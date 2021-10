Jürgen Klopp: ‘Achterberg en Lijnders maken heel goede reclame voor Nederlandse trainers’

De avond vóór de persconferentie waarop Jürgen Klopp zich voorstelt aan de Engelse pers, ontmoet hij de twee Nederlanders uit de technische staf van Liverpool voor het eerst. De club heeft een etentje geregeld in The Hope Street Hotel, voor Jürgen Klopp, assistent-trainer Pepijn Lijnders, keeperstrainer John Achterberg en enkele mensen uit het bestuur. Klopp kan zich die avond nog goed voor de geest halen, vertelt hij desgevraagd, ontspannen als altijd.

“John zat naast me aan tafel en ik vond hem meteen een aardige vent”, zegt Klopp. “We konden vanaf het eerste moment goed opschieten met elkaar. Soms weet je niet waar je over moet praten als je iemand voor het eerst ontmoet, maar daar was absoluut geen sprake van. We waren quite chatty, spraken in een vriendschappelijke sfeer over van alles en nog wat. Het was geen officieel diner, dat scheelde. Ik weet nog wel dat ik de drankjes die John dronk een beetje vreemd vond. Hij dronk geen alcohol, maar alleen van die hele zoete frisdrankjes, afschuwelijk, haha.”

Klopp lacht zijn bulderende lach. “Op een gegeven moment wees ik naar een gerecht op de menukaart en zei tegen John: ‘Kun jij dit voor me vertalen?’ En John zei: ‘Nee sorry, ik heb geen idee.’ Ik vroeg hem: ‘Maar hoelang woon je nu al in Engeland?’ En John zei: ‘Zeventien jaar.’ Ha, dat vond ik mooi, zeventien jaar in het land, maar geen idee van de menukaart in dit soort restaurants, omdat het hem gewoon niet zo interesseerde.

“Ik heb John ook nog wat dingen gevraagd over zijn achtergrond, waar hij vandaan kwam en wat hij had gedaan in de voetbalwereld. Vanaf de allereerste seconde wist ik: deze jongen is geboren om keeper te worden. Ik weet ook bijna zeker dat hij nu nog steeds keeper zou zijn als zijn lichaam het allemaal nog aan zou kunnen. Het is zijn grootste passie. Incredible. Keepen en zijn familie: dat zijn de twee dingen die hij nodig heeft in het leven.”

‘Pepijn Lijnders en John Achterberg moeten blijven’

Volgens Klopp is het nooit een discussiepunt geweest of Achterberg bij Liverpool zou mogen blijven, na de komst van de Duitser als trainer. Klopp: “Voordat ik tekende, zei Mike Gordon (de directeur, die namens eigenaar John W. Henry veel zaken bij de club regelt, red.) tegen me: ‘Je kunt meenemen wie je wilt, maar twee mensen in de staf moeten blijven: Pepijn Lijnders en John Achterberg.’ Dus dat was al besloten. En ik vond dat prima. Op dat moment kende ik sowieso geen andere goede keeperstrainer die beschikbaar was.

“Je kunt bovendien niet altijd zomaar iedereen contracteren die je wilt. Toen ik als trainer vertrok bij Mainz bijvoorbeeld, had ik geen andere club. Maar ik zei tegen de keeperstrainer – Stephan Kuhnert, die een goede vriend van me is – dat ik hem mee wilde nemen als ik een nieuw club zou krijgen. Maar Stephan bedankte, hij zei dat hij dat niet kon maken tegenover Mainz, waar hij een echte clublegende is. Dat begreep ik. En toen ik vertrok bij Dortmund, had ik precies dezelfde situatie. Teddy de Beer was de keeperstrainer, en hij wilde graag bij Dortmund blijven. Dus ik had sowieso een nieuwe keeperstrainer nodig – en John zat al bij Liverpool, dus dat kwam goed uit. Maar inderdaad: je moet wel een klik voelen met iemand met wie je zo nauw gaat samenwerken. Nou, die klik was er direct.”

Opnieuw lacht Klopp. “Ik zei wel tegen John: ‘Ik weet niet of het gaat werken hoor, een Duitser en een Nederlander samen in de trainersstaf, haha.’ Dat was uiteraard een grapje, maar iedereen kent de rivaliteit tussen Duitsland en Nederland in het voetbal. Als we tegen elkaar moeten spelen, dan gaat het er fanatiek aan toe. Maar onze instelling is vaak juist dezelfde. We hebben met mijzelf en Peter Krawietz twee Duitsers in de staf, en met John en Pepijn twee Nederlanders en dat gaat uitstekend!”

Oefeningen klaar voor zes weken

“Ik ben altijd gezegend geweest met heel gepassioneerde keeperstrainers: Stephan Kuhnert, Teddy de Beer en nu weer John Achterberg. Hij bereidt zijn trainingen altijd tot in de perfectie voor, en vaak doet hij dat ver van tevoren. Ik kom zelf vaak niet verder dan de eerstvolgende wedstrijd, maar John heeft oefeningen klaar voor de komende zes weken. Als hij nu zijn beide handen zou breken, dan kunnen we zonder problemen nóg zes weken vooruit. Onvoorstelbaar, hoe geobsedeerd hij is, in de goede zin van het woord. Ik denk niet dat dat speciaal iets Nederlands is, het is meer iets dat bij Johnny Achterberg hoort. Hij denkt constant aan wat er te verbeteren valt, en op welke manier dat het beste bereikt kan worden.

“Pepijn Lijnders zit eigenlijk op dezelfde manier in elkaar, wat dat betreft. Ik denk ook niet dat Pepijn een specifiek Nederlandse trainer is, want ik weet niet wat dat is, maar hij is werkelijk een uitstekende trainer, een van de beste met wie ik heb gewerkt. Hij is heel erg op het voetbal zelf georiënteerd. Ik kom uit Duitsland, en wij staan erom bekend erg van organisatie te houden. Als je een Duitser samenbrengt met een Nederlander die heel erg gefocust is op balbezit, en hoe daarop te trainen, dan werkt dat blijkbaar erg goed, haha. Maar dan nog: ik weet niet wat een typisch Duitse en een typisch Nederlandse trainer is. John bijvoorbeeld komt wel uit Nederland, maar is heel erg gevormd door de lange tijd die hij al in Engeland woont. En Pepijn heeft lang in Portugal bij FC Porto gewerkt en zit nu ook alweer jaren in Engeland. Al je ervaringen tezamen maken je tot de trainer die je bent.

“Dat zowel John als Pepijn in Nederland misschien niet heel bekende trainers zijn, komt ook door de rol die ze hebben. Ze werken wat meer op de achtergrond. Alle aandacht gaat vaak uit naar de hoofdtrainer, en eigenlijk is dat heel vreemd, want we weten allemaal hoe belangrijk het werk is dat de andere mensen in de trainersstaf doen. Maar het trekt wat minder de aandacht, zeker het werk van een keeperstrainer. Zeker als het goed gaat, dan werk je in de luwte. Soms is dat een voordeel. Maar soms krijgt hij ook niet de waardering die hij verdient. Als Alisson goed speelt, zal er nooit iemand zeggen dat dat door John komt. Andersom is het soms wel zo: als het slecht gaat kan er kritiek komen op de keeperstrainer. Ik weet dat dat onzin is.”

Al om zes uur in de auto

“Een keeper is een specialist binnen een ploeg. Ik weet er iets vanaf, omdat mijn vader zelf keeper was. De keeperstrainers doen er alles aan om de keepers, als specialist, onderdeel uit te laten maken van het team. Dat kost tijd en moeite. John en zijn directe assistent Jack Robinson komen ’s ochtends als eersten op de club en vertrekken vaak als laatsten. Allebei. En van Jack Robinson is het helemaal ongelooflijk, want hij woont het verste weg, hij moet ’s morgens al om een uur of zes in de auto zitten, dat kan niet anders. Ze zijn allebei zó toegewijd. Ik heb dat ook tegen de pers gezegd toen er even wat commentaar was (in de periode dat Simon Mignolet en Loris Karius als eerste doelmannen van Liverpool veel kritiek kregen, red.), maar eerlijk gezegd vind ik het helemaal niet belangrijk wat mensen vinden die niet dicht bij ons staan. Ik ken de kwaliteiten van John. Kijk, niemand is perfect, dus waarom zou John dan wel perfect moeten zijn. Maar hij is zó met het spel bezig.

“Als Alisson een foutje maakt op het veld, dan is dat natuurlijk niet de schuld van John. Maar je kunt dan op de bank aan hem zien dat John zich daarover zó rot voelt… Hij lijdt er echt onder, draait zijn hoofd weg, durft me niet aan te kijken; omdat hij zó ontzettend begaan is met alles. Een keeperstrainer móét zich op dit niveau ook richten op de details. Dat zit ’m in heel veel dingen. Je kunt zelfs een topkeeper nog dingen bijbrengen, spelsituaties bijvoorbeeld waar hij bij zijn vorige clubs niet zoveel op heeft getraind. En je moet er als keeperstrainer voor zorgen dat je keeper is voorbereid op de eerstvolgende wedstrijd. Dus: speel je tegen een team dat veel hoge voorzetten geeft, dan train je daar met de keeper op. Als een team graag op de counter speelt, moet je hem voorbereiden op één-tegen-één-situaties. Het is een constant proces. Want je werkt met mensen; en dingen zijn niet van de ene op de andere dag aan te leren. Dus je moet geduld hebben, voortdurend herhalen, trainen.”

Klopp werkt inmiddels zes jaar samen met John Achterberg. “Dat is best lang. En dat is ook niet voor niets. We hebben sowieso een goede trainersstaf bij Liverpool. Terwijl de komst van Alisson Becker misschien een van de beste dingen is die John kon overkomen als keeperstrainer van Liverpool – want Alisson is natuurlijk een heel goede keeper – is de komst van Pepijn Lijnders misschien wel een van de beste dingen die Liverpool kon overkomen. Hij gaat zijn weg wel vinden in de trainerswereld, want zijn kwaliteiten zijn ongelooflijk. Ik weet in ieder geval zeker dat Pepijn en John allebei heel goede reclame maken voor Nederlandse trainers. Als je mij een aantal jaar geleden had gevraagd met trainers uit welk land ik het liefst samen zou werken, dan weet ik niet zeker of ik had gezegd: Nederland. Maar nu wel, haha.”

