Kan Sarina Wiegman coach worden bij de mannen? ‘Alleen het oude denken houdt ons nog tegen’

Foppe de Haan, voormalig voetbaltrainer, was assistent van Wiegman bij Oranje:

“Een vrouw in een echte mannenwereld roept natuurlijk altijd weerstand op, maar ik denk dat ze het wel zou kunnen. Allereerst heeft Sarina verstand van voetbal. Daarnaast neemt ze bergen ervaring met zich mee en heeft ze een prima voetbalverhaal, wat ze ook nog eens goed kan overbrengen. Sarina weet wat ze wil. Een andere kracht is dat ze goed kan samenwerken. Ze geeft de mensen om haar heen de ruimte. En, heel belangrijk: ze kan goed luisteren. Ze gaat met iemand zitten om te luisteren en ervan te leren. Dat is een goede eigenschap. Ook kan Sarina wel wat hebben, zoals je nu ziet met al die Engelse journalisten. Ze is heel stabiel. Als een vrouwelijke coach de overstap naar de eredivisie zou moeten maken, dan is het Sarina wel. Gezien haar palmares verdient ze dat ook. Je hebt alleen een club nodig met lef en rust. Een club die vertrouwen in haar blijft houden, ook als het even tegenzit. Ik zou er als bestuurder niet wakker van liggen.”

Mary Kok-Willemsen, voormalig trainer en manager in het vrouwenvoetbal en momenteel werkzaam als leiderschapsexpert bij wereldvoetbalbond FIFA:

“Dat hangt volledig af van de ambitie van Sarina. Het trainen van een club is totaal iets anders dan een rol als bondscoach van een nationaal team. Maar goed, stel nu dat we haar CV invullen en die zonder naam en pasfoto zouden opsturen naar alle technisch directeuren in Nederland. Dan staat daar: voormalig record-international, jarenlang werkzaam als docent lichamelijke opvoeding, diverse titels als clubtrainer – waaronder ook Champions League – assistent-bondscoach en, nadat ze pas een half jaar bondscoach bij Oranje was, een EK-titel, zilver op het WK en die nu met een compleet ander team en land opnieuw in een EK-finale staat.

Hoeveel technisch-directeuren zouden daar ‘nee’ tegen zeggen? De vraag is: hoe kijk je als ‘td’? Zoek je iemand met een inspirerende visie die haar spelers en een staf kan raken? Die een hecht team weet te smeden en ego’s ondergeschikt kan maken aan het teambelang? Die spelers individueel beter maakt en een team naar prijzen leidt? Als je dan de naam hoort en ziet dat het een vrouw is, dan hoor je vaak: daar is de voetballerij nog niet rijp voor.

Dat diskwalificeert die technisch directeur nog het meest. Want wat is je argument als ‘td’ om deze coach níet binnen te halen? Welke competentie ontbreekt? Het gaat erom dat je erkent dat iemand alle bovengenoemde kwalificaties heeft die nodig zijn om jouw club top te laten presteren. Toen ik bij de FIFA aan de slag ging om met technisch directeuren te werken, hoorde ik in Nederland vaak: qua diversiteit moet er nog een hoop gebeuren bij de FIFA. Terwijl ik dacht: heb je wel eens rondgekeken in Nederland?”

Jan van Halst, oud-voetballer en tegenwoordig analist bij Ziggo Sport:

“Ik zeg volmondig ‘ja’. Als je op dit niveau hebt gewerkt en gepresteerd, dan heb je jezelf wel bewezen. En ja, natuurlijk zal zoiets weerstand oproepen, maar ik geloof niet dat Sarina daar nou zo van onder de indruk is. Daar heeft ze maling aan.

Dat diverse technisch-directeuren niet op deze stelling over een klus bij de mannenteams wilden reageren, dat begrijp ik wel. Ze zijn bang voor de reacties die zoiets oproept vanuit hun achterban. Toch denk ik dat het op termijn gaat gebeuren. Als je het mannen- en vrouwenvoetbal met elkaar vergelijkt, dan zie je natuurlijk fysieke verschillen, maar in dit geval valt dat weg. Het is alleen het oude denken wat ons nog tegenhoudt.”

