Jubelstemming rond Oranje? Frank de Boer weet hoe snel het gemopper terug kan zijn

Een week geleden deugde er nog heel weinig van Oranje, de bondscoach en zijn systeem. Frank de Boer bleef er rustig onder. Sinds zondag hangt er een lichte jubelstemming rond het nationale elftal. Net zo rustig blijft de bondscoach nu. Het toernooi is pas één wedstrijd ver. De Boer weet ook dat het maar Oekraïne was. En hij draait lang genoeg in het wereldje mee om het opportunisme rond het voetbal altijd met een korrel zout te nemen.

Als hij daags voor de ontmoeting met Oostenrijk achter een tafel zit om met de media vooruit te blikken, laat hij dat blijken. Een voor een komen de thema’s langs, bijvoorbeeld die omslag in het land. “Als we tegen Oostenrijk een slecht resultaat halen, zal het weer heel anders zijn”, zegt De Boer, met de nuchterheid van Grootebroek.

“Wij moeten zelf zorgen dat we geloven waar we mee bezig zijn. Het is aan mij om dat goed over te brengen op de spelers. Ik denk dat dat lukt, al zijn we er nog niet. Het is mooi dat de sfeer positiever is. Dat komt toch bij iedereen door, ook de spelers. De ene is daar meer mee bezig dan de andere, maar het heeft invloed. Ik kan er zelf wel mee omgaan, maar voor bijvoorbeeld mijn vrouw was het niet altijd leuk. Dat geldt net zo goed voor de partners van de spelers.”

De lessen van het eerste groepsduel

Volgend thema dan maar: Matthijs de Ligt. Die had last van zijn lies. De Boer antwoordt volmondig ‘ja’ op de vraag of hij gaat spelen. “Bespeur je bij mij twijfel?” Of Jurriën Timber daardoor zijn verjaardag op de bank viert, wil hij niet zeggen. De Boer laat doorschemeren dat op de linkerflank Patrick van Aanholt voorlopig hoger in de pikorde staat dan Owen Wijndal, ook na de wedstrijd tegen Oekraïne.

Wat zijn voor De Boer verder de lessen geweest van dat groepsduel? Hij begint een tactisch exposé met termen als ‘omschakelmomenten’ en ‘restverdediging’, verwijzend naar de gevaarlijke uitbraken van Oekraïne. “De eerste helft hadden we heel veel controle. Er waren wat momenten dat zij ons pijn konden doen, al leverde dat niet echt veel op. We moeten proberen die momenten te minimaliseren. Het gaat daarbij ook om onze restverdediging. Wat doe je op dat moment? Ben je toeschouwer of ben al aan het anticiperen op het moment dat je gaat terug verdedigen? Als Memphis Depay een actie maakt, kan hij de bal ook een keer verliezen. Spelers om hem heen moeten dan al met dat mogelijke moment bezig zijn. Op dat soort dingen hebben we deze week de nadruk gelegd, dat moet beter.”

Heeft hij in dat opzicht ook geleerd van de andere wedstrijden tot nu op het EK? Zag De Boer al nieuwe trends waar hij iets mee kan of moet? “Je hebt altijd teams die het spel proberen te maken, en je hebt ploegen die daarvan willen profiteren. Het verschil in niveau tussen Spanje en Zweden was immens en toch verloren de Zweden niet. Vanaf minuut één vochten ze voor 0-0. Dat is geen trend, dat is altijd zo geweest, net als al die verschillende systemen op dit EK.”

Oostenrijk kan donderdagavond ook weleens zo’n stugge ploeg zijn. De Boer noemt de schorsing van Marko Arnautovic wegens wangedrag “een gemis voor Oostenrijk en dus niet slecht voor ons”. En verder? “Zij maken op mij een goede indruk. Ze hebben veel spelers van RedBull Salzburg, nou, dan weet je het wel: Laufpensum (loopvermogen, red.) en Vollgas. Maar ze hebben ook kwaliteit. Het wordt zeker geen gemakkelijk potje.”

Waken voor onderbelasting

Bij een overwinning zou Oranje al verzekerd zijn van groepswinst en speelt het zondag 27 juni in Boedapest (18.00 uur) de achtste finale. Het duel met Noord-Macedonië maandag zou zich er dan voor lenen om basisspelers rust te gunnen. Waken voor overbelasting maar ook ‘onderbelasting’ is een belangrijk thema voor De Boer. Spelers die de laatste maanden weinig wedstrijden speelden, zoals Van Aanholt en Blind, kunnen overbelast raken op zo’n toernooi. Vandaar dat De Boer zondag al na een uur begon te wisselen en alle vijf wissels gebruikte. De mogelijkheid is door de Uefa geschapen om de gevolgen van het propvolle coronaseizoen op te kunnen vangen.

“Het toernooi duurt nog hartstikke lang”, sprak De Boer optimistisch. “Je kunt geen risico’s nemen. Als je het gevoel hebt dat je goede jongens achter de hand hebt, wissel ik met een gerust hart. Als ze nog onderbelast zijn en je gaat ze overbelasten dan heb je een groter probleem. Ik hou steeds rekening met de fysieke staat van de spelers. Die vijf wissels zijn echt een groot voordeel.”

Maar stel nou dat het niet goed gaat tegen Oostenrijk, en de kritiek daalt weer bijtend neer over hem en Oranje? Gaat hij de spelers dan afschermen van het meningencircus in de media en online? “Het zou een utopie zijn om te denken dat ik dat kan bewerkstelligen. Ik kan wel zeggen dat ze zich niet van hun stuk moeten laten brengen. Wij zijn al in oktober begonnen met dit toernooi, met één focus, en leven nu van wedstrijd tot wedstrijd. Ik hoop dat dat kwartje gevallen is.”



