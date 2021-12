Jorrit Bergsma rijdt een perfect OKT en doet zelfs een handreiking voor de ploegenachtervolging

De dubbel is zeker, de triple voor 99 procent en misschien volgt nog wel een kwartet. Jorrit Bergsma behaalde alle doelen die er waren voor zijn olympisch kwalificatietoernooi. Mogelijk komt hij in Peking het vaakst in actie van alle mannelijke deelnemers. Zelfs op de ploegenachtervolging, wat voor hem toch een ‘litteken op zijn carrière is’.

Bergsma stond dinsdagavond met een brede grijns de pers te woord, nadat hij zich eerder op de dag op de 10 kilometer had gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Tijdens een race die hij als moeilijk en vervelend had getypeerd – een wedstrijd waarin iemand alleen maar kan verliezen is nooit leuk, reed hij met 12.42,39 naar zijn vijfde Thialf-tijd op de 10 kilometer ooit.

Altijd bezig met een volgende race

Bergsma vertelde dat hij niet echt nerveus was geweest, ook omdat hij van tevoren wel wist dat er amper concurrentie was om hem van een van de twee plekken voor Peking af te houden. Toch ging hij niet rustig aan. “Als je er de kop niet voor hebt, kan het heel vervelend zijn.”

Tijdens de interviews was boven Bergsma’s hoofd Nils van der Poel zichtbaar op een scherm. Die werd lang geïnterviewd door de NOS. De grootmeester van het laatste jaar kreeg de tijd om zijn tegenstanders te analyseren. Bergsma zat er niet zo mee. “Hij (Van der Poel, red.) heeft wel harder gereden hier.”

Het is ‘vintage’ Bergsma. Altijd nuchter, altijd bezig met een volgende race. Met Van der Poel is hij niet bezig. Dat leidt alleen maar af. Als ware een vastgelopen cassettebandje herhaalde hij: “Ik kan nu wel heel erg gefocust op hem zijn, maar daar ga ik niet harder van schaatsen. Ik moet mezelf blijven ontwikkelen.”

Individueel rijdt Bergsma in Peking de 5 en de 10 kilometer. Met name op die laatste afstand lijkt hij gezien zijn tijden de meeste kans te maken, al moet hij een stuk rapper om de eigengereide Van der Poel te verslaan. “Ik kan nog wel een stuk harder.”

Tegelijkertijd is hij bijna zeker van een van de twee plekken op de massastart. Geen schaatser in Nederland kan dat beter dan Bergsma. Maar het typeert Bergsma ook dat hij nog geen geluid heeft laten horen richting bondscoach Jan Coopmans, over de persoon die met hem mee zou moeten op die afstand. “Ik wil het liefst een sprinter, omdat de kans groot is dat het een sprint wordt in Peking. Ik kom tekort tegen sprinters als Bart Swings en Joey Mantia. Maar sprinters staan niet in de rij. Ik vind het lastig.”

Het gedroomde trio

Wellicht zit er voor Bergsma in Peking dan nog een afstand in. De ploegenachtervolging. Het gaat waarschijnlijk moeilijk worden om het gedroomde trio daarvoor naar Peking te krijgen. Sven Kramer en Patrick Roest zijn er wel, maar Marcel Bosker is momenteel ver van plaatsing. En dus moet nummer drie van de achtervolging worden gekozen uit anderen die in Peking uitkomen.

Mogelijk is dat Bergsma, die alleen niet heeft meegetraind met het vijftal dat het hele jaar al op het onderdeel traint. Maar daar had hij al helemaal niet over nagedacht of over gesproken met de bondscoach: “Ik zet me graag voor Nederland in. Maar dan moet ik wel gewild zijn en moet de ploeg er wel achter staan.”

Bergsma heeft geen goede herinneringen aan de ploegenachtervolging. In 2014 stapte hij uit de ploeg omdat hij niet mocht starten in de kwartfinale tegen Frankrijk en zo een uiteindelijk gouden medaille misliep. Alleen zij die daadwerkelijk in actie kwamen, toen het TVM-trio Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen, kregen een gouden plak. Bergsma voelde zich gepest en gepiepeld en sindsdien kwam het niet meer goed. Hij praatte er nooit meer over. “Ik heb daar een heel naar gevoel aan overgehouden. Dat heeft mijn gouden medaille op de 10 kilometer toen bedorven.”

Patrick Roest, nu een lid van de ploegenachtervolging, zei dinsdag dat met Bergsma zeker te rijden is. “Jorrit heeft misschien een verleden met het onderdeel, maar dat was een andere ploeg, een andere bondscoach en andere rijders. Ik ben blij dat ik de selectie niet hoef te maken. Maar ik heb vertrouwen in de bondscoach.”

Bergsma zette dinsdag de deur naar deelname wel weer op een kier. “Maar het is eerst de vraag of ze me nodig hebben.” Hij zal er zelf niet over beginnen.

