Jubileum van Tour Dopage moet gevierd worden

Als tiener plukte ik aardbeien en zette ik prei op Brabantse zandgronden. Een radio stond zo hard dat die het hele veld bereikte. Zo hoefden we niets te missen van die magische Tour de France. In onze verbeelding zagen we het peloton tussen wuivende korenvelden schuiven, of majestueuze cols bedwingen. Ik weet niet zeker of ik verliefd was, op het meisje waarmee ik de halve zomer in dat veld lag, maar toen ze voorstelde met de bus naar de slotetappe over de Champs-Elysées te gaan, gloeide ik van opwinding. Wow, Parijs!

Een jaar of tien later mocht ik voor het eerst als verslaggever naar de Tour. In 1998 al voor de tweede keer. Dat is nu 25 jaar geleden. De Tour startte in Dublin. In de Ierse hoofdstad was het feest. Niemand kon bevroeden dat in deze dagen de kiem werd gelegd van een jarenlange diepe crisis rond het wielrennen die zou uitmonden in de fundamenteel andere, schonere sport die we nu hebben.

Het was al laat die vrijdagavond, daags voor de proloog, toen in de perszaal een gerucht werd rondgefluisterd. Psst, Willy Voet, de verzorger van Festina, was niet in Dublin aangekomen. Gepakt door de douane, met een auto vol ‘medicamenten’! De volgende morgen stond ploegarts Eric Rijckaert van Festina boos alles te ontkennen. Rijckaert bleek later een hoofdschuldige maar die zaterdag hief hij nog zijn vinger naar ons: waag het niet over doping te schrijven. Scheer je weg, met je verzinsels!

Vlindereffect

Later, toen de wielersport ontmaskerd was als een eng, leugenachtig en bedrieglijk wereldje, moest ik denken aan de chaostheorie en het vlindereffect: ogenschijnlijk kleine afwijkingen kunnen enorme en onvoorspelbare effecten hebben binnen een chaotisch systeem. De aanhouding van de arme Willy met zijn vrachtje epo en ander stevig spul was die ene vlinder die een verwoestende orkaan zou veroorzaken, tot in Texas toe.

De vleugelslag van Voet was een paar dagen later al een stormpje. De ploegleider van Festina werd gearresteerd. Vervolgens bleek epo gevonden te zijn bij de Nederlandse TVM-ploeg. Op een droog veld in de Corrèze stond de Zeeuwse stijfkop Cees Priem achter zijn zonnebril te ontkennen, draaien, wegkijken en toen toch mompelend te bevestigen. Epo, Cees? “Ik vind het zo’n rotwoord.”

Het ging zo weken door. Arrestaties, razzia’s in hotels, stakingen. De Tour van 1998 was het meest krankzinnige evenement ooit. Het groeide uit tot een orkaan die jarenlang zou woeden. Rechtszaken, leugens over zieke honden, bekentenissen bij Oprah, dramatische doden, een vrieskist vol met bloedzakken in Madrid. De sport bleek doodziek.

Twee sukkelaars

Zaterdag, bij de start in Bilbao, zou het jubileum van de Tour Dopage groots gevierd moeten worden. Daarmee begon immers de bevrijding van profrenners en hun entourage van het griezelige systeem waarin ze gevangen zaten. Doping is tegenwoordig iets voor stumpers in de marge. In 2022 waren er twee positieve dopinggevallen bij de profs. Twee sukkelaars.

Diep zat het spuiten en slikken ingebakken in de wielercultuur, al vanaf de negentiende eeuw. De wetenschap heeft dat de laatste vijftien verdrongen. Zo lijkt het. Ik hoop dat het ook de komende drie weken weer zal blijken. Al juich ik nooit meer hard.

Met dat aardbeienmeisje uit Boekel is het nooit wat geworden. Onze dag in Parijs stond in het teken van toiletbezoek. Ik had diarree. Misschien dat mijn gecompliceerde relatie met de Tour daar wel is begonnen.