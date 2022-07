Jumbo-Visma domineert de Tour als het Raleigh van 1980 en kan zondag die ploeg opvolgen

“Eén ding hebben we wel geleerd”, zei sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma vrijdag voor de start van de negentiende etappe van de Tour, met mondmasker op en handen in de zij: “Wij kunnen echt pas iets vieren als we zondagavond in Parijs zijn.”

Vier uur later is weer een dag overleefd, en staat Jonas Vingegaard er voor de laatste tijdrit in de Tour op het oog relatief veilig voor. Zijn voorsprong op Tadej Pogacar is 3.21 minuut. Maar Zeeman refereerde ook aan de open wond van 2020, toen Primoz Roglic in de laatste tijdrit een zeker lijkende zege alsnog weggaf. “We hebben vertrouwen, maar we moeten geconcentreerd zijn.”

Ruim veertig jaar na Zoetemelk

Dit jaar lijkt het toch waarschijnlijk dat voor het eerst sinds 1980 een Nederlandse ploeg de Tour de France wint. Destijds was het Raleigh, met winnaar Joop Zoetemelk. Jumbo-Visma benadert deze Tour de dominantie van dat team, zeker nadat vrijdag Christophe Laporte zijn team én Frankrijk een nieuwe een ritzege schonk (pas twee keer eerder werd een Tour zonder Franse ritzege verreden).

Het Raleigh van 1980 won dan wel twaalf etappes, Jumbo-Visma moet het vooralsnog doen met ‘slechts’ vijf zeges (twee keer Van Aert, twee keer Vingegaard en vrijdag dus Laporte). Maar Jumbo-Visma heeft dit jaar wel de gele-, de groene- en de bolletjestrui in bezit. Mogelijk heeft Van Aert ook nog een kans in de tijdrit en in de sprint in Parijs.

De gele- en de bolletjestrui gaan waarschijnlijk naar een Deen, Vingegaard, en niet naar een Nederlander. De groene trui is voor de Belg Wout van Aert. Maakt dat uit in de beleving? De Nederlandse Tourrenners van dit jaar verschillen van mening. Bauke Mollema vindt het heel knap van de ploeg, maar het zal niet een schokgolf geven in Nederland, verwacht hij. “Het is toch anders nu het geen Nederlander als kopman is. In die zin denk ik niet dat het veel gaat uitmaken voor het Nederlandse wielrennen.”

Internationale teams

Dat Vingegaard een Deen is, Van Aert een Belg en Laporte een Fransman, maakt volgens Steven Kruijswijk helemaal niet uit, vertelde de Jumbo-Visma-renner al aan het begin van de Tour. “Het is volgens mij net zoals bij Ajax of PSV. Die hebben ook buitenlandse spelers die de goals maken. Max Verstappen rijdt voor een internationaal team.”

Kruijswijk snapte het sentiment wel. “En het nationalisme ook. Maar als je kijkt naar de kwaliteit die we hier hebben, kan je niet een ploeg met alleen maar Nederlanders vullen. Wij rijden met een groep die voor elkaar willen werken. Dan bepaalt een landsgrens niets.”

Het feest zal er niet minder om zijn, mocht de ploeg met geel de Champs-Élysées over rijden in een ereronde. Tot die tijd gaat de hoop op de eindzege in een kluis, al sijpelt er soms wat uit. Want op de vraag of Vingegaard de Tour gaat winnen, zei Zeeman pas na enkele lange seconden aarzelen: “Eeeh, dat kan ik je zondagavond zeggen.”

