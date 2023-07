Jumbo-Visma blijft maar aanvallen om andere ploegen uit te putten

Jonas Vingegaard had donderdag na afloop van weer een dag hardrijden niet alleen oog voor zijn ploeggenoten, maar ook voor de fans die via de televisie de Tour de France volgen. “Het is elke dag volle bak. Vandaag was het net zo. Dat moet voor jullie toch leuk zijn om naar te kijken.”

De geletruidrager had zelf ook weer gemerkt dat het donderdag verre van rustig ging in het peloton. Twee uur lang over de wegen in de Beaujolais-streek zorgden voor grote verbrokkeling in het peloton. Tachtig kilometer lang was het een grote chaos in de wedstrijd, waar de Spanjaard Ion Izagirre uiteindelijk de beste was. Een juniorenwedstrijd, vond Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen. “Het was alleen maar springen, alleen maar demarreren.”

Twee zeer zware Alpenetappes

De Tour is zo al twee weken op te delen in rustige sprintdagen, waar het peloton een soort van snipperdag neemt (zoals woensdag) en etappes vol actie, zoals donderdag. Nog geen moment is het stil gevallen op dagen waar ook maar iets van een heuvel in zit. De komende dagen zal dat ook niet anders zijn. Vrijdag wacht finish bergop op de Grand Colombier, zaterdag en zondag volgen twee zeer zware Alpenetappes. Vingegaard: “Alles wijst erop dat het een extreem zware Tour is. Alles wat er nu al is geweest, gaat flink doorwegen in de derde week.”

Daarmee doelde Vingegaard niet alleen op zichzelf, of op zijn grootste concurrent Tadej Pogacar, die voor het klimdrieluik nog zeventien seconden achterstand heeft. Het hele peloton galoppeert momenteel door Frankrijk. Wat daarbij ook opvalt is de rol van de renners van Jumbo-Visma zelf. Zij maken het op dagen als donderdag nog extra zwaar door - ook al hebben ze de leider in de race - zelf ook mee te springen, in de hoop zo in de kopgroep te komen.

Die tactiek is bewust, en is mede ingegeven door het idee dat Vingegaard het momenteel aflegt in sprintjes tegen Pogacar. In de kopgroep is er een kans om de etappe winnen, en tegelijkertijd is er de mogelijkheid de bonificatieseconden weg te snoepen die donderdag op de top van de laatste klim en aan de finish te verdienen waren. Door zelf de kopgroep te initiëren, wordt Pogacar een kans ontnomen.

Het gewicht van de achtervolging

Aan de andere kant reed de ploeg donderdag aan het begin van de dag voor een plek in de kopgroep, terwijl de beste knecht op achterstand reed. Sepp Kuss, zelf nu nog negende in het klassement, zat in een tweede groep op een gegeven moment minuten achter zijn leider. Toch was dat geen probleem, vond Van Dongen. “We wilden een optimale situatie voor onze twee leiders. Dat zijn Wout (van Aert, red.) en Jonas. Dat is de eerste prioriteit. En bovendien staat Kuss te ver achter en gaat geen grote rol spelen in het klassement. De tegenstand laat hem bovendien niet rijden.”

Een andere reden is dat als Jumbo-Visma een kopgroep zónder eigen renner weg zou laten rijden, het als enige ploeg het gewicht van de achtervolging moet dragen. Daarmee zou het UAE van Tadej Pogacar in een zetel naar de finish kunnen. Door donderdag zelf zo hard mogelijk door te rijden met onder meer Wout van Aert, Wilco Kelderman en uiteindelijk Tiesj Benoot die in de vlucht van de dag zat (hij werd vierde) moesten ook andere ploegen afzien, was het idee.

Voor de neutrale kijker is de constante drang naar voren wel een zegen voor de koers. Juist doordat geen ploeg controle pakt, blijft het op heuvelachtige dagen van start tot finish enerverend. Pas na ruim twee uur koers kalmeerde de wedstrijd. “We zijn altijd in controle geweest”, zei Kelderman.

Het is de vraag of het smijten met de krachten een tactiek is die later in de Tour moet worden terugbetaald, door ofwel Vingegaard, ofwel zijn ploeg, ofwel de concurrentie. Gelukkig voor Vingegaard kan Kelderman nog wel even door, zei hij bij het uitfietsen. “Ik voelde me vandaag ook heel goed, dus ik kon goed ondersteunen. Het gaat lekker zo. Ik denk dat we de sterkste ploeg hier zijn.”

Mathieu van der Poel met herstelde stem ten aanval Nog steeds een beetje schor stond Mathieu van der Poel donderdag de pers te woord, vlak voor en nadat hij als ‘meest strijdlustigste renner van de dag’ op het podium moest verschijnen. Het liefst was hij al naar de bus gegaan, maar de Tour vond wel een manier om een van zijn grootste sterren op het podium te krijgen. Van der Poel, die zich woensdag nog zo slecht voelde dat hij ‘om stem en energie te sparen’ geen interviews gaf, zat donderdag opeens mee in de ontsnapping. Even leek hij zelfs een goede kans te hebben om in een selecte groep voor de overwinning mee te rijden, zeker toen hij even alleen voorop kwam. De laatste klim bleek uiteindelijk te zwaar. Het was voor Van der Poel de ‘laatste kans’ in de komende dagen om iets te proberen, vertelde hij na afloop. “Het was beter dan de laatste dagen, maar nog steeds niet goed.”

Lees ook:

Van bananenpannenkoeken naar de boterkip: zo vullen de renners van Jumbo-Visma 6000 kilocalorieën aan

Wielrenners verbruiken op een relatief rustige dag als woensdag ongeveer 6000 kilocalorieën. Hoe vullen ze dat aan? Bij Jumbo-Visma geloven ze dat ze met hun voedingsplannen uniek zijn. ‘Wij hebben de nummers goed én vertalen dat naar goed en lekker voedsel.’