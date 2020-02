Jorien ter Mors heeft na moeilijk seizoen toch volop kans op WK-medaille

Vooraf had Jorien ter Mors geen idee waar ze zou kunnen eindigen op de WK sprint in Hamar. Het kon podium worden, maar ook zomaar ‘plek twaalf of dertien’. De eerste dag, gisteren, gaf slechts gedeeltelijk antwoord. Na haar twaalfde plaats op de 500 meter (38,22) en de derde plek op de 1000 meter (1.14,59) staat ze ­vijfde. De Japanse Miho Takagi gaat overduidelijk aan de leiding, voor Nao Kodaira en Olga Fatkulina.

Hoeveelste ze ook wordt, eigenlijk maakt de klassering Ter Mors (30) niet uit. Dát ze op de WK staat was voor haar al een grote overwinning, zei ze bij de NOS. Na een zware knieblessure en grote mentale problemen doet ze weer mee op een groot internationaal toernooi. Voor het eerst sinds de wereldbeker in Kazachstan, begin december.

Hoe anders was haar gevoel begin november, toen ze op het kwalificatietoernooi voor de World Cup drie afstanden won en helemaal terug was na negen maanden revalideren. Haar knieblessure leek vergeten.

Maar daarna begon het kwakkelen. Ze werd ziek, en mentaal viel ze terug. Ze probeerde zichzelf met mantra’s op te beuren. Foto’s op Instagram gingen vergezeld met levenslessen. ‘Een pijl kan alleen worden geschoten als hij naar achter is getrokken. Als het leven je terugtrekt, beeld je in dat het je naar iets groot gaat lanceren.’

Op de NK afstanden, waar ze zich kon plaatsen voor de WK’s, voelde ze zich ‘machteloos’. Naar Hamar mocht ze alleen via een achterdeurtje. Ze werd tweede op de NK sprint achter Letitia de Jong, maar mocht mee als lucky loser omdat De Jong al wel zeker was van een plek.

Langzaam hervond Ter Mors voor de zoveelste keer rust in haar hoofd. Terwijl alle grote namen in Canada zaten om zich voor te bereiden op de WK afstanden, reed Ter Mors twee baanrecords op de Rabo Holland Cup in Alkmaar. Op de 1500 meter was ze daar bijna zes seconden sneller dan nummer twee Roza Blokker.

In Hamar was de eerste 500 meter te traag. Ze hoorde het startschot amper. Haar 1000 meter was een forse uitschieter die ‘eindelijk goed was’. Ze staat vooralsnog op 0,22 seconde van het podium. Jutta Leerdam staat zesde in het klassement, Letitia de Jong zevende.

Geen rol van betekenis voor mannen

De mannen spelen op het sprinttoernooi na één dag geen rol van betekenis. Kai Verbij staat zevende, Kjeld Nuis negende en Dai Dai Ntab twaalfde, ver achter de Japanner Tasuya Shinhama. Nuis bij de NOS: “De Nederlanders lopen te kloten hier.”

