Juichverbod, mondkapjes op, ritmisch geklap: De eerste echte test voor het voetbal in coronatijd is geslaagd

Omdat het clublied aanheffen niet mag, heeft de Feyenoord-aanhang bij de opkomst van de spelers een creatieve oplossing. Met ritmisch geklap klinkt toch een beetje het ‘Hand in hand’ in het akelig lege stadion. Drieduizend mensen zitten verspreid over de immense Kuip op anderhalve meter van elkaar. Een klein spreekkoortje van de fanatiekste aanhang sterft snel weg. De rest van de Kuip houdt zich keurig aan het door premier Rutte afgekondigde juichverbod. De doelpunten van Feyenoord worden begroet met lichte oerkreten, gesmoord door de mondkapjes, maar toch vooral met applaus. Het gevreesde Legioen in de gedaante van schouwburgpubliek.

In deze wat surrealistische sfeer is de stadsderby tegen Sparta een soort laboratoriumtest voor het hele betaald voetbal in coronatijd. Het is sowieso sinds maart een van de eerste evenementen met enkele duizenden aanwezigen. En dus ligt er een vergrootglas op de oefenwedstrijd. Burgemeester Aboutaleb scherpte het protocol vrijdag nog aan, vanwege de fors opgelopen besmettingscijfers in Rotterdam. In plaats van 7000 waren er maar 3000 fans welkom. Mondkapjes werden verplicht gesteld.

Vrijwel iedereen houdt zich eraan. De fans tonen, soms wat morrend, begrip. “Het is zwaar behelpen maar het moet. We willen straks allemaal weer een volle Kuip”, zegt seizoenkaarthouder en fan Bart van der Tol (52) uit Delft. “Het is wel heel jammer”, vindt Hotze Dijkstra (44), trouwe supporter uit de Hoeksche Waard, die samen met zoon Wesley (17) de wedstrijd bezoekt. “Het plezier wordt een beetje afgenomen. Je moet kunnen juichen voor je club. Maar ik begrijp de maatregelen voor 100 procent. Niemand wil een nieuwe lockdown.”

De stadionspeaker spreekt met gedempte stem

Het contrast met 8 maart, toen Feyenoord nog in een volle Kuip speelde tegen Willem II, is groot. Waar het anders voor de wedstrijden krioelt van de mensen rond het stadion en de toegangspoortjes, hangt nu een serene rust. Nergens staat een rij. De stippen op de stoep (hou 1,5 meter afstand!) lijken onnodig. Bij binnenkomst volgt een gezondheidscheck. Stadionspeaker Peter Houtman doet met gedempte stem zijn werk. De opzwepende muziek blijft uit. In het stadion waar normaal de passie voor de club doorgaans luidkeels wordt uitgedragen, in gezang en geschreeuw, hangt een gewijde stilte. Het is vooral geschreeuw van de spelers op het veld dat door de betonnen arena galmt.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat vindt het maar niks. Hij zegt na afloop dat er veel meer mensen bij hadden kunnen zijn. “In een stadion voor 50.000 mensen kun je best 20.000 mensen toelaten. En dan nog zitten ze vier meter van elkaar. Op het strand zaten er vandaag ook 50.000 hoor. Zonder mondkapje.”

Een geslaagde testcase

Niettemin balanceert het voetbal op een nog slap koord. Drie Nederlandse profvoetballers werden dit weekeinde nog positief op corona getest. Ook bij Feyenoord ging er één in quarantaine. Na overleg met Sparta besloot Feyenoord de oefenpot wel door te laten gaan. Directeur Mark Koevermans spreekt van ‘een echte testcase’. De club legt er geld op toe want pas op 10.000 toeschouwers ligt het break-even-point.

Zonder grote belangen of spanning – de 3-0 stond al snel op het bord – wordt het een geslaagde test. Maar hoe gaat dat straks als het weer om de punten gaat? Ook de tropische temperatuur (33 graden) zorgt voor een lome sfeer die veel fans de lust tot actie ontneemt. Op aanwijzingen van de stewards zoeken ze na het eindsignaal op gepaste afstand van elkaar de uitgang op. “Het is wel gek zo”, zei Nikki Louwers (21) uit Gouda, die samen met vader Jan de wedstrijd vanuit vak C volgde. “Maar, heel fijn om ze weer eens live te zien spelen.”

