Kamila Valieva over positieve dopingtest: ‘Ik heb per ongeluk de medicijnen van mijn opa genomen’

Onbedoeld gaat het al een week in Peking onophoudelijk over Valieva. Niet vanwege de prachtige sprongen en pirouettes van ‘Miss Perfect’ op het ijs, maar vooral over haar discutabele aanloop en ingetrokken dopingschorsing. Het houdt de gemoederen bij het IOC en de verschillende bonden flink bezig.

Valieva werd eind december na de Russische kampioenschappen van haar land positief bevonden op trimetazidine, het in 2014 verboden middel werkt tegen steken in de borststreek en zorgt voor een verbeterde zuurstofopname. Het Russische antidopingbureau legde haar een schorsing op, maar hief die vrijwel meteen weer op. Dat besluit kwam pas naar buiten toen Valieva met Rusland al goud had gewonnen in de landenwedstrijd. Die medaille werd niet omgehangen.

Het CAS oordeelde na een spoedzitting dat Valieva individueel mag starten op de korte kür, waar ook de Nederlandse Lindsay van Zundert zal deelnemen. De drie rechters vonden dat het weren van de minderjarige Valieva voor onherstelbare schade zou kunnen zorgen.

Kunstrijdster Van Zundert op Spelen door naar vrije kür Lindsay van Zundert mag donderdag op de Olympische Spelen meedoen aan de vrije kür. De 17-jarige Nederlandse kunstrijdster noteerde dinsdag in het Capital Indoor Stadium op de korte kür een persoonlijk record van 59,24 punten. Dit seizoen was Van Zundert nog niet hoger uitgekomen dan 57,90. “Dit is iets waar ik vooraf op hoopte. Mijn doel was om het beste van mezelf te laten zien. Dat heb ik zeker gedaan. Ik hoop dat ik in de finale ook iets moois neer kan zetten”, sprak de 17-jarige Van Zundert met een glimlach op haar gezicht.

Geen medailles

Het IOC, dat voor een schorsing pleitte, gaat na de korte en vrije kür voorlopig geen medailles uitreiken. De sportkoepel vindt dat de B-staal van de positieve test nog moet worden geanalyseerd. De Amerikanen zijn boos: “Schone atleten verdienen het om geëerd te worden als zij een medaille winnen. We zijn geschokt dat de Amerikaanse kunstschaatsploeg en andere medaillewinnaars misschien zonder eremetaal en een ceremonie moeten verlaten.”

Op de Russische televisie sprak Valieva, die als enige ter wereld een viervoudige sprong in een kür op het ijs kan brengen, voor het eerst in het openbaar over de afgelopen periode. “Het zijn moeilijke dagen voor me geweest. Ik ben blij dat ik mee kan doen, maar voel me emotioneel uitgeput.”

De zitting van het CAS duurde maandag zeven uur lang, Valieva keek onafgebroken naar haar zaak, op twintig minuten pauze na. Het schopte haar voorbereiding in de war. “Blijkbaar moet ik door deze fases heen gaan. Het volwassen leven kan heel oneerlijk zijn.”

In Moskou traint Valieva bij de ervaren Eteri Turberidze. De trainster heeft in het verleden grote kampioenen afgeleverd, maar minstens net zo vaak jonge kunstrijdsters mentaal en fysiek gesloopt. Velen van hen stopten vanwege verschillende problemen al vroeg met de sport.