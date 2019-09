Jumbo-Visma domineert de Vuelta

Sepp Kuss profiteerde daar gisteren maximaal van met een solo naar de ritwinst in de vijftiende rit van de Ronde van Spanje (hij dronk het biertje op het podium in twee teugen leeg). Achter hem bouwde Roglic zijn voorsprong op bijna al zijn concurrenten uit met minstens 40 seconden.

De renners van de Nederlandse ploeg zijn momenteel geel-zwarte veelvraten in een Vuelta die volledig door Jumbo-Visma wordt beheerst. Kuss (die vrijdag 25 wordt) sprong na een razendsnelle openingsfase mee met een kopgroep om eventueel later zijn kopman te helpen, maar kon na een gezapig middenstuk uiteindelijk zelf voor ritwinst gaan op de smalle en steile slotklim naar het Santuario del Acebo.

Roglic had hem niet nodig om van zijn concurrenten Miguel Angel Lopez en Tadej Pogacar weg te rijden. Alleen Alejandro Valverde kon mee met de Sloveen, maar won geen seconde tijd. De wereldkampioen staat al op 2.25 minuut achterstand.

Soevereine leider

Roglic is tot op heden de soevereine leider in een vooral slopende Vuelta, waarin de ene na de andere klauterpartij op het programma staat. Een groot manco van de Giro is opgelost. In Italië viel Laurens de Plus al snel weg, terwijl Gesink door een val in zijn voorbereiding niet eens startte. Kuss, Koen Bouwman en Antwan Tolhoek bleken niet in staat tot ver in hooggebergte bij te blijven. Roglic zat vaak te snel geïsoleerd.

Een kleine vier maanden later is zelfs zonder de uitgevallen Steven Kruijswijk (in rit vier) het collectief zo sterk dat de wedstrijd kan worden gecontroleerd en Roglic tot beslissende sleutelmomenten kan worden gepiloteerd. Lennard Hofstede voor de tussenstukken, Tony Martin als wegkapitein, en als man die zondag bijna de hele dag op kop reed, Neilson Powless, Robert Gesink, George Bennett en Sepp Kuss om en om voor in het gebergte. Andere teams als Movistar en Astana kunnen er momenteel niet genoeg tegenover zetten.

Ook speelt mee dat het in de steile slotkilometers deze Vuelta regelmatig een gevecht tussen de klassementsrenners onderling was, waar hulp niet altijd nodig was. Roglic, die vaak op een klein verzet lijkt rond te peddelen, blijkt daar elke keer weer de beste klimmer. Geef hem een steile muur, een irreguliere klim op betonplaten of smalle wegen: hij komt op geen enkele klim in de problemen.

Geluk

Soms speelt het geluk eveneens mee. Roglic kon zaterdag op het nippertje een valpartij ontwijken die in de laatste kilometer van de etappe naar Oviedo was ontstaan. Hij kon net op tijd remmen toen voor hem de fietsen door de lucht vlogen. Alsof hij in slowmotion van zijn fiets viel, zo leek het althans. Een renner die al op de grond lag brak zijn val helemaal, waardoor hij uiteindelijk alleen met de voet uit het pedaal hoefde.

Een miraculeuze ontsnapping voor de leider, want het peloton reed op dat moment ruim boven de 50 kilometer per uur. Onder de gevallenen wel Valverde en Tadej Pogacar, de nummers twee en drie uit het klassement. De eerste had wat last van zijn pols, de laatste had schaafwonden aan hand en elleboog. Hoewel ze na afloop vertelden dat het meeviel, zorgt vallen nooit voor een fijn gevoel. Niet voor niets wilde Valverde het liefst zo snel mogelijk weg van het plaats delict.

Op terrein waar soms daadwerkelijk beren over de weg lopen, komt Roglic ze voorlopig niet tegen. In tegenstelling tot de Ronde van Italië maakt hij goede kans de eerste grote ronde te winnen voor de Nederlandse ploeg.

Er volgen nog drie zware bergritten, te beginnen vandaag met een korte rit van 145 kilometer met finish bergop. Maar als Roglic gevaar blijft ontwijken, wordt het heel moeilijk hem uit de leiderstrui te krijgen. Helemaal nu Kuss de komende dagen waarschijnlijk weer in dienst moet rijden.

Lees ook:

Roglic in het rood na majestueuze tijdrit

Primoz Roglic nam dinsdag een voorschot op de eindzege in de Vuelta. In de tijdrit in en rond Pau was hij oppermachtig. Hij haalde zelfs zijn concurrent Lopez in.