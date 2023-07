Kamminga en Steenbergen zwemmen maandag voor WK-medailles

Arno Kamminga en Marrit Steenbergen doen maandag mee om de medailles op de tweede dag van de WK zwemmen in Fukuoka. Het duo plaatste zich op de openingsdag voor de eindstrijd van respectievelijk de 100 meter school en de 200 meter wissel. Er was hoop op een stunt van de Nederlandse vrouwen op de 4x100 meter vrij, maar de jonge ploeg eindigde achter de imponerende wereldrecordhoudsters uit Australië (3.27,96) als zesde (3.35,41).

Steenbergen grote uitblinker

Steenbergen was de grote uitblinker van de equipe van bondscoach Mark Faber. Ze vreesde aanvankelijk voor een valse start in de Marine Messe in Fukuoka. Ze eindigde in de series van de 200 meter wisselslag slechts als dertiende. Maar Steenbergen liet daarna zien dat ze wel degelijk in vorm is. Op de 4x100 meter vrij zette de 23-jarige Friezin in de ochtendsessie met 52,13 haar beste splittijd ooit neer en leidde de vrouwen naar de finale. In de halve finales van de 200 wissel onderstreepte ze dit met eveneens de derde tijd. Met 2.09,30 bleef ze net boven haar Nederlands record (2.09,16) en plaatste ze zich voor het eerst voor een individuele finale bij de WK.

“Ik ben blij dat ik een mindere start recht heb kunnen zetten. Bij die eerste finaleplaats stond ik niet zo stil, maar het is toch wel een mijlpaal.” Met Kim Busch, Sam van Nunen en Milou van Wijk hoopte ze op een goed resultaat op de 4x100 meter vrij. Maar ondanks haar inhaalrace en een nog snellere splittijd (51,84) bleek een medaille te hoog gegrepen. Een plaats in de eindstrijd was met het oog op de Spelen het belangrijkste doel. Na dit WK en de mondiale titelstrijd volgend jaar in Doha wordt een ranglijst opgemaakt.

“Over de tijd die de meiden hier hebben neergezet zullen niet tien ploegen heen gaan”, aldus Faber. “Dit is voor dit team supergoed. Ze zijn twee seconden sneller dan vorig jaar in Rome. We wisten dat een medaille lastig zou worden. Vroeger hadden we meer kanonnen”, doelde hij op de gestopte Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo en Marleen Veldhuis. “We hebben met Marrit één motor. Maar die jonge meiden komen er wel.”

Kamminga heeft wat geluk

Faber was ook te spreken over Kamminga. In zijn eerste grote toernooi na een lange pauze plaatste hij zich met 59,08 als vijfde voor de finale. Kamminga heeft zin om weer in een eindstrijd te racen. “Het ligt hier allemaal dicht bij elkaar, maar ik ga alles geven.”

Steenbergen had geluk dat op de 200 meter wissel met de Australische McKeown een belangrijke medaillekandidate werd gediskwalificeerd. “Dat is gunstig. Maar ik ga vooral lekker zwemmen en zie wel wat er uitkomt.”

Wereldrecords

Op de 4x100 meter waren de Australiers succesvoller. De vrouwen Mollie O’Collaghan, Shayna Jack, Meg Harris en Emma McKeon veroverden zondag op die discipline de wereldtitel in een nieuw wereldrecord van 3:29.69. Daarmee verbeterden zij hun eigen wereldrecord, gezwommen op de Spelen van Tokio in 2021. De Nederlandse ploeg met Kim Busch, Sam van Nunen, Milou van Wijk en finalist Marrit Steenbergen werd zesde.

En ook op de individuele 400 meter vrije slag zegevierde Australie in een wereldrecord. Olympisch kampioene Ariarne Titmus. Ze kroonde zich wereldkampioen in een wereldrecord van 3:55.38.

Ook bij de mannen werd een wereldrecord aangescherpt. Fransman Léon Marchand veroverde goud op de 400 meter wisselslag en zwom met 4:02.50 de tijd van de Amerikaanse legende Michael Phelps (4:03.84) uit de boeken, neergezet op de Spelen in 2008 in Peking. Daarmee is Phelps zijn laatste individuele wereldrecord kwijt. Phelps deed commentaar voor de Amerikaanse televisie in Fukuoka en gaf Marchand een staande ovatie.

Op het andere WK in Fukuoka, van het waterpolo, neemt Nederland het eveneens op maandag in de kwartfinale op tegen Canada.

Ook records voor atleten Femke Bol, Sifan Hassan en Maureen Koster Niet alleen het zwembad, ook op de atletiekbaan sneuvelden zondag records. Femke Bol slaagde er in een vol olympisch stadion van Londen in om voor het eerst onder de 52 seconden te lopen op de 400 meter horden. “Dit stadion is echt bizar, ik heb mijn hele leven ervan gedroomd hier te lopen. Die Britten leven zo met je mee”, zei de 23-jarige atlete uit Amersfoort na afloop bij de NOS. “Ik hoopte al heel lang onder die 52 seconden te lopen en voelde ook dat het kon. De 51,45 van Bol is een Europees record en de derde tijd ooit gelopen. Alleen olympisch kampioene Sydney McLaughlin was twee keer sneller. Sifan Hassan heeft in Londen geen overwinning kunnen bijschrijven, maar wel haar Europees record op de 5000 meter aangescherpt. De tweevoudig olympisch kampioene eindigde als derde op de 5000 meter in 14.13,42. Met die tijd verbeterde ze ruim de 14.22,12 die ze had staan op de afstand. Hassan verzekerde zich met haar tijd ook van deelname aan de Olympische Spelen over een jaar in Parijs. Maureen Koster liep in de schaduw van Hassan naar de twaalfde plaats in een persoonlijk record van 14.47,52.

