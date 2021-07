Kamminga maakt verwachtingen waar en wint historische zilveren medaille. ‘Dit voelt als goud.’

Halverwege de race lag het veld van acht man in het Tokyo Aquatics Centre nog dicht bij elkaar. De internationale top is in de schoolslag breed. Heel lang had je Peaty en dan de rest, maar van die rest konden ook velen het podium halen. Sinds dit seizoen heeft Kamminga zichzelf, met zijn tijden, tussen Peaty en de rest geplaatst.

Daarom werd zijn naam vooraf al aan het zilver gekoppeld. Maar Kamminga stond pas in zijn eerste olympische finale. Hoe zouden zijn zenuwen het houden? Prima, bleek in de tweede helft van de race toen hij in de slipstream van Peaty voor de anderen uit zwom. Kamminga (25) maakte de verwachtingen waar.

Het was een emotionele dag voor hem, in meerdere opzichten. Vlak voor zijn race moest hij aan zijn tien jaar geleden overleden moeder denken. Juist deze setting, de magie van de Spelen, maakte dat los. Dit was het moment waar hij zoveel jaren naartoe heeft gewerkt. “Dat gaf me extra energie en zorgde ervoor dat ik wat extra’s in de race kon stoppen.”

Mentaal is hij sterk. Bravoure is hem ook niet vreemd. Waar de meeste zwemmers met de rug naar hun grote concurrent toe het startblok opstappen, keek hij de regerend kampioen Peaty brutaal in het gezicht. “Ik ben niet bang voor hem. Ik ging de race in om te winnen. Kijk, als je voor zilver gaat dan geef je van tevoren al het goud weg. Dan kan je alleen maar verliezen. Ik ging de race in om te winnen en volgens mij heb ik geweldig mee geracet. Twee jaar geleden was ik nog kansloos, nu maak ik het hem al moeilijk. Ik kom steeds dichterbij.”

Van den Hoogenband, tegenwoordig chef de mission van de olympische ploeg, zat op de tribune. Kamminga vond dat speciaal. “Pieter is dé man van het Nederlandse zwemmen. Dat hij naar mijn race komt kijken is al bijzonder en dat ik nu met hem in de rij van medaillewinnaars kom helemaal.”

