Jutta Leerdam is dit weekend de blikvanger in Thialf: ‘Ik ga voor niets anders dan de winst’

Het zal even zoeken worden, dit weekend in Thialf. Nu voor het eerst in zestien jaar Sven Kramer en Ireen Wüst beiden niet meedoen aan een Europees kampioenschap, is het zoeken naar nieuwe blikvangers. Bij de vrouwen ligt wel iemand voor de hand: Jutta Leerdam, de wereldkampioen 1000 meter. Zij doet mee aan het EK sprint, dat evenals het EK allround dit weekend op het programma staat.

Als een raket schoot Leerdam, 22 jaar nog maar, afgelopen jaar naar de internationale schaatstop, helemaal na die verrassende wereldtitel. Voor de sportdiva, met ruim 600.000 volgers op Instragram, is sindsdien de standaard verhoogd. Ze moet bijna wel winnen. Leerdam werd dit schaatsseizoen Nederlands kam­pioen sprint en won de Nederlandse afstandstitel op de 1000 meter, maar het was naar haar gevoel nog niet top. Haar beste race dit seizoen ‘heeft ze nog niet gereden’, vertelde ze donderdag tijdens een persmoment.

Vriend Koen Verweij achterna

Deze zomer verkoos ze een moeilijke route richting haar sportieve top. Haar contract met Team Reggeborgh van Gerard van Velde werd niet verlengd. Dat was volgens haar een ‘klap in het gezicht’. Ze ging niet in op een aanbod van Jumbo-Visma, maar koos voor een eigen team, met onder anderen vriend Koen Verweij en de Russische trainer Kosta Poltavets. Ze koos voor een ‘klein team’, dat werkte ‘op basis van vertrouwen’. Feitelijk ging ze Verweij achterna, die zelf al plannen had voor een nieuwe ploeg.

Verweij liep echter een hernia op. Wellicht het gevolg van te veel kopzorgen over het nieuwe team, waarin de laatste functies pas een paar weken geleden zijn ingevuld. Leerdam werd buiten de meeste gesprekken gehouden, maar zei donderdag toch ook zelf wel degelijk stress te hebben gevoeld. “Vooral omdat ik wereldkampioen ben en dan in zo’n situatie zat. Maar ik wilde mijn sporttechnische route perfect laten verlopen. Daarom voelde ik me goed bij de ploeg die er uiteindelijk is gekomen en dat het is gelukt, terwijl er ook echt mensen verwachtten dat het moeilijk zou worden om het te laten lukken.”

‘Ik ga voor niets anders dan de winst’

Haar goudlust is tegelijk onveranderd. Tevreden zijn met zilver of brons lukt niet meer, vooral op haar favoriete afstand, de 1000 meter. Vorig jaar werd ze vijfde op de WK sprint, en een jaar eerder vierde op het EK sprint. Hoe kijkt zij dan naar zo’n internationale vierkamp? “Een toernooi is wel anders dan één 1000 meter. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het EK van twee jaar geleden, dan ben ik wel erg verbeterd. Daarom sta ik er zeker wel anders in. Ik ga voor niets anders dan de winst.”

Het is haar mantra. Leerdam weet als geen ander wat ze wil bereiken. Ze wil de beste zijn. En dus ook op dit EK, dat zaterdag begint met de eerste 500 en eerste 1000 meter. Met vragen over concurrentie kan ze dus niets. “Je vraagt me dingen waar ik niet over heb nagedacht”, zo klinkt het vanaf de andere kant van de computer. “Als ik zelf goed rijd, weet ik dat ik niet naar anderen hoef te kijken. En ik word ongelukkig als ik aan zilver denk.”

