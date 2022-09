Kan iemand Max Verstappen kloppen op zijn thuiscircuit? ‘De auto’s van Ferrari blijven dichterbij’

Sergio Pérez, teamgenoot bij Red Bull Racing, noemde de race van Max Verstappen afgelopen zondag op Spa-Francorchamps ‘van een ander niveau’. Carlos Sainz, coureur bij de renstal van Ferrari, deed daar een schepje bovenop: “Hij is van een andere planeet”. De Nederlander slalomde vanaf de veertiende startpositie om tegenstanders heen, totdat hij al na dertiende ronden weer aan de leiding reed. Optimaal genietend van het vermogen van zijn auto en zijn stuurmanskunst reed hij ver weg van de rest.

Zijn voorsprong op naaste belagers Pérez (bijna honderd punten) en Charles Leclerc (daar kort achter) is zo groot dat hij zelfs zonder overwinningen in de resterende wedstrijden aanspraak kan maken op de wereldtitel. Logischerwijs gaat het daarom bij de volgers van de Formule 1-races allang niet meer over de vraag of Verstappen zijn tweede wereldtitel pakt, wel over wanneer. In Zandvoort kan hij de komende dagen zijn hegemonie kracht bij zetten door voor waarschijnlijk meer dan 300.000 fans opnieuw uit te halen.

Spannend gevecht

“Ik verwacht alleen niet hetzelfde scenario als vorige week”, zegt voormalig coureur en tv-analist Giedo van der Garde. “Dat was echt een masterclass van het hoogste niveau. Niet alleen van Verstappen, ook van zijn team Red Bull. Echt werelds. De auto’s van Ferrari blijven in Zandvoort dichterbij.”

Verstappen, die donderdag werd benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau, denkt dat ook. Zijn Red Bull excelleert op snelle delen en die zijn er weinig in de Dutch Grand Prix. “Het circuit is wat moeilijker voor ons vanwege de lay-out: er zijn minder lange rechte stukken. Ik denk dat het een spannend gevecht gaat worden met Ferrari.”

Door het ondermaats presteren van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is, afgezien van teamgenoot Pérez, alleen Monegask Leclerc nog in staat Verstappen van een tweede wereldtitel af te houden. Zijn Ferrari leek aanvankelijk sneller en betrouwbaarder, maar inmiddels steken de Red Bulls in alle opzichten boven de andere teams uit. Verstappen won dit seizoen al negen van de veertien races. Volgens zijn ploegbaas Christian Horner rijdt de Nederlander als bevrijd, één met de auto, op het beste niveau uit zijn carrière.

Een geslaagd weekend als Verstappen wint

Wanneer Verstappen de lijn doortrekt, kan hij vier races voor het eind van het seizoen in Japan al wereldkampioen worden. “Dat is geweldig voor ons als Nederlanders en misschien een beetje saai voor de neutrale volger”, zegt Van der Garde. “Een wereldtitel is een wereldtitel, dat telt, hij is al zo ver op weg dat er gekke dingen moeten gebeuren om dit nog verkeerd te laten gaan.”

Van der Garde, die al een paar dagen op circuit aanwezig is, heeft een geslaagd weekend als Verstappen wint. “En als ik daarbij heel veel oranje zie. Maar dat komt wel goed, het leeft enorm, fantastisch om te zien.”

Racedirecteur Jan Lammers is minder chauvinistisch, liet hij tijdens de persconferentie weten. “Ik ben tevreden als we een mooie strijd gaan zien. Als Max Verstappen wint, dat wordt het een film met een happy end. Wint hij niet, dan is het een wat triester einde, maar dat is minder erg als we een mooie race hebben gezien.”

Lees ook:

Oppermachtige Verstappen verstevigt WK-leiding met zege in Spa-Francorchamps

Max Verstappen heeft op zeer dominante wijze de Grote Prijs van België gewonnen.