goed getraind worden. De goedlachse Noord-Hollandse begrijpt het niet. Ze is van mening dat de keepsters zich in Nederland juist enorm ontwikkelen. “We maken een echte doorbraak mee”, zegt ze via een beeldverbinding vanuit het sportcentrum Zeist. “We hadden een tijd weinig keepsters, nu zie ik er veel die allround en atletisch zijn.”

Ook klopt het volgens Kop niet dat keepsters zijn blijven hangen in hun ontwikkeling omdat ze geen goede opleiding zouden krijgen. Zo beschikken alle clubs uit de eredivisie inmiddels over een keeperstrainer. Bij amateurclubs is dat anders, erkent Kop. Bij Fortuna Wormerveer, haar eerste club, oefende ze veel met haar vader. “Bij Ajax lopen er bij de jochies van 5, 6 jaar al keeperstrainers rond. Dat is anders dan in mijn tijd.”

Bij afwezigheid van Sari van Veenendaal en Loes Geurts, beiden niet fit, maakt Kop vrijdagavond haar opwachting in de basiself van de nationale ploeg. Bij een zege op Estland is Nederland verzekerd van deelname aan het Europees kampioenschap van 2022 in Engeland. En eigenlijk twijfelt niemand aan een goede afloop. Nederland is nog zonder puntenverlies in de kwalificatiestrijd en Estland werd eerder al met 0-7 verslagen.

Eenzame avond

In het geheel verlaten Hitachi Stadion in Groningen wacht Kop een eenzame avond. Het wordt zonder twijfel een eenzijdig duel waarin Nederland voortdurend in de buurt is van het doel van Estland. En dat maakt het volgens Kop voor een keepster juist een van de moeilijkste wedstrijden. “Omdat je niks te doen hebt is het lastig om de focus te houden. Je mag geen moment verslappen. Het kan zomaar zijn dat Estland er plots uitkomt en dan moet je er wel staan."

Het wordt voor Kop de derde keer dat ze vanaf het eerste fluitsignaal het doel van Oranje verdedigt. In maart 2019 ging haar debuut als basisspeler verloren. Tijdens de Algarve Cup in Parchal werd het tegen Canada 0-1. Een jaar later volgde een trieste aftocht. In de ontmoeting met Canada in het Tournoi de France in Calais kreeg ze na 49 minuten de rode kaart na het neerhalen van een tegenstander.

“Ik heb nog niet zo’n succes gehad”, lacht Kop. “Maar als keeper kijk je ook naar de dingen die je goed hebt gedaan. En van zo'n rode kaart leer je weer, dat had ik op dat moment beter moeten doen.” Kop weet ook dat ze tegen Kosovo, volgende week dinsdag, weer op de bank zit als Van Veenendaal fit is. “Dat is mijn rol en dat accepteer ik. Wanneer de volgende kans komt weet ik niet en daar ben ik niet zo mee bezig. Ik ben iemand van de korte termijn en zie wel wat er op me afkomt.”

