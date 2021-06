Kasper Dolberg pakt hoofdrol op voetbalfeest in Amsterdam; wie stopt de Denen?

Twee vrienden uit Kopenhagen, begin twintigers, kijken zaterdagavond ingespannen op hun telefoon voor de uitgang van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ja, het liefst zouden ze de Deense overwinning op Wales (4-0) ergens in het centrum van de stad vieren, maar de tijd zit hen op de hielen.

Rond middernacht vertrekt hun internationale trein naar Duitsland, waar ze in een hostel zullen overnachten. “We nemen straks een biertje en maken er een mooi feestje van”, lacht Emil Schubert, getooid in de roodwitte kleuren van Denemarken. “We zijn al blij dat we erbij konden zijn.”

Deense fans hadden geluk voor de achtste finale in Amsterdam, de laatste van vier EK-wedstrijden in Nederland. Zij konden gebruik maken van een Europese uitzonderingsregel, die voorschrijft dat ze twaalf uur in een buitenland mogen zijn om de quarantaineplicht te omzeilen. Schubert trok vrijdag met zijn vrienden Sebastian Toft en Malthe Clayn per trein richting Gronau, een Duitse stad net over de grens bij Enschede. Zaterdagochtend vervolgden ze hun reis naar Amsterdam, waar ze - na een verplichte coronatest - toegang kregen tot het stadion. Een flinke onderneming. “Maar dit is het allemaal waard”, zweert Toft. “Dit is een onvergetelijke ervaring.”

Weinig Welshmen

Supporters van Wales hadden minder geluk. Omdat het Verenigd Koninkrijk de coronamaatregelen heeft aangescherpt, was het voor Welshmen niet mogelijk om naar Amsterdam te reizen. Dat blijkt zaterdag in het gebied rondom het stadion. Van de zestienduizend gelukkigen is de grote meerderheid in het Deense roodwit gekleed. En als iemand al Wales aanhangt - enkele tientallen - blijkt het geen Welshman te zijn.

Zo is daar Andrew Troy, die al meer dan twintig jaar woont en werkt in Duitsland. “Als Nieuw-Zeelander voel ik mij verwant met de kleine landen op dit EK”, verklaart hij zijn Wales-shirt. “Ik support altijd de underdog.”

Troy is gekomen met zijn kompaan Peter King, een Engelsman die ook in Duitsland woont. King kijkt eens om zich heen, naar de uitgelaten massa. “Dit is wat het moet zijn: een feest voor iedereen, waar iedereen zichzelf ook kan zijn”, zegt de Engelsman, die onder zijn Wales-shirt de regenboog-vlag draagt.

Eenmaal in het stadion zien Troy en King met andere 16.000 mensen dat het Deense overwicht op de tribunes zich ook laat voelen op het veld. Wales, vijf jaar geleden nog halvefinalist op het EK, begint nog aardig aan de wedstrijd. Daarna neemt Denemarken het initiatief over. Uitgerekend Kasper Dolberg wijst de Denen de weg. Van 2015 tot 2019 speelde hij in ditzelfde stadion voor Ajax; hij maakte 33 doelpunten in de eredivisie. De huidige spits van Nice neemt de eerste twee treffers voor zijn rekening. Vooral het eerste doelpunt, een gave krultrap, is fraai. “Het is onwerkelijk. Dit is een heel speciale plek voor mij. Amsterdam betekent veel voor mij”, sprak Dolberg na de wedstrijd.

In de slotfase tillen Joakim Maehle en Martin Braithwaite de score zelfs naar 4-0. Harry Wilson van Wales krijgt nog rood vanwege een zware overtreding uit frustratie. En is dit dan het slotakkoord in mineur van aanvoerder Gareth Bale voor de nationale ploeg? Bale loopt na afloop boos weg uit een interview als daar naar wordt gevraagd.

Surreël

In het Deense kamp voelt de plek in de kwartfinale na afloop bijna surreëel aan. Met slechts drie punten, behaald in een memorabele 4-1 tegen Rusland, werd de groep overleefd. De hartstilstand van Christian Eriksen in de openingswedstrijd tegen Finland heeft van de Deense ploeg een hecht collectief gemaakt.

Komende zaterdag wordt het toernooi van de Denen vervolgd in Bakoe. Wie kan dit Denemarken, de Europees kampioen van 1992, stoppen? De tegenstander in de kwartfinale komt uit Nederland-Tsjechië (zondagavond). “Nederland heeft individueel misschien de betere spelers. Maar wij hebben het beste team. Dat heb je vandaag kunnen zien", meent supporter Toft voordat hij met zijn vrienden Amsterdam weer snel verlaat.

