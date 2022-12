Jutta Leerdam ontpopt zich als rolmodel, in daad én woord

Ongenaakbaar is ze. Jutta Leerdam reeg dit najaar de zeges aaneen. Vier wereldbekeroverwinningen op rij op de 1000 meter, een unicum. Nederlands kampioen sprint, voor de derde keer in haar carrière, met drie van de vier races achter haar naam. En bij de aftrap van het seizoen, tijdens het plaatsingstoernooi voor de wereldbekercyclus, ook al de snelste op zowel de 500 als de 1000 meter. Het kan niet op, in het eerste kwartaal van de na-olympische schaatsjaargang.

Met die winstreeks werpt Leerdam zich op als de belangrijkste kandidaat voor de hoofdprijzen in het tweede competitiedeel. Te beginnen bij de Europese titelstrijd in het Noorse Hamar volgend weekend en eindigend met de WK afstanden in Heerenveen begin maart, met tussendoor nog een wereldbekerfinale in het Poolse Tomaszów Mazowiecki.

Die favorietenstatus illustreert dat haar overstap naar Jumbo-Visma afgelopen voorjaar de juiste keuze was, na twee seizoenen waarin Leerdam boegbeeld en kartrekker was van de door haar opgerichte en na haar vertrek opgedoekte ploeg Worldstream-Corendon. Onder Jac Orie, de man van de details, lijkt ze nu de volgende stap te kunnen zetten: onbetwistbare heerschappij. Al heeft Leerdam over sportief succes nimmer te klagen gehad.

Indrukwekkende erelijst voor een 23-jarige

Op nog juist 23-jarige leeftijd – oudejaarsdag wordt ze 24 – heeft Leerdam al een indrukwekkende erelijst opgebouwd. Ze werd dit jaar wereldkampioene sprint, vorig jaar was ze al de beste van Europa. En in 2020 veroverde ze de titel op de 1000 meter bij de WK en EK afstanden.

Het enige wat ontbreekt zijn olympisch goud op haar favoriete afstand, de kilometer, en mondiale hegemonie op de 500 meter. Vooral het olympisch zilver bij de Winterspelen in Peking, afgelopen februari, achter de Japanse icoon Miho Takagi, zal ervoor hebben gezorgd dat de honger tot in elk geval de herkansing in 2026 nog lang niet is gestild.

Het zijn echter niet alleen de prestaties op het ijs waardoor Leerdam in de laatste twee weken nog nadrukkelijker gespreksvoer is. Met uitlatingen over menstruatiepijn doorbrak zij vorige week een barrière, in een vaak wat conservatieve sector waar sommige taboes onuitroeibaar lijken en het normaliseren van iets vanzelfsprekends geen gemeengoed is. Die eerlijkheid, en de ontspannen manier waarop ze erover sprak, had daarom meer dan symbolische waarde. Zeker ook gezien het publieke bereik van Leerdam.

Met 3,4 miljoen volgers op Instagram, 213 duizend ‘vrienden’ op Facebook en 47 duizend vaste Twitter-aanhangers is Leerdam een van de populairste sporters in Nederland. Wat zij doet en zegt, verspreidt zich snel. Zo ook dinsdagavond.

Geen blad voor de mond

Na haar sensationele baanrecord op de 1000 meter – als eerste ooit in Thialf dook Leerdam onder de één minuut en dertien seconden en tekende zij met 1.12,83 voor een wereldrecord op een laaglandbaan – nam Leerdam opnieuw geen blad voor de mond. Ze repte ongedwongen over vetpercentages, obsessief gedrag als valkuil en de stress-stand. “Ik ben perfectionistisch, maar het werkt in mijn voordeel als ik het een beetje loslaat”, betoogde Leerdam. “Daarom probeer ik dit seizoen mijn oogkleppen af en toe af te zetten, ben ik iets minder streng voor mezelf.”

Die mildheid verleidde haar ertoe zondag bij het kerstdiner met familie aan te schuiven, iets wat er sinds het begin van haar profbestaan niet meer van kwam. “Ik houd van gezelligheid en van mijn familie. Dus had ik er de afgelopen jaren graag willen aanschuiven. Maar uiteindelijk lag mijn focus zo op de aanstaande wedstrijd dat het er niet van kwam. Nu heb ik lekker gegeten, oma was er ook bij. Heerlijk. Doordat ik het even kon loslaten, kon ik mezelf ook makkelijker opladen.”

Uiteraard lette Leerdam op haar voeding, sloeg ze de alcohol af en ging ze op tijd naar bed. Maar voor het overige hield ze zich niet in. Het past bij de minder rigide benadering sinds deze zomer. De nadruk lag op fysiek sterker worden, en niet op het lichaamsvet in verhouding tot haar gewicht. “Iets minder controle zorgde voor minder stress. Het lijkt heel goed uit te pakken.”

Dat was een understatement. Nog geen etmaal na haar laaglandwereldrecord op de kilometer scherpte ze die score nog eens met driehonderdste van een seconde aan tot 1.12,80 en sloot ze de vierkamp af met een Nederlands puntenrecord. Om daarna haar geluksgevoel kernachtig te omschrijven. “Dit is genieten.”

Lees ook:

Ireen Wüst geeft op 1000 meter het stokje door aan Jutta Leerdam

Het afscheid en het debuut. Ireen Wüst en Jutta Leerdam, de gezichten van de oude en nieuwe sprintgeneratie. Eén schaatser die alles nog te winnen heeft, de andere voor wie het een afscheidstournee was. De olympische 1000 meter kende twee totaal verschillende verhalen.