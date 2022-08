Kan Gregory Sedoc niet aanschuiven bij het stikstofoverleg?

Ik twijfel waar ik deze week meer van genoten heb, van de gouden Femke Bol of toch de commentaren van NOS-analist Gregory Sedoc. Bol liep niet naar Europese glorie, ze schreed, ze vloog, elegant, alsof luchtweerstand voor haar niet bestaat. Sedoc noemde het een ‘ontspannen paardenloop’, waarbij hij zijn armen om elkaar heen liet draaien.

De oud-hordenloper gaf commentaar, bij het terugkijken van de races. Hij nam ons mee in een stroom van woorden. In de laatste honderd meter, op samenzweerderige toon, ritmisch: “Let op het gezicht van Femke Bol. Kijk eens. Dit doet pijn, dit doet héél veel pijn. Toch blijft ze ontspannen dóórlopen. Kijk even naar dat knikje voor de finish, let op, hup, bam, en kijk eens hoe blij ze is, yes.”

In een zomer van de stikstofcrisis, oorlog, hoge energieprijzen, Griekse toestanden in Ter Apel en droogte was daar ineens de heilzame EK atletiek. Dit hadden we nodig. Avond aan avond waren we getuige van de ideale televisie-avond van Sedoc. Elke dag dezelfde Zomergast, met prachtige sport waarbij concurrenten uit respect in elkaars armen vallen.

Een zaak van Moeder Natuur

Zo kan het dus ook. In de week dat de aard en omvang van die jarenlange, enge praktijken in het triatlon echt duidelijk werden, van pestgedrag tot prestatiedwang, zei meerkampster Anouk Vetter vrolijk voor de camera: “Mijn lichaam is niet top, schijt, ik ga gewoon mijn best doen”. De onbevangen Bol relativeerde de illusie waar sportbonden, NOC-NSF en gevaarlijk ambitieuze coaches vaak last van hebben: dat topsportsucces altijd maakbaar is. Bol illustreert dat het ook gewoon een zaak van Moeder Natuur blijft.

Het kan toeval zijn hoor, maar sinds Sedoc analist is floreert de Nederlandse atletiek. Hij erkende deze week dat hij ‘chauvinist’ is. Inderdaad. Maar hij weet met zijn kennis en passie zijn sport zo te verkopen dat ik begin te denken dat het deze positivo ook moet lukken veel ander chagrijn uit narrig Nederland te verdrijven. Zou Sedoc niet aan moeten schuiven bij Johan Remkes? Ik betwijfel of de stikstofcrisis dan nog heel lang duurt. Met aanstekelijk enthousiasme, staand voor een flip-over, zal hij de boze boeren overtuigen hoe we samen Nederland weer gezonder en schoner gaan maken.

De geneugten van kort en lekker koud douchen

Zouden er ooit vaccinweigeraars en wappies zijn geweest als Sedoc wekelijks naast premier Rutte had gestaan bij de corona-persconferenties? “Kijk, mensen, hier zetten ze het naaldje dan hè, en hup, bam, het onschuldige, werkzame spul glijdt zo naar binnen, yes.”

Kan Sedoc niet ook voortaan altijd het weer gaan doen in het journaal? Rotweer zal nooit meer bestaan. Moet hij niet dagelijks bij Op1 gaan vertellen over de kansen van die energieprijzen, over de geneugten van kort en lekker koud douchen, en dat we straks allemaal met dekens knus tegen elkaar moeten kruipen? Yes!

De EK atletiek had een jaar moeten duren. Dan waren we in 2023 weer highfivend met elkaar over straat gegaan. Het is zondag helaas afgelopen. Te kort voor blijvend effect. Sedoc twitterde deze week dat hij veel haatberichten krijgt. Ik vermoed van jaloerse mannen. Dat is trouwens wel een dingetje. Ik zie mijn vrouw ook enorm geboeid naar hem luisteren en kijken. Met zijn ideale hoofd, innemende lach, goede kleding en verstandige taal, eloquent uitgesproken. Wat moet de rest van mannelijk Nederland, na zo’n week nog, Gregory?

