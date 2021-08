Jos Hermens, vaderfiguur voor atletiekkampioenen: ‘Sifan komt niet uit het niets’

Atletenmanager Jos Hermens is de man achter Sifan Hassan. Al decennialang zet hij zich in voor de professionalisering van zijn sport. Zijn bedrijf is uitgegroeid tot een medaillefabriek.

Het zijn de kleine maar o zo belangrijke details die hij vanuit Nederland nu niet kan beïnvloeden. Dat maakt het voor atletenmanager Jos Hermens (71) frustrerend om niet in Tokio te zitten. Ook Sifan Hassan staat bij zijn bedrijf onder contract. Voor het eerst sinds 1972 mist Hermens de Olympische Spelen.

Dat jaartal zegt wat over zijn lange staat van dienst, en ook over zijn nimmer aflatende passie voor de atletiek. Hermens staat aan de basis van de professionalisering van zijn sport. Hij is een goed verteller, die kan putten uit een rijk leven vol anekdotes. “Sifan is een pittige tante”, zegt hij lachend. “Zij was niet dezelfde geweest als ze in Ethiopië was gebleven.”

‘Als je iemand in de ogen kijkt, zie je wat de juiste woorden zijn’

Details bepalen vaak het succes van een samenwerking met een sporter, stelt hij. De laatste zinnen bijvoorbeeld die hij een atleet toefluistert in de warmingup-ruimte, meestal refererend aan iets wat in het verleden is gebeurd, soms een grapje. Alles om de atleet met de juiste mindset de wedstrijd in te sturen. Dat kan hij nu niet doen.

Jos Hermens Jos Hermens haalde het nieuws toen hij zich als een van de weinige atleten terugtrok bij de Olympische Spelen van München 1972. Bij een gijzeling door Palestijnse terroristen vonden een aantal Israëlische sporters ter plekke de dood. Hermens vond het ongepast om verder te sporten. Zijn opvallendste sportprestatie was het werelduurrecord dat hij op 20.944 meter zette. Sinds 36 jaar is hij directeur van het door hem opgerichte managementbureau Global Sports Communication. Tientallen wereldtoppers heeft hij begeleid, onder wie Haile Gebrselassie, Eliud Kipchoge en Sifan Hassan. Ook organiseert zijn bedrijf over de hele wereld atletiekwedstrijden.

Ook de opvang na tegenslag is lastiger op afstand. Zo greep Joshua Cheptegei vorige week vrijdag naast het goud op de 10.000 meter. De wereldrecordhouder uit Oeganda had het moeilijk en de 5000 wachtte nog. “Hij zat mentaal in de kreukels en dan wil je eigenlijk even een arm om hem heen slaan. Voor sommigen ben ik ook een soort vaderfiguur. Ik communiceer nu via de app, maar als je iemand in de ogen kijkt zie je beter wat de juiste woorden zijn.”

Hermens is naar eigen zeggen een mensenmens. Hij helpt anderen graag. Dat zal de onderwijzer in hem zijn, zegt hij lachend. Ook Hassan kreeg zijn steun, nadat ze als alleenstaande minderjarige asielzoeker uit Ethiopië in Nederland was aangekomen. “Als tiener liep ze de 1500 meter al in 4.05 minuten. Mensen denken soms: hoe kan het wat zij presteert? Maar Sifan komt niet uit het niets. In tien jaar tijd is ze op die afstand vijftien seconden sneller geworden.”

Haar vaderland schiep meteen een band tussen de twee. Hermens raakte gefascineerd door Afrikaanse atleten toen hij beelden zag van Abebe Bikila, de Ethiopiër die in 1960 blootsvoets de olympische marathon won. Een televisie hadden ze destijds bij hem thuis niet, maar in 1962 werd de film van het Internationaal Olympisch Comité op zijn atletiekvereniging gedraaid. “Je hoorde het ritme van zijn benen, van zijn adem. Het was fascinerend en ik wist dat lopen het voor mij was.”

Een geval apart

De meeste atleten die hij en zijn collega’s begeleiden, worden in hun thuisland gescout. Hassan is wat dat betreft een geval apart. Hij koppelde haar in Nederland aan de trainer Honoré Hoedt die met haar ‘moeilijke loopstijl’ aan de slag ging. In plaats van netjes vooruit te bewegen, klapte Hassans rechterbeen naar buiten. Los van een gebrek aan efficiëntie werd ze daardoor ook makkelijker van achteren aangetikt. “Dat is een trauma voor haar. Ze is daardoor wel­eens gevallen. Het is een verklaring waarom ze nog altijd het liefst achteraan een groep loopt. Ook leg je daar in de binnenbaan de minste meters af en heb je ruimte voor je pas.”

Hermens omschrijft Hassan in Tokio als een kind in een snoepwinkel. Als zij in Ethiopië was gebleven, had ze maximaal één afstand mogen lopen. Dan was haar unieke medaillejacht niet mogelijk geweest. Nog nooit combineerde een atleet op de Spelen de 1500, 5000 en 10.000 meter. “Zij zegt: ‘ik volg mijn hart’. Mijn conclusie is dat daarbij onbewust haar moeilijke jeugd meespeelt en dat ze denkt: nu zit ik in Nederland en heb ik keuzevrijheid, die ga ik gebruiken ook.”

Jos Hermens' schoenen uit 1978. Beeld Maartje Geels

Hermens praat op warme toon over haar en zijn andere pupillen. Zijn bedrijf Global Sports Communication heeft meer dan honderd atleten onder contract, uit meer dan twintig landen. Inmiddels heeft Hermens veertig medewerkers in dienst. De dagelijkse begeleiding van de sporters draagt hij steeds meer over. Maar in de begindagen deed hij alles zelf.

Van atleet naar atletenscout

Via Nike rolde hij het sportmanagement in. Eind jaren zeventig was hij zelf een van de eerste atleten buiten de VS die een contract tekende bij het destijds nieuwe merk, dat zich in die dagen puur op hardlopen richtte. Toen niet veel later zijn achillespees knapte, trad hij in dienst bij Nike. Hij werd atletenscout.

Aanvankelijk wilde hij trainer worden, maar met zijn diploma’s op zak merkte hij dat alle atleten met dezelfde vragen kwamen. Ik ben geblesseerd, waar kan ik heen? Kun je me aan wedstrijden helpen? Zo werd hij wereldwijd een van de eerste managers in de atletiek. “In de jaren tussen twee Olympische Spelen waren er heel weinig mogelijkheden om te racen. De sportbonden deden niets. De a van atletiek stond voor amateur. Daar lag mijn meerwaarde.” In 1985 begon hij voor zichzelf, op een zolderkamertje in Nijmegen met een ouderwetse fax en werkweken van honderd uur.

Hij reisde veel naar Ethiopië, waar de meeste talenten zich voor wedstrijden in Addis Abeba verzamelden. Dat was een voordeel ten opzichte van Kenia. Daar werden de races meer verspreid over het land gehouden, omdat de infrastructuur beter was. Het was cherry picking in die dagen.

Wel was het in die tijd zonder mobiele telefoons moeilijk werken in Afrika. Haile Gebrselassie bijvoorbeeld, een van de grootste langeafstandslopers aller tijden, had volgens Hermens in 1992 al olympisch goud kunnen winnen. Hermens had hem al ingeschreven voor wedstrijden in Europa, om de olympische limiet te lopen, maar hij kreeg Gebrselassie niet op tijd te pakken. “In Ethiopië stonden de enige telefoons in postkantoren. Dan maakte ik per brief of fax een afspraak wanneer ik zou bellen. Alleen zijn Afrikanen niet zo goed in plannen. Regelmatig vergiste iemand zich in het uur of de dag.” Lachend: “Daarom heb ik het woord communications ook in de naam van mijn bedrijf opgenomen.”

Het hele dorp liep uit

Langzaam professionaliseerde de aanpak, noodgedwongen ook. Hermens constateerde dat als Afrikaanse atleten geld hadden verdiend met lopen, het hele dorp bij terugkomst uitliep. Iedereen klapte eerst, maar hield daarna de hand op. “Dan kochten ze taxi’s voor een neef of oom, maar als die kapotging werd er voor de reparaties ook weer naar hen gekeken. Er was te veel afleiding. Toen ben ik met trainingskampen in Kenia begonnen. Daar gingen de atleten systematischer trainen. Vanaf dat moment werd er ook sneller gelopen op marathons. Ik kon dan zeggen: ga jij maar vijf maanden trainen voor Boston. Daar heeft een hele evolutie plaatsgevonden.”

Nu heeft zijn bedrijf kantoren tot in China en Oeganda. Het hoofdkantoor in Nijmegen heeft veertien slaapkamers, voor atleten die bij blessures voor medische begeleiding komen. Laatst logeerde olympisch en wereldkampioen Kenenisa Bekele er nog. “Hij werd behandeld aan zijn enkel en was te zwaar geworden, dus een diëtist hielp hem een kilo per week af te vallen.”

Botsende belangen

Soms botsen de belangen van de atleten die Hermens begeleidt. Dat is lastig. Vorig jaar bijvoorbeeld organiseerde hij in het stille coronajaar een recordrace in Valencia. Daar brak de Ethiopische Letesenbet Gidey, vandaag in Tokio de grote concurrent van Hassan op de 10.000 meter, het mondiale record op de 5000 meter. Die poging had Hassan ook graag gewaagd. Maar een aanval op een wereldrecord doe je niet met je grootste concurrente als haas. Hermens moest dus kiezen.

Voor Hassan regelde hij later dat jaar in Brussel een mogelijkheid om het werelduurrecord aan te vallen − dat ze verpulverde − en creëerde hij in Hengelo alsnog een recordrace. Zo is het vak van atletenmanager ook schipperen, en praten, heel veel praten om iedereen tevreden te houden en alle afwegingen uit te leggen.

Na de voor Hassan teleurstellend verlopen Spelen in Rio vertelde ze Hermens dat ze een nieuwe impuls nodig had. Hij bracht haar vervolgens onder in Oregon bij Alberto Salazar, de trainer die nu geschorst is wegens dopingovertredingen. “Ik kende Alberto nog uit de jaren tachtig, toen ik hem als atleet naar de marathon van Rotterdam had gehaald. Voor Sifans overstap heb ik hem in de ogen gekeken en ik weet zeker dat er toen niks qua doping speelde, misschien daarvoor wel. Daarbij hebben wij de medische begeleiding van Sifan in Nederland gehouden, bij sportarts Peter Vergouwen. Alberto heeft Sifan een enorme boost gegeven met de verfijning van haar loopstijl en de versterking van haar corestability.”

Atletiek is de grootste sport ter wereld, stelt Hermens. Medaillewinnaars komen vaak uit tientallen landen. “Het is geen elitaire sport. Daar hou ik van als socialist. Een paar rijke landen kunnen snelle boten bouwen om in te zeilen of sleutelen aan moderne fietsen. Iedereen kan hardlopen.”

‘Heb geduld’

Wat Hermens zijn atleten altijd voorhoudt, is dat een carrière niet één, maar twintig jaar beslaat. Heb geduld, bouw het op. “Ik moet Sifan wat dat betreft ook in de gaten houden.” Aan zijn eigen loopcarrière kwam abrupt een einde als gevolg van een overhaast gezette cortisonespuit die zijn achillespees kapotmaakte.

In Tokio doen 59 atleten mee die bij zijn bedrijf onder contract staan. Hermens is met pijn in het hart thuisgebleven, in verband met de omstandigheden door corona en eerdere hartproblemen. In het verleden werden al tientallen gouden medailles verzameld door lopers van Gobal Sports Communication. Wíe van zijn atleten wint, maakt hem niet uit. Allen zijn hem even lief, iedereen heeft een verhaal. “Het is onze taak om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarna moeten de atleten het op de baan uitvechten. De beste van dat moment wint.” Daar heeft Hermens vrede mee, al geeft hij toe dat zijn oranje hart op dit moment iets harder klopt voor Hassan.

