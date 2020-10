Jumbo-Visma meteen bij de les in Vuelta met winst voor Roglic

Op de dag dat voor het eerst in 34 jaar twee etappes in twee grote rondes (Vuelta en Giro) op dezelfde dag werden verreden, bewees Primoz Roglic dat hij nog altijd de beste bergop-finish van een kleine groep favorieten heeft. De Sloveen van Jumbo-Visma begon dinsdag de Ronde van Spanje met een zege bergop, waarmee hij liet zien dat hij de te kloppen man is in de laatste ronde van het jaar.

Natuurlijk wil de Nederlandse ploeg winnen, maar toch is de Vuelta een ronde waarin de druk voor Jumbo-Visma veel minder hoog is dan in de Tour de France. Ook al draagt Roglic als titelverdediger in de Vuelta fietsplaatje 1. De stemming was zelfs jolig, zo bleek bijvoorbeeld op de traditionele (online) persconferentie maandag. Toen de eerste vraag verzandde in gekraak door een slechte internetverbinding, begon Roglic zonder te weten wat de vragensteller wilde weten een bloedserieus verhaal. Hij vertelde dat hij blij was dat hij in Spanje was, om daar drie weken te rijden. Daarna schoof hij minutenlang in en uit beeld, terwijl buurman Tom Dumoulin aan een antwoord bezig was. Dumoulin kon zijn lachen niet inhouden.

Finish nabij het heiligdom van Arrate

In een toch al vreemd seizoen is de Ronde van Spanje ook voor Dumoulin en Roglic het sluitstuk van het seizoen, met een eerste week die net zo zwaar is als normaal gesproken een laatste week in een grote ronde. Dinsdag ging het gelijk al bergop, met de finish boven Eibar nabij het heiligdom van Arrate. Traditioneel is dat in de Ronde van het Baskenland een finish waar het publiek in massa’s langs de weg staat, maar dat is dit jaar vanwege corona niet mogelijk.

De heuvels rond Eibar kostten enkele kanshebbers meteen al een goede klassering. Thibaut Pinot, de Franse hoop die na een val in Nice wegviel in de Tour de France, kwam op bijna tien minuten binnen. Chris Froome, die nog een foto plaatste met een duimpje omhoog voor zijn teambus, moest in zijn laatste race voor Team Ineos nog voor de slotklim het peloton laten gaan, omdat het tempo van zijn eigen ploeggenoten te hoog voor hem was. Zeven grote rondes won hij bij de Britse ploeg, maar zijn laatste lijkt er na een dag al één in de anonimiteit te worden. Hij eindigde als 72ste, op ruim elf minuten.

Kuss wederom als meesterknecht van Roglic

Aan kop van de koers leek het een kleine herhaling van Tour de France-beelden. Jumbo-Visma, dat met Roglic, Dumoulin, Bennett, Kuss en Gesink bergop dezelfde ploeg als in Frankrijk opstelt, domineerde de laatste kilometers van de slotklim, met Kuss wederom als meesterknecht van Roglic. De Sloveen sprong uiteindelijk weg en had op de finish een kleine voorsprong op zes achtervolgers. Kuss moest na zijn kopwerk passen. Het was weer een zege en een nieuwe leiderstrui voor de man die op de laatste zaterdag van de Tour de eindzege misliep en voorbij werd gestreefd door zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Dumoulin had het zwaar in de eerste rit van de Vuelta. Hij eindigde in het tweede groepje, al op 51 seconden van zijn ploeggenoot. Hij was daarmee de nummer vijf van Jumbo-Visma in de uitslag, wat nog maar eens aangeeft hoe sterk de ploeg bergop rijdt. Zijn achterstand is na het meetellen van bonificatieseconden al 1.01 minuut.

Roglic zei na afloop blij te zijn met zijn ploeg. Toch gaf hij toe dat deze race hem weinig kopzorgen geeft. “We hebben dit jaar al zoveel dagen gehad, vol met stress. Ik wil hier gewoon plezier maken. Het is al hartstikke mooi dat we hier mogen rijden. Hopelijk kunnen we mooie ritten laten zien.”

In Italië sprokkelt leider Almeida twee seconden op Kelderman “Alles wat nu nog komt, is bonus.” Met die woorden sloot Joao Almeida maandag zijn persconferentie af. De leider van de Ronde van Italië klonk niet heel zeker over zijn winstkansen. Maar dinsdag liet hij zien dat hij zich niet zomaar gewonnen geeft tegenover de nummer twee van het klassement, Wilco Kelderman. Minuten achter etappewinnaar Jan Tratnik reed de Portugees in de slotkilometer (met een stuk van 20 procent stijgingspercentage) weg van zijn concurrenten. Hij pakte er slechts twee seconden tijdwinst mee op Kelderman, maar het was wel een mentaal tikje. Pas op Wilco, ik ben er nog steeds, wilde Almeida zeggen. Zijn voorsprong is met drie zware bergetappes voor de boeg nu zeventien seconden. Kelderman was niet onder de indruk. Bij de NOS: “Die seconden maken het verschil niet.”

Lees ook:

Wilco Kelderman: ‘Te ver vooruitkijken maakt je alleen maar nerveus’

Voor Wilco Kelderman wordt het een week waarin hij de Ronde van Italië naar zijn hand kan zetten. Hij is dicht bij een eindzege, maar daarover denken wil hij nog niet. ‘Te ver vooruitkijken maakt je alleen maar nerveus.’