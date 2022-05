Karsdorp, de enige Feyenoorder met de cup: ‘Ik kom altijd terug’

Hoe zijn trainer is? Rick Karsdorp kent hem inmiddels. Altijd in voor een truc. “We waren in het hotel, hij riep ons bij elkaar in een kamer. De deur ging dicht. We verwachtten een video om ons nog even te motiveren. Hij zei alleen: oké, we gaan. Dat was het. We keken elkaar verbaasd aan. En toch bracht hij ineens weer iets teweeg.”

Karsdorp staat het een uur na de finale te vertellen in de catacomben van Arena Kombëtare in Tirana. Hij heeft zijn voetbalkleren nog aan. “Ik kreeg na 65 minuten kramp. Heb ik nooit. Ik kón niet meer.” Achter hem sjouwt aanvoerder Pellegrini rond met de Conference League-cup. Voor Karsdorp had de finale een bijzondere lading. Hij kwam ooit als kleine jongen in de jeugd van Feyenoord, de club waarvan zijn hele familie fanatiek fan is. “Mijn vader zat op de tribune. Hij vindt het op de eerste plaats mooi voor mij. Maar mijn vrienden. Dat is een ander verhaal.”

Vertrouwen van Mourinho

In 2017 werd hij kampioen in Rotterdam. Hij verdiende er een transfer naar AS Roma mee. In de eerste twee seizoen kampte hij met veel blessures. “Kijk”, wijst hij op littekens van de operaties aan beide knieën. Hij tilt zijn shirt omhoog, wijst op zijn buik. “En hier nog één.”

Na een jaar terug op huurbasis in Rotterdam kreeg hij van Mourinho en de nieuwe Amerikaanse eigenaar van AS Roma het vertrouwen. Sindsdien is hij een vaste waarde als opkomende rechtervleugelverdediger. Mede omdat Louis van Gaal bij het Nederlands elftal een soortgelijk systeem als Mourinho in gedachten heeft, werd Karsdorp recent weer opgenomen in de voorlopige Oranje-selectie voor de Nations League. Karsdorp hoort vrijdag of hij echt een nieuwe kans krijgt. “In Nederland heb ik een slechte naam. Ik heb nooit goed begrepen waarom. Maar ik bewijs dat ik altijd weer terugkom.”

Rick Karsdorp na de huldiging in een onderonsje met de coach met wie hij een goede band heeft, José Mourinho. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Kort voordat Karsdorp dit vertelt, heeft hij met de de rest van de Roma-spelers de persconferentie van zijn trainer verstoord. Mourinho kreeg een champagnedouche en vertrok acuut met natte kleren. Karsdorp zegt een goede band te hebben met de Portugees, die zijn vijfde Europese finale won. “Maar vorige week was hij heel boos op me. Mijn jongste kind had een oorontsteking, daar had ik veel mee rondgelopen. Daardoor had ik last gekregen van mijn rug waardoor ik minder kon trainen. Dan negeert hij je gewoon drie dagen.”

Voor zijn champagnedouche had Mourinho zitten beweren dat hij de Conference League als een grote prijs beschouwt. Omstandig prees hij Feyenoord. “De tweede helft was moeilijk voor ons, Feyenoord speelde gewoon goed”, sprak Mourinho. “Ze gingen in de tweede helft op andere manier spelen en bezorgden ons problemen. We zijn daarom overgeschakeld op het 5-3-2-systeem. Ik wil Feyenoord echt feliciteren. Ze hebben net als wij meer dan 50 wedstrijden gespeeld, met een schitterende halve finale, net als wij, en beschikken ze over een goed team. Feyenoord heeft deze nieuwe competitie meer naam gegeven. Het is ook door hen een belangrijke competitie geworden.”