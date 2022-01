Jumbo-Visma wil winnen, en wordt dus internationaler

Jumbo-Visma wil de Tour de France winnen. In de top van de wielerploeg wordt de Nederlandse inbreng dun.

Het was een oer-Hollands tafereel, uitgevoerd door Mike Teunissen en Robert Gesink op een filmset van Jumbo-Visma in een hotel in het Spaanse Alicante en door die laatste op Instagram gezet. Voor de sponsor werd een nieuwe clip opgenomen, waarvoor Teunissen en Gesink een broodje moesten smeren. De sponsor: een pindakaasmerk.

Het Hollands beeld is redelijk uniek voor de wielerploeg die zich dinsdag presenteerde aan de pers. Jumbo-Visma is een mondiale speler in het wielrennen, met de wens om de Tour de France te winnen. En bij die ambitie komen posities van Nederlanders om kwalitatieve redenen steeds verder onder druk te staan, zo bleek dinsdag.

Voor de Tour, de grootste wedstrijd van het jaar, is momenteel één Nederlander zeker: Steven Kruijswijk. Vorig jaar rond deze tijd stond Gesink ook al op de voorlopige startlijst van zes namen en zou Tom Dumoulin rijden. En in breder perspectief vertrok een van de belangrijkste Nederlandse speerpunten. Dylan Groenewegen ging om voor hem strategische redenen naar BikeExchange-Jayco. Er waren voor hem amper kansen in een ploeg die zich richt op het winnen van de Tour. Nieuwe renners zijn Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Rohan Dennis. Een Belg, Fransman en Australiër.

Nederlandse cultuur

Volgens teambaas Richard Plugge is en blijft Jumbo-Visma een Nederlandse ploeg. “Wij zijn een Nederlands internationaal bedrijf, met een Nederlandse cultuur. Dat leven we na. Altijd. En met mensen als Merijn Zeeman, Mathieu Heijboer en ik in de staf is dat ook te zien.”

Dat er buitenlandse kopmannen zijn, maakt dan niet uit. Plugge noemt zijn vaak gebruikte vergelijking met Ajax: “Als Tadic daar scoort, denk je ook niet dat het een Serviër is. Dan juicht het station voor Ajax. Wij willen de Tour winnen. Of het nu met een Deen (Vingegaard), een Sloveen (Roglic) of een Nederlander (Kruijswijk) is.”

Bovendien, zo zegt de teambaas, maakt het voor sponsoren niet uit of iemand uit Nederland komt of niet. Plugge: “Voor Jumbo bijvoorbeeld is Wout van Aert heel belangrijk in België.” En andere sponsoren, zoals bijvoorbeeld fietsenmerk Cervelo, zijn internationaal actief. Maar voor de Nederlandse fans dan? Plugge: “Hoe bekijk je je fanbase? Natuurlijk, het grootste deel van de fans komt uit Nederland. Maar dat loopt procentueel gezien terug.”

Opleidingsploeg

Aan de andere kant probeert de ploeg wel Nederlands talent op te leiden. Plugge: “Daarvoor is de opleidingsploeg. En we hebben een programma voor nog een stap jonger. Dat noem ik ook wel mijn vrijwilligerswerk. Het levert niet gelijk resultaat op. Maar het is belangrijk het wielrennen in Nederland een steuntje in de rug te geven.”

Volgens Plugge is er wel een gat aan Nederlands talent gevallen in de leeftijdsgroep tussen 25 en 30 jaar. Dat komt, zegt Plugge, omdat er vanaf 2016 geen opleidingsploeg meer was. “Gelukkig is die er nu wel, met ons ontwikkelingsteam. We hopen dat daardoor renners doorstromen.”

‘Uit de tweede lijn’

Uiteindelijk is het doel dat zeker de helft van de renners in de World Tour-ploeg, op het hoogste niveau dus, een Nederlandse afkomst heeft. Dat is in 2022 wel het geval, zij het met Nederlanders ‘uit de tweede lijn’. De broers Mick en Tim van Dijke stromen door uit de opleidingsploeg, net als David Dekker, Gijs Leemreize en Olav Kooij. Plugge: “Maar het niveau moet er wel zijn. En daarom leiden we ook jonge renners op.”

De andere grote Nederlandse naam in de ploeg die wel een klassement kan rijden, is dit jaar in de Giro actief. Tom Dumoulin heeft ambitie voor een goed eindklassement, daarin bijgestaan door onder anderen Sam Oomen en Koen Bouwman. Dumoulin, via Zoom omdat hij een ‘close contact’ was en lichte naweeën had van de boosterprik: “Ik wil 21 dagen strijden tot de finish. Het is een keuze op verstand en gevoel. Ik vind Italië heel mooi, en ik hou van de race. Bovendien was het de vraag of de gekte van de Tour na twee lastige en rare jaren meteen weer verstandig was, zeker in het team dat daar maar één doel heeft.”

Mogelijk volgt dan in mei weer een vol plein in Maastricht, om Dumoulin te huldigen. Iets wat bij Roglic na de Tour in juli toch onwaarschijnlijk lijkt.

