Keeper Van Domselaar grote uitblinker bij winst Oranje op Zuid-Afrika

Een ongeleid projectiel werd ze vroeger genoemd. Daphne van Domselaar moest bij haar jeugdclub LSVV in het Noord-Hollandse Zuid-Scharwoude ooit op het doel omdat ze te druk was, te energiek. Daar, tussen het aluminium, kon ze wat tot bedaren komen, bedacht haar toenmalige trainer.

Het bleek een goede zet te zijn. Zondagochtend in het Sydney Football Stadium zocht de camera voortdurend naar rugnummer 1 van Oranje na afloop van Nederland-Zuid-Afrika (2-0). Van Domselaar had zich met een aantal knappe reddingen weten te onderscheiden op het WK, waardoor Oranje zich plaatste voor de kwartfinales. Daarin wacht vrijdagochtend vroeg Spanje (03.00 uur Nederlandse tijd), dat met 5-1 won van Zwitserland.

Dat Van Domselaar de schijnwerpers op zich gericht kreeg, vertelde grotendeels het verhaal van de achtste finale. Oranje, vroeg op voorsprong gekomen via een intikker van Jill Roord, speelde slordig, slapjes en werd defensief op snelheid beproefd, waardoor Van Domselaar al in één helft vijf doelpogingen moest verwerken –meer dan in de hele groepsfase bij elkaar (vier). Maar of het nu met haar voeten was, een katachtige duik op de bal of een gestrekte redding in de hoek; Van Domselaar deed wat ze moest doen.

Tweede keeper

En wie had dat gedacht? Vorig jaar, toen Sari van Veenendaal al in de eerste wedstrijd van het EK geblesseerd uitviel, waren er nog zorgen, vraagtekens. Had Nederland überhaupt wel een tweede keeper? Van Veenendaal was jarenlang de onomstreden eerste keuze geweest. Een betrouwbare pion in het elftal dat in 2017 Europees kampioen werd en twee jaar later tot de WK-finale reikte. Kon Oranje wel zonder haar?

Het antwoord volgde snel. Van Domselaar, die in 2017 de overstap maakte van Telstar naar FC Twente, liet meteen zien waarom Tommy Stroot, haar eerste trainer bij FC Twente, haar een ‘natuurtalent’ noemde. Ze is atletisch, heeft een goede save en straalt bovendien veel vertrouwen uit. De druktemaker van toen heeft zich ontwikkeld tot een baken van rust bij Oranje. “Ze heeft vandaag echt werk gehad”, zag bondscoach Andries Jonker tegen Zuid-Afrika. “En laten zien dat ze een toptalent is.”

Voetbal? Eerst een zwemdiploma

Het talent in haar werd pas laat ontdekt. In Langedijk, een dorpje boven Alkmaar, deed Van Domselaar tijdens haar schooltijd vooral andere sporten, zoals schermen, kickboksen en volleybal, een sport die meer familieleden beoefenen. Voetbal? Haar ouders hadden liever dat ze eerst haar zwemdiploma haalde. En er is nog een andere reden waarom Van Domselaar tot haar elfde moest wachten met voetballen. “Daphne speelde altijd met jongens, begon zich te kleden als een jongetje en voelde zich ook echt een jongen”, zei haar moeder Elly vorig jaar tegen de NOS. “Toen dacht ik: als ze ook nog gaat voetballen met jongens dan wordt het even te veel.”

Als Van Domselaar eindelijk haar zin krijgt, straalt ze van geluk. Voetbal is haar passie, haar leven. Ze verhuist al op zeventienjarige leeftijd naar Hengelo, waar ze haar studie technische bedrijfskunde combineert met voetballen voor FC Twente. Die club gaat ze na deze zomer verruilen voor Aston Villa, dat uitkomt in de Premier League. Haar optreden op het WK roept de vraag op of er geen betere club in had gezeten voor Van Domselaar.

Blunder Zuid-Afrikaanse sluitpost

Want de 23-jarige goalie is bezig aan een prima WK-debuut. “Gelukkig kon ik de nul houden, want dat was wel belangrijk in deze wedstrijd”, zei Van Domselaar zondagochtend opgelucht bij de NOS. Tot de blunder van de Zuid-Afrikaanse keeper Kaylin Swart, die zich twintig minuten voor tijd verslikte in een schot van Lineth Beerensteyn, had Oranje veel moeite. Met name met Thembi Kgatlana. De rappe Afrikaanse aanvalster trof echter keer op keer Van Domselaar op haar weg.

Ook aan de bal schortte er veel aan het spel bij Oranje. Te vaak ging de bal naar de verkeerde kleur, waardoor Zuid-Afrika met snelle aanvallers in zijn kracht kwam en Nederland juist in zijn zwakte, want defensief mist de ploeg snelheid, waardoor vooral aanvoerster Sherida Spitse in verlegenheid werd gebracht. Bij een van de pogingen de bal te heroveren kreeg Daniëlle van de Donk een gele kaart, waardoor ze de kwartfinale tegen Spanje moet missen. Daar staat tegenover: Oranje weet dat het vrijdag in Wellington ook kan vertrouwen op Van Domselaar.

Lees ook:

‘Vrouwen zijn de echte kerels in het voetbal’

“Ik kijk veel liever naar vrouwenvoetbal tegenwoordig”, zei de klusjesman meteen bij binnenkomst. “De vrouwen, die zeuren tenminste niet. Die zijn alleen bezig met het spel. Maar die mannen? ‘Was dan naar de toneelschool gegaan!’