Kabinet heeft liever medailles dan gezonde burgers

De docureeks over vier getraumatiseerde ex-turnsters deze week was drie avonden een stomp in mijn maag. In deel drie van De Gouden Lichting stelde Renske Endel voor de camera zichzelf hardop vragen over topsport. Voor wat was ze als mens, als kind, nou eigenlijk kapotgemaakt? Om een wedstrijd te winnen? Beter te willen zijn dan een ander mens? Voor iets onbeduidends als een medaille? Waar gáát dat over?

De nogal existentiële vraag over topsport bleef bij mij wel even hangen. Die topsport hebben we de laatste decennia omarmd, als land. De veel grotere pot met geld leidde al tot heel wat olympische medaillepolonaises. Die topsport wordt overigens al vele jaren op perverse wijze gefinancierd uit gokgeld. Over 2021 vloeide er via het ministerie van VWS 50,4 miljoen euro van de Nationale Loterij naar de sport: een nieuw nationaal record, dankzij de Toto-reclames! Best ironisch dus dat minister Conny Helder van VWS in het sportdebat woensdag zei dat ze af wil van sportsponsoring door gokbedrijven.

Terwijl er dankzij gokverslavingen steeds meer geld rolde naar de topsport, werd de basis voor de sport uitgehold. Daar worden al jaren zo veel noodklokken over geluid dat niemand ze nog lijkt te horen. Enkele Kamerleden, van coalitie en oppositie, deden in het sportdebat weer een poging. Dat steeds meer kinderen te dik zijn, dat minder dan de helft van de Nederlanders nog aan de beweegnorm voldoet, dat 800.000 sporters in coronatijd zijn afgehaakt, dat sportverenigingen leeglopen en met zulke oplopende (energie)kosten zitten dat contributies en kaartjes niet meer te betalen zijn. Et cetera.

Waar blijft de maatschappelijke onrust?

Rudmer Heerema, van regeringspartij VVD: “Ik ben nu zeven jaar woordvoerder van sport en het lukt maar niet om grote stappen te zetten”. Lisa Westerveld van GroenLinks: “Waar blijft de maatschappelijk onrust? Altijd zijn er onderwerpen belangrijker. Hoe zorgen we nou dat die beweegnormen worden gehaald? Dat het een prioriteit van het kabinet wordt?”

Het ging bij het aantreden van Rutte IV al mis. Het kabinet telt maar liefst twintig ministers en negen staatssecretarissen, maar één bewindspersoon voor sport kon er niet af. Zorgminister Helder doet sport er even bij. Dat is te merken. Tijdens het debat las ze ambtelijke, nietszeggende teksten voor die ze ogenschijnlijk voor het eerst onder ogen had. Wie een ambitieus aanvalsplan op de beweegarmoede had verwacht, is bedrogen uitgekomen. Schoolzwemmen terug, meer integratie van sport en bewegen in het onderwijs? Sorry, volgende kabinet misschien. Met een hagelslagstrategie worden nu met kleine potjes geld wat pleisters geplakt. 10 miljoen euro gaat, hup, meteen in de blender via lokale sportplannen van gemeenten, ‘papieren tijgers’, zoals Heerema ze noemde, terwijl onze 23.500 verenigingen aan het verzuipen zijn.

Kerndebat over sportland Nederland

Gabriëlla Wammes heeft haar medailles allang ‘weggeflikkerd’. De existentiële vraag van Renske Endel zou moeten uitnodigen tot een kerndebat over wat voor sportland Nederland wil zijn. Ongeveer in de tijd dat zij, Verona van der Leur en vele anderen als kind letterlijk opgesloten werden in de hel – gij zult goud veroveren! – begon het afbraakbeleid aan de basis. Steeds minder kinderen kunnen zwemmen omdat de ouders het niet meer kunnen betalen. Die hebben geen trekker om de snelweg te blokkeren. Zo sluimert de beweegcrisis voort. Het gevoel van urgentie om daar nú iets aan te gaan doen, ontbreekt in Den Haag, dat lijkt me helder.

