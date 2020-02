Kan bondscoach Koeman nu nog om Stefan de Vrij heen?

Oranje met drie centrale verdedigers op het EK? Het zou kunnen, zeker nu Stefan de Vrij (28) aan een van zijn beste seizoenen bezig is bij Inter.

In stadion San Siro in Milaan zag bondscoach Ronald Koeman zondagavond met eigen ogen hoe Stefan de Vrij uitgroeide tot man van de wedstrijd in de derby tegen aartsrivaal AC Milan. Inter, met dank aan een rake kopbal van De Vrij, poetste na rust een 0-2-achterstand weg met vier treffers en blijft daardoor samen met Juventus de trotse koploper in de Italiaanse serie A.

Het leverde veel lof op voor de speler uit Ouderkerk aan den IJssel, die sinds 2014 in Italië voetbalt. La Gazzetta dello Sport benoemde De Vrij tot man van de wedstrijd tegen AC Milan. Hij kreeg een acht. “Gezien zijn rendement en persoonlijkheid is hij op dit moment de beste verdediger in de Serie A”, loofde de roze sportkrant. Ook de Corriere della Sera (7,5), Il Messagero (7) en de Corriere dello Sport (7,5) hadden hoge waarderingen voor De Vrij. “Hij is een fundamentele voetballer voor Inter”, roemde Eurosport.

Kan Koeman nog om De Vrij heen? Natuurlijk. In de EK-kwalificatie gaf de bondscoach de voorkeur aan het centrale verdedigingsduo Virgil van Dijk (Liverpool) en Matthijs de Ligt (Juventus), wat slechts zeven tegendoelpunten opleverde. Ook toen De Ligt een moeizame start in Italië kende, bleef Koeman hem opstellen. De Vrij moest telkens genoegen nemen met een plaats op de reservebank.

Met veel interesse gekeken naar de speelwijze van Inter-trainer Conte

Maar Koeman zal zondagavond, gezeteld achter de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini, toch met veel interesse hebben gekeken naar de speelwijze van Inter-trainer Antonio Conte, die zijn elftal met drie centrale verdedigers laat voetballen. Is dat iets voor Koemans Oranje? Het is geen gekke gedachte nu zijn offensieve wapens beperkter zijn door de blessures van Memphis Depay (Olympique Lyon) en Donyell Malen (PSV). Inter speelt bijvoorbeeld met twee flexibele, opkomende vleugelverdedigers, wat Denzel Dumfries (rechts) en Daley Blind (links) ook zouden kunnen bij Oranje.

Koeman heeft nog even de tijd om te puzzelen. Eind maart komt het Nederlands elftal pas weer in actie. Er wachten dan oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Spanje. Wellicht dat de bondscoach dan kan experimenteren met De Vrij in een driemansdefensie, al meldde de verdediger zich vorig jaar een paar keer af met kleine pijntjes.

De tijd lijkt rijp voor een dergelijk probeersel. Koeman zag De Vrij in ieder geval uitblinken bij Inter, dat samen met Lazio Roma het minste aantal tegentreffers kreeg dit seizoen (twintig). Aan zijn hand heroverde Inter de koppositie in de Serie A, met een beter doelsaldo dan Juventus. “Deze momenten blijven je een leven lang bij”, jubelde De Vrij na het spektakelstuk in Milaan.

Lees ook:

Zulke grote talenten zijn Frenkie de Jong en Mohamed Ihattaren niet

Wat denkt bondscoach Ronald Koeman over Ihattaren? En hoe goed is Frenkie de Jong? Columnist Henk Hoijtink vraag het zich af.