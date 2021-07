Kampioen Italië domineert het Trouw-elftal van het EK

Gianluigi Donnarumma Beeld EPA

Gianluigi Donnarumma (Italië)

Hij verbrak tijdens het EK het wereldrecord van zijn illustere landgenoot Dino Zoff door 1168 minuten geen tegentreffer toe te staan. Maar bovenal was Donnarumma (22) onderscheidend, zoals een keeper moet zijn tijdens een eindronde. Hij deed dat onder meer met knappe reddingen in de kwartfinale tegen België.

Joakim Maehle Beeld EPA

Joakim Maehle (Denemarken)

Een moderne back, die zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant uit de voeten kan. Hij verdedigt mee en valt aan - getuige ook zijn fraaie assist op Kasper Dolberg in de kwartfinale tegen Tsjechië. Maehle (24) doet alles met een hoge intensiteit, hét sleutelwoord dit EK. Mooi ook waren zijn tranen na de uitschakeling in de halve finale tegen Engeland: hier had iemand gestreden voor volk en vaderland.

Leonardo Bonucci Beeld AFP

Leonardo Bonucci (Italië)

Sober, degelijk, maar altijd nuttig. Hij stond er op de momenten van de waarheid; in de verlenging in de achtste finale tegen Oostenrijk, in de kwartfinale tegen België en in de penaltyserie in de halve eindstrijd tegen Spanje, toen Bonucci (34) een strafschop nam (en benutte).

Giorgio Chiellini Beeld AP

Giorgio Chiellini (Italië)

Misschien niet de meest sierlijke verdediger van dit EK, maar de 36-jarige Chiellini is één brok onverzettelijkheid. Een gids voor zijn team en een trots en blijmoedig drager van het blauwe shirt. Kijk maar in zijn ogen bij de eerste klanken van het Italiaanse volkslied.

Leonardo Spinazzola Beeld AFP

Leonardo Spinazzola (Italië)

Een linksback in de kracht van zijn leven, totdat het noodlot toesloeg in de kwartfinale: een gescheurde achillespees. Spinazzola (28) reisde echter gewoon mee naar de EK-finale. Een blijk van waardering en teamgeest.

N'Golo Kanté Beeld AP

N’Golo Kanté (Frankrijk)

Hij liep gaten dicht, pakte ballen af en had voortdurend oog voor de balans, maar zoals Louis van Gaal terecht stelde in de Franse sportkrant L’Équipe: Frankrijk was geen team dit EK. Kanté (30) kan zich troosten met de Champions League-zege van zijn club Chelsea.

Jorginho Beeld Reuters

Jorginho (Italië)

De eerste naam op het wedstrijdformulier van de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini. Verbinder. Regelaar. Bewaker. En immer voorop in de strijd. Jorginho (29), geboren in Brazilië en op zijn vijftiende verhuisd naar Italië, wordt intussen omarmd als Il Professore. Kanshebber voor de Gouden Bal, samen met Chelsea-kompaan Kanté.

Pedri Beeld AFP

Pedri (Spanje)

Nog maar achttien jaar, maar dit EK dominant in alle statistieken. Onvermoeibare kilometervreter, hoge passzuiverheid en veelgebruikte schakel in het positiespel van Spanje. Groot talent uit het FC Barcelona van Ronald Koeman. Wat bij zijn club geldt, geldt ook bij La Roja: zijn rendement voor het doel moet nog omhoog.

Raheem Sterling Beeld EPA

Raheem Sterling (Engeland)

De aanvaller (26) van Manchester City voelde zich thuis op Wembley, waar hij in de buurt opgroeide. Het leidde tot beslissende doelpunten in de groepsduels met Kroatië (1-0) en Tsjechië (1-0). Hij opende ook de score in de achtste finale tegen Duitsland (2-0). Zijn snelheid was een wapen van Engeland.

Cristiano Ronaldo Beeld EPA

Cristiano Ronaldo (Portugal)

De Portugese veelvraat was zo goed als hij nog kon zijn op 36-jarige leeftijd. Hij is de eerste speler met vijf EK’s achter zijn naam, werd topscorer aller tijden op EK’s (veertien treffers) en evenaarde het wereldrecord van de Iraniër Ali Daei (109 interlanddoelpunten).

Federico Chiesa Beeld Reuters

Federico Chiesa (Italië)

De kracht van Italië op dit EK: veel spelers konden een doelpunt maken. De treffers van buitenspeler Chiesa (23) waren zwaarwegend; hij doorbrak het evenwicht in de verlenging in de achtste finale tegen Oostenrijk en opende de score in de halve finale tegen Spanje.

Lees ook:

Wie speelden het beste tot nu toe? Dit is het Trouw-elftal na de groepsfase van dit EK

Trouw maakte na de groepsfase van dit EK ook een elftal van spelers die het meest opvielen.