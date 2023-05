Jumbo-Visma rijdt in Vuelta ploegentijdrit met gemiddelde dat amper onderdoet voor mannenteams

Op een zonnige maandagmiddag in Spanje voegde Jumbo-Visma nog maar eens een zege toe aan het al succesvolle wielerjaar. Maar dit keer was het de eerste zege van het jaar bij de vrouwen: de ploeg van onder meer Riejanne Markus en Marianne Vos won in Torrevieja de ploegentijdrit van de Vuelta, en bleef Canyon-Sram en Trek-Segafredo voor. Het gemiddelde lag met ruim 48 kilometer per uur niet ver van wat de laatst geklasseerde mannenploegen op een dergelijk parcours zouden rijden.

Met iets meer dan 14 kilometer was het een relatief korte tijdrit. Maar alsnog maakte de rit tegen de klok duidelijk hoe groot het verschil in het peloton nog is. Bij de eerste teams die mochten starten reden rensters mét en zonder dicht achterwiel. Het gaf aan dat niet voor elk team op het hoogste niveau ook dit jaar nog het juiste materiaal beschikbaar is.

Ervaring

Nu is de ploegentijdrit ook een zeer specifiek onderdeel, waar binnen het vrouwenpeloton nog wel verschillend op wordt voorgesorteerd. Een team als Trek-Segafredo kan profiteren van de ervaring die is opgedaan bij het mannenteam – en bij de werelduurrecordpoging vorig jaar van Ellen van Dijk. De tijdrit staat bij die ploeg hoog aangeschreven.

Ook andere teams, zeker in de World Tour, zijn meer en meer toe aan het goed voorbereiden van een ploegentijdrit. Op het gebied van materiaal, kleding en voeding nemen de topploegen steeds meer stappen. Markus en ploeggenoten reden bij Jumbo-Visma met speciale kleding.

De laatste dagen voor de Vuelta, toen de ploegen bijeen waren, werd bovendien nog flink geoefend op de ideale samenwerking. Het was immers toch van belang voor de komende dagen. Dat bleek ook aan de start, toen de camera inzoomde op het gezicht van Annemiek van Vleuten, de winnares van de laatste twee edities en de kopvrouw van de grootste Spaanse ploeg aan de start. Dat stond strak, gespannen, gefocust. Zij wil voor de derde keer op rij winnen.

Uitpuffen

Vlak langs het strand in Torrevieja, waar nog aardig wat toeschouwers vanaf waren gekomen om langs de boarding te kijken, reed uiteindelijk Jumbo-Visma vroeg op de dag de snelste tijd (18.03). De rensters konden daarna een half uurtje uitpuffen in de zogenoemde hot seat, waar gelukkig nog wel een beetje schaduw was. Voor Anna Henderson , die als eerste over de streep kwam en zodoende de rode leiderstrui mocht aantrekken, was dat moment het spannendste van de hele dag. Amber Kraak, Marianne Vos en Riejanne Markus staan respectievelijk tweede, derde en vierde.

De verwachting is dat Jumbo-Visma de komende dagen de koers zal moeten dragen. De Vuelta biedt een mix van klimmen en zeker de komende drie dagen op het oog sprintetappes. Dat biedt bijvoorbeeld kansen voor onder meer Charlotte Kool, de sprintster van Team DSM, en voor Vos zelf. Zij kan wellicht met bonificaties de rode leiderstrui overpakken van haar ploeggenote.

De verschillen tussen de klassementsrenners zijn na maandag nog niet al te groot. Zowel Vollering als Van Vleuten als andere outsiders als Realini en Spratt van Trek staan op vijf seconden van elkaar. Van Vleuten heeft twee seconden voorsprong op Vollering. Het is, zeker met de komende bergen, een te verwaarlozen verschil.

Lees ook:

De Vuelta Femenina, nu al? Ja, en een forse ook, voor het eerst met 7 etappes

De Ronde van Spanje voor vrouwen, de Vuelta Femenina, brengt maandag de eerste grote ronde voor het vrouwenpeloton. Dat betekent weer een duel tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Voor het eerst duurt de Vuelta zeven etappes, met in de laatste rit aankomst op een van de bekendste bergtoppen in Spanje: de Lagos de Covadonga.