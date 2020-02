Jutta Leerdam, de 21-jarige wereldkampioen 1000 meter, is de nieuwe ster op het ijs

Toen Jutta Leerdam onlangs de vraag kreeg of ze fan was van een bepaalde schaatsster, zei ze dat ze eigenlijk naar niemand kijkt. “Want ik kan ze allemaal toch wel hebben in de toekomst”, sprak ze vol bravoure.

Zaterdagavond kreeg ze gelijk: Leerdam veroverde in Salt Lake City de eerste wereldtitel voor Nederland. Ze won toch wel verrassend de 1000 meter in 1.11,84, voor de Russische Olga Fatkulina (1.12,33) en de Japanse Miho Takagi (1.12,34). De tijd betekende ook een dik Nederlands record voor Leerdam.

De 21-jarige Leerdam is in een klap uitgegroeid tot een nieuwe ster op het ijs. Ze is de exponent van een nieuwe schaatsgeneratie. Op Instagram wordt ze gevolgd door 236.000 fans, waaronder een groot deel jonge meiden. Die wil ze inspireren, vertelde ze onlangs in Heerenveen.

Onder de hoede van vriend Koen Verweij, die zelf natuurlijk ook veel ervaring heeft in de topsport, groeide ze dit jaar uit tot een geduchte outsider. Wereldkampioene, dat zag ze zichzelf dit jaar ook nog niet worden. Daarvoor moest ze nog iets verder groeien, dacht ze. Bovendien was ze bij de EK afstanden half januari nog last van een blessure, al won ze daar ook de 1000 meter. Dat was haar eerste internationale titel.

Met andere vrouwen trainen heeft voor haar geen zin, vindt ze. Liever schaatst ze achter mannen aan, die meer snelheid maken waardoor ze zelf ook harder kan. Op zoek naar snelheden die niemand ooit heeft behaald, is haar doel. Daarom ook dat ze, als ze dan toch iemand wil noemen op wie ze wil lijken, graag naar Pavel Koelizjnikov kijkt, de sprintbom bij de mannen die wat stijl betreft de evenknie van Leerdam kan zijn.

Die grote woorden tellen alleen als ze ook daadwerkelijk resultaat haalt. En met haar wereldtitel heeft ze het gelijk aan haar zijde.

Ireen Wüst, die zich vooral focust op de 1500 meter van zondag, werd met een knap persoonlijk record vierde (1.12,64). Letitia de Jong eindigde als negende.