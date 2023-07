Kan Oranje zich weer meten met de wereldtop?

Nog maar tien maanden geleden, na een doelpunt ver in blessuretijdtegen IJsland, plaatsten de Oranjevrouwen zich ternauwernood voor het WK voetbal. Zou datzelfde team een rol van betekenis kunnen spelen op het eindtoernooi in Australië en Nieuw-Zeeland? Dat was de vraag die boven de tweede groepswedstrijd tegen titelverdediger Amerika hing, een reprise van de WK-finale van 2019.

Afgaande op het resultaat, een 1-1-gelijkspel donderdagochtend in het Sky-stadion in Wellington, kan in ieder geval gezegd worden dat er onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker progressie is gemaakt. Oranje speelt lang niet meer zo flets en ongeïnspireerde optreden als op het EK vorig jaar, waar het onder leiding van Mark Parsons in de kwartfinales strandde.

Fysiek overeind gebleven

Dit Oranje toont een volwassener, frisser gezicht. De remise tegen Amerika, de viervoudig wereld- en Olympisch kampioen, was daarvoor een prima illustratie. Vooral in de tweede helft, nadat Lindsey Horan na ruim een uur spelen de vroege openingstreffer van Jill Roord ongedaan had gemaakt, ontrolde zich een intens en meeslepend voetbalgevecht, waarin Oranje knap overeind bleef.

Dat deed Nederland met dank aan een goede fysieke staat. Het was een van de aandachtspunten van Jonker, die vanaf vorig jaar augustus, toen hij werd aangesteld als bondscoach, hamerde op een goede conditie en hogere intensiteit bij de Oranjevrouwen. Met resultaat. “We stuurden Amerika van het kastje naar de muur”, zei Jonker na afloop over de eerste helft bij de NOS.

Zowel in de openingswedstrijd op het WK, een zwaarbevochten zege op Portugal (1-0), als in het duel met de VS was Oranje fysiek veel stabieler. Amerika, het land dat de eerdere vier wereldtitels vooral dankte aan een conditionele, atletische voorsprong op de rest, werd daarmee in toom gehouden. “Fysiek hebben we heel lang en goed mee kunnen doen, maar we zijn er nog niet Amerika heen”, concludeerde Jonker.

Na twaalf jaar weer achterstand

Of Nederland weer tot de wereldtop behoort, valt natuurlijk niet op basis van één wedstrijd te zeggen. Bovendien viel er nog genoeg af te dingen op het gelijke spel tegen Amerika. In balbezit houdt het nog niet over bij Oranje. Wel nam de onrust en rommeligheid af na de openingstreffer van Roord, en controleerde Oranje de wedstrijd. Dat is knap tegen een land dat in 2011 voor het laatst achter kwam in een WK-duel. Amerika was zichtbaar van slag en had moeite met het offensieve 5-3-2-systeem van Nederland.

Teamgeest

Pas na rust, toen Rose Lavelle was ingebracht, herstelde Amerika zich. Oranje dreigde in die fase onder de voet gelopen te worden. Jackie Groenen, die haar honderdste interland speelde, had haar handen vol om de orde te bewaken op het middenveld. ]

Desondanks trok Amerika soepeler en vloeiender ten aanval. ‘Team USA’ bleef drukken, getuige ook de elf corners, waarvan Horan er na een uur eentje verzilverde. Zeker na het uitvallen van Stefanie van der Gragt, die in de rust geblesseerd achterbleef, was Oranje door de lucht kwetsbaar. Dat zijn tekortkomingen waar landen als Canada, Engeland, Spanje, Frankrijk en Brazilië wel raad mee weten.

Als houvast kan de teamgeest dienen. Zonder topscorer aller tijden Vivianne Miedema manifesteert Nederland zich als hecht team, al worden haar doelpunten uiteraard gemist. Het doet denken aan Feyenoord, dat vreesde voor een ineenstorting na het vertrek van topscorer Steven Berghuis, maar in plaats daarvan juist opbloeide als team.

Tegen Vietnam, dinsdagochtend de tegenstander in het afsluitende pouleduel, kan een hoge score doorslaggevend zijn voor de groepswinst. Mocht Oranje groepswinnaar worden, dan wacht in de achtste finales Zweden, Italië, Argentinië of Zuid-Afrika. En wie op een WK tot de top wil behoren, moet het juist in de knock-outfase laten zien.

