Jordy Clasie, de stille motor van AZ: ‘Ik heb mijn plekje gevonden’

Hij speelde op het WK in 2014 in Brazilië, droeg zeventien keer het shirt van het Nederlands elftal, speelde bij Feyenoord en in de Premier League. Heel zenuwachtig wordt Jordy Clasie dus niet meer van een grote wedstrijd. Maar zijn trip deze week naar Engeland, waar hij in het verleden voor Southampton speelde, vindt de 31-jarige Haarlemmer toch wel ‘speciaal'. In het immense Olympisch Stadion van Londen wacht West Ham United in de halve finale van de Conference League.

“Ik ben niet heel snel meer onder de indruk, maar dit zijn natuurlijk wel de mooie wedstrijden”, zegt Clasie. “Maar zaterdag uit bij Ajax was ook mooi hoor. Dit zijn de wedstrijden waar het echt om draait. Die fase is voor ons nu aangebroken. De prijzen worden nu verdeeld. We kunnen nog een ticket voor de Europa League winnen en de finale bereiken van de Conference League.”

Zaterdag tegen Ajax (0-0) in de Johan Cruijff Arena was hij als controleur van AZ de onbetwiste uitblinker. Clasie heerste voor zijn defensie. Constant beperkte hij de afspeelmogelijkheden van Ajax door slim te anticiperen op situaties die zouden gaan komen. Hij coachte, zette op het juiste moment druk en zijn passing was zuiver.

“Tegen Ajax ontbrak het net aan dat laatste zetje. Daar waren we niet scherp genoeg. Of we maakten net de verkeerde keuze. Dat is zonde. Dat moet tegen West Ham beter. Je moet altijd profiteren van de zwaktes van de tegenstander.”

‘Laat andere jongens maar van de schijnwerpers genieten’

In Clasie’s carrière verliep niet altijd alles crescendo. Zijn terugkeer in 2018 bij de club waar hij werd opgeleid, Feyenoord, werd niet wat hij ervan had gehoopt. Hij koos daarna voor AZ. In zijn vertrouwde Noord-Holland groeide hij langzaam uit tot de stille motor van het elftal. Clasie past op het huis als Tijani Reijnders op avontuur gaat.

“Ik voel mij lekker in deze ploeg”, zegt Clasie. “Ik denk dat ik het juiste plekje voor mezelf wel heb gevonden. Ik probeer zo belangrijk mogelijk te zijn voor het team en die jonge jongens te helpen in hun ontwikkeling zodat zij in het veld wat vrijer kunnen zijn. Tijani speelt naast mij. Ik probeer de balans te bewaken, zodat hij zijn kwaliteiten kan laten zien, met zijn dribbels en loopacties.”

Dat hij voor het grote publiek wat minder opvalt dan de blikvangers van AZ maakt hem niet uit. “Ik vind het niet erg om wat op de achtergrond te blijven. Laat andere jongens maar van de schijnwerpers genieten. Die jonge jongens hebben nog een lange carrière voor zich. Ik ben er om te helpen, in en buiten het veld.”

Meer lef tonen

AZ staat in de eredivisie nu vierde, twee punten achter Ajax. De klassering maakt het verschil tussen een ticket voor de Europa League of Conference League volgend seizoen. In die laatste, Europese competitie stuit AZ op West Ham United, momenteel bescheiden geklasseerd in de Premier League op de vijftiende plaats. Donderdagavond vindt het eerste duel plaats, volgende week is de return in Alkmaar.

AZ zal tegen West Ham iets minder bescheiden moeten zijn in het druk zetten dan tegen Ajax en dus meer lef moeten tonen, beseft Clasie. “Als we goed de bal van links en rechts verplaatsen, door de as, dan kunnen we tegen elke ploeg tot goede aanvallen komen. Het is voor tegenstanders heel moeilijk als je dat snel doet. We hebben twee fantastische backs (Sugawara en Kerkez, red.) met heel veel loopvermogen. Zij moeten op de juiste momenten gaan. Dat wapen kunnen we nog beter gaan benutten, dan creëren we nog meer kansen.”

Het zou een stunt zijn, AZ in de finale van een Europees toernooi. Dat kwam eerder alleen in 1981 voor. Toen verloor AZ in twee delen van Ipswich Town. Clasie: “Ik kijk ernaar uit.”

Lees ook:

Rampseizoen zal ook komend jaar doorwerken bij Ajax

Door het 0-0 gelijkspel tegen AZ heeft Ajax vijf punten achterstand op PSV en speelt het komend seizoen vrijwel zeker geen Champions League. Wat betekent dat?