Josko Gvardiol is met zijn masker symbool van de onverzettelijkheid van Kroatië

De schrik zat er goed in bij Josko Gvardiol. Begin november overkwam de Kroatische verdediger iets waar veel voetballers voor vreesden in de aanloop naar het WK in Qatar: hij raakte ernstig geblesseerd.

Met een bebloed gezicht moest Gvardiol, uitkomend voor het Duitse RB Leipzig, zich vorige maand al na twintig minuten laten vervangen in het competitieduel met SC Freiburg. Weg WK, weg jongensdroom, dacht de twintigjarige verdediger. Zeker toen de diagnose bekend werd. Gvardiol bleek zijn neus te hebben gebroken – nota bene na een botsing met een ploeggenoot.

Maar een speciaal gemaakt gezichtsmasker biedt uitkomst voor Gvardiol. Hij speelt er al het hele toernooi mee. Zo ook dinsdagavond, als Kroatië het tegen Argentinië opneemt voor een plek in de WK-finale.

Kunststof

Ook in Nederland is er onder voetballers bekendheid met speciale maskers. In 2014 liep toenmalig PSV’er Memphis Depay een beschadigde oogkas op. Hij kreeg daarna hulp van het Catharina Kanker Instituut in Eindhoven, waar normaal gesproken maskers worden gemaakt voor kankerpatiënten die in het hoofd- en halsgebied moeten worden bestraald. Met een gipsafdruk worden de maskers gevormd. “Het is echt maatwerk”, legt moulagetechnicus Felix de Beer uit. De maskers zijn van thermoplast, een materiaal van kunststof dat bij verhitting zacht wordt.

De maskers zijn vier millimeter dik zijn en op het gekwetste lichaamsdeel zelfs acht millimeter, vertelt De Beer. “Ze blijven zeer professioneel zitten”, is zijn ervaring. Voordat een speler het masker mag dragen, moet het gekeurd worden door de Ifab (International Football Association Board). Zij bestempelen een goed masker als ongevaarlijk voor tegenstanders.

Hoe veilig het masker is voor de gekwetste voetballer zelf? “Ik durf te zeggen dat een voetballer veiliger is, omdat het masker zeer nauwsluitend gedragen wordt”, stelt De Beer. “De traumachirurg controleert het masker ook nog voordat iemand ermee het veld opgaat.” Depay was er destijds erg tevreden over, zo laat een filmpje van het Catharina Kanker Instituut zien. Zijn zichtveld bleef onaangepast en door het lichte materiaal voelde hij het hulpstuk nauwelijks zitten. Ook koppen ging probleemloos, weet De Beer. “Het werkte zo goed dat ik later nog meer maskers heb mogen maken.”

Bobbeltje

Ook Klaas-Jan Huntelaar, die in 2011 een dubbele neusbreuk opliep, droeg naar tevredenheid een masker als voetballer. Het enige wat hij gek vond, was dat hij constant tegen het puntje van zijn eigen neus aankeek. “Op die plek steekt het masker natuurlijk wat uit en zie je constant een zwart bobbeltje zitten”, zei hij in het AD.

Gvardiol is niet de enige op dit WK. Ook de Zuid-Koreaan Heung Min-Son (gebroken oogkas), de Tunesiër Ellyes Skhiri en de Belg Thomas Meunier (beiden gebroken jukbeen) konden alsnog in actie komen dankzij een gezichtsmasker. Meunier liet zelfs een deskundige invliegen, omdat zijn vorige masker te groot en te zwaar was. Meuniers nieuwe masker, gemaakt van carbon, woog slechts tachtig gram. De rechtsback kon daardoor meespelen bij België. Hij verdiende er zelfs een bijnaam mee: The Masked Winger.

Gvardiol lijkt eveneens geen last te hebben van zijn extra bagage. Sterker, hij is een van de beste verdedigers op dit WK. Vraag maar aan de Belg Lukaku. Gvardiol voorkwam in het laatste groepsduel dat de spits kon scoren, waardoor niet België maar Kroatië zich plaatste voor de achtste finales. Dinsdagavond wacht Gvardiol en Kroatië een nieuwe uitdaging: in de halve finale wacht het Argentinië van Messi.

