Karlien Sleper is een groot talent, maar ze mag niet eens naar beneden van de bobsleebond

Het was ergens in november dat Karlien Sleper voor de deur van haar coach stond en zomaar in huilen uitbarstte. Ze kwam er voor advies, maar de enige monobobster van Nederland, een sport die in op de spelen in Peking in 2022 olympisch is, ging weg met vergevorderde symptomen van een burnout.

Wat was er aan de hand? In de zomer, toen ze vol goede moed probeerde de training op te pakken, kreeg ze te horen dat zij dit seizoen niet mee mocht doen met de wedstrijden die op de planning stonden. De regels van de internationale bond IBSF zijn zo opgesteld, dat alleen vrouwen die ook in de tweemansbob naar beneden gaan aan een monobobwedstrijd mogen deelnemen. Zij die alleen in de monobob afdalen, zoals Sleper, werden buitengesloten.

En dat deed pijn bij de Zoetermeerse, die in 2018 bewust koos voor het monobobcircuit, waar zo’n dertig vrouwen aan meedoen. Afgelopen november zat ze twee weken thuis op de bank. Ze keek televisie, kleurde en puzzelde wat en wachtte tot de medicijnen indaalden. Met haar psycholoog probeerde ze nog iets van een doel te vinden. Hoe kon ze zorgen dat ze toch nog iets van het seizoen maakte?

Alles werd geregeld, tot het schuurpapier aan toe

Dat het monobobben op de olympische agenda is gekomen, komt omdat er wordt gestreefd naar meer gelijkheid tussen mannen- en vrouwensporten. Omdat er te weinig animo was voor een viervrouwbob, werd gekozen voor een monobob, waar een vrouw dus alleen in een bob zit. In de opstartfase werd de bobslee voor iedere deelnemer geregeld. Alles was gelijk, tot het schuurpapier voor de ijzers aan toe.

Dat bood kansen voor Sleper, die de financiële middelen niet had om een eigen slee aan te schaffen. Vorig jaar won ze al wedstrijden, in het Amerikaanse Park City. Alleen in een bob voelt ze zich fijn. Dan hoeft ze zich geen zorgen te maken over de persoon achter haar.

Ze heeft medaillekansen voor Peking, alleen bekijkt men de nieuwe discipline in het internationale circuit met dedain. Vooral de Duitse vrouwen, toonaangevend in het bobsleeën, spraken hun afkeur uit. Sleper, zelf voormalig speerwerper die deze zomer haar baantje in een pizzeria zag wegvallen vanwege corona, kreeg te horen: ah joh, zonde van de tijd. Het ging onder de huid zitten. Want zoveel verschilt de monobob niet van de normale. Weliswaar is-ie twintig centimeter kleiner, maar met 180 kilo even zwaar als een gewone slee.

En toen kwam de regelgeving van de internationale bond. Nog een klap voor Sleper, die er niks aan kon doen, behalve dan de regels zo uit haar hoofd leren dat ze niet nog een keer zou worden verrast. Dit seizoen moet ze het doen met ‘voorsleeën’, als persoon die voor elke training en wedstrijd de condities op de baan controleert. Dat is nog enigszins voordelig, omdat ze zo meer afdalingen kan maken. “Ik doe er nu 31, terwijl het er anders vier waren geweest.”

Haar goede gevoel is terug

Aan twee wedstrijden mag ze wel meedoen. Donderdag was haar eerste, in het Oostenrijkse Ischgl. Vanwege de hevige sneeuwval was ze bijna te laat, omdat het chaos was op de weg. In februari is er nog een wedstrijd in Köningssee, maar dan is het jaar al voorbij. “Van een seizoen kun je dus niet echt spreken.”

Wel heeft ze weer haar goede gevoel terug, met name omdat ze voor het eerst echt steun kreeg van andere atleten en coaches die de regels ook niet snappen. NOC-NSF heeft haar een A-status gegeven, waardoor ze zich geen zorgen hoeft te maken over geld. Volgend jaar wordt ze toegelaten tot het wereldbekercircuit en voor de Spelen maakt ze zich ook niet veel zorgen. Ze moet bij de beste zes horen van landen die geen tweemansbobbers hebben. En dat haalt ze met ‘twee vingers in haar neus’.

