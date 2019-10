Kan Feyenoord een waardige uitdager zijn van Ajax?

Ja, Feyenoord kan incidenteel boven zichzelf uitstijgen, zoals het begin deze maand in De Kuip deed tegen FC Porto (2-0) in de Europa League, zoals vorig seizoen, tegen Ajax (6-2).

Dergelijke oprispingen bedekken echter de werkelijke status van Feyenoord. De club staat na tien speelronden tiende in de eredivisie, met al twaalf punten achterstand op koploper Ajax. In de groepsfase van de Europa League werd donderdagavond een onthutsende nederlaag geleden tegen het Zwitserse Young Boys (2-0), waardoor overwintering in Europa een lastige missie zal worden.

Laat het geen verrassing zijn. Feyenoord is er de club niet naar om jaar in, jaar uit te wedijveren met Ajax en PSV. Ja maar Feyenoord is een topclub, wordt er dan gezegd, maar wel eentje die in 2017 voor het eerst sinds achttien jaar landskampioen werd. Het ontbreekt aan een topsportklimaat, zoals de vorig seizoen uitgezwaaide succestrainer Van Bronckhorst eens aanstipte. Typerend voorbeeld is de jeugdopleiding op Varkenoord, waar afgelopen zomer pas een modern trainingscomplex werd geopend en talenten, mede door het ontbreken van Jong Feyenoord in de voetbalpiramide, moeite hebben om de overstap te maken naar het eerste elftal.

Irreëel verwachtingspatroon

Ga er maar aan staan als jonge, ambitieuze trainer. Stam is sinds afgelopen zomer werkzaam bij Feyenoord, een club waar het verwachtingspatroon steevast irreële vormen aanneemt.

Natuurlijk, er zijn genoeg redenen aan te voeren voor de huidige ondermaatse prestaties van Feyenoord. De inkt op het tweejarige contract van Stam was nog niet droog of technisch directeur Van Geel liet weten op te stappen, later gevolgd door algemeen directeur De Jong. Beide functies worden momenteel op interim-basis ingevuld.

Of Stam na alle bestuurlijke veranderingen overwoog te stoppen bij Feyenoord? “Dat schiet dan wel even kort door je hoofd, ja”, zegt hij deze week in een interview met VI. Alle ontwikkelingen, midden in de transferperiode, zorgden voor een rommelig aan- en verkoopbeleid bij Feyenoord, dat ook nog eens geremd wordt door beperkte financiële middelen. De aangetrokken spelers, onder wie Kelly, Johnston, Senesi en Narsingh, konden ook Stam nog niet overtuigen. Fer, Karsdorp en Ié worstelen al het hele seizoen met hun fitheid.

In het vraaggesprek met VI wordt Stam ook gevraagd naar zijn ideale speelwijze met Feyenoord. Er volgt een lang antwoord met termen als dominantie, agressie, spelen op de helft van de tegenstander, positiewisselingen, dynamiek, beweging tussen de linies, overlappingen en het via een verzorgde opbouw creëren van overtalsituaties.

Mentaal kwetsbaar

Het is typerend voor jonge trainers, die in hun overmoed vaak te veel vragen van hun selectie. Zeker voor kwalitatief beperkte spelers, van wie velen al blij zijn als ze enigszins fit aan de start van een wedstrijd kunnen verschijnen. Een leider, een aanvoerder met gezag, ontbeert dit Feyenoord eveneens, hoezeer Berghuis die rol ook op zich probeert te nemen. Daarnaast is het elftal mentaal kwetsbaar gebleken. Als de tegenstander de mouwen opstroopt, zoals FC Emmen (3-3) en Fortuna Sittard (4-2) deden, geeft Feyenoord vaak niet thuis.

Het Legioen ziet die gebrekkige instelling met lede ogen aan. De derde plek, het minste wat toch verwacht kan worden van dit Feyenoord, is inmiddels negen punten uit zicht. En dan wacht dit weekend Ajax, dat ook niet in grootse vorm verkeert maar waar Feyenoord in 2005 voor het laatst won.

Stam zei gistermiddag op de persconferentie kansen te zien in de klassieker. Trainers zien altijd mogelijkheden, maar iedereen zal toch beseffen: Feyenoord kan slechts hopen. Hopen dat het weer eens boven zichzelf uit zal stijgen.

