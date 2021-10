Joseph Oosting omarmt bij RKC spelers met een ‘krasje’

“Liever dit dan een kroket”, zegt Michiel Kramer, waarna hij een forse teug uit een bierblikje neemt. De spits van RKC heeft iets te vieren: de goal die een kwartier eerder het degradatieduel met Sparta heeft beslist. De belangrijke zege brengt veel teweeg bij de bescheiden club uit Waalwijk. Spelers vallen elkaar in de armen, een blad bier gaat richting trainerskamer en in de ooghoeken van technisch directeur Mo Allach prikken tranen. “Ach ja, zo vaak winnen we nu ook weer niet”, constateert Kramer droogkomisch als hij de uitzinnige taferelen om hem heen opmerkt. Na acht vruchteloze pogingen werd het de hoogste tijd voor een feestje, zeker als de drie punten over de rug van een directe degradatieconcurrent kunnen worden bijgeschreven.

Michiel Kramer is een van de spelers ‘met een krasje’, zoals RKC-trainer Joseph Oosting ze omschrijft. Naast Kramer, ooit verguisd bij Feyenoord, omdat hij als wisselspeler na de rust met een broodje kroket het veld opkwam, lopen er bij de kleinbehuisde vereniging ook types rond als Alexander Büttner, een blauwe maandag actief bij Manchester United, en Vurnon Anita, die via Ajax in Oranje (drie interlands) en de Premier League belandde, maar daar al snel strandde.

Ze zijn bezig aan de tweede of derde fase in hun carrière. “Het is zo typisch Nederlands om dit soort spelers te veroordelen om de dingen die ze níet kunnen”, vindt Oosting. “Bij RKC benadrukken we de zaken die ze wel onder de knie hebben. En ze nemen een schat aan ervaring mee. Dat is in onze situatie, waarin elke punt telt, net zo belangrijk.”

Kramer beaamt dat hij in Brabant, na mismatches in Rotterdam, Utrecht en Den Haag, het plezier in voetbal terug heeft gekregen. “Hier geldt de menselijke maat als het belangrijkste aspect, niet alleen wat je binnen de lijnen presteert”, vertelt de matchwinnaar, af en toe nippend van het bier. “Hier hangt een sfeer waarin je als speler graag vertoeft, zeker een gevoelsmens als ik. Dat kun je rustig op het conto van de technische staf schrijven, de trainer voorop.”

‘Kelderkraker’ het aanzien niet waard

Ook die heeft een blikje bier onder handbereik als hij zijn licht laat schijnen op de ondermaatse vertoning die RKC-Sparta ook is. Ruim een uur is het als ‘kelderkraker’ gepresenteerde treffen het aanzien niet waard, hoewel het balverlies dat gemiddeld om de drie seconden wordt geleden, de wedstrijd een kolderiek karakter geeft. “Ik loop ook zeker niet voorop in de polonaise,” analyseert Oosting, bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal. “Natuurlijk ben ik blij met de punten, al laat ik dat niet meteen zo uitbundig blijken. Dat is de aard van het beestje, hè?”

Oosting is het prototype van de nuchtere Drent, die zijn emoties goed verborgen weet te houden. Hij is misschien wel de minst bekende eredivisietrainer. Hij was, zoals heel zijn familie, lang betrokken bij WKE uit Emmen, maakte daar als voetballer de stap naar de plaatselijke FC en kwam ook nog uit voor Veendam. Zijn trainersloopbaan past op de achterkant van een luciferdoosje. Die speelde zich naast FC Emmen en een paar amateurclubs vooral af bij Vitesse, waar hij zo’n beetje alle posities heeft bekleed, tot interim-trainer aan toe, toen Leonid Sloetski in 2019 z’n congé kreeg. “Ik had makkelijk bij Vitesse kunnen blijven, maar ik regeer niet uit angst of behoudzucht. Ik pak liever de uitdaging op.”

Die lag in Waalwijk, waar de leiding van RKC er veel voor over had om de 49-jarige Oosting in te lijven, inclusief een bezoek aan de camping op het Italiaanse eiland Elba, waar de trainer deze zomer met zijn gezin verbleef. En na vijf maanden blijkt de liefde wederzijds. “Natuurlijk moet je ook hier presteren, maar de hele atmosfeer past bij mij. Winnen gaat hier niet ten koste van alles, er is ook de menselijke maat. Kijk, ik zou elke dag letterlijk en figuurlijk afstand kunnen creëren door op en neer naar Drenthe te rijden, maar dat doe ik niet. Ik zit hier vlakbij in de buurt, ben elke dag als eerste op de club. Dat zegt alles, toch? Ik kan hier 100 procent mezelf zijn.”

Lees ook:

Meer wangedrag in stadions na corona, met de nieuwste trend: bierdouches

Al drie duels in het profvoetbal werden gestaakt door het gooien van voorwerpen en vooral bier richting voetballers. De KNVB ziet ook internationaal meer incidenten na corona.