‘Jonge vlinder’ Puck Pieterse had het alleen maar over winnen, maar werd derde op het WK

Halverwege haar WK mountainbike moest Puck Pieterse zaterdagochtend in haar hoofd een virtuele pas op de plaats maken. Ze wist dat ze de race diep in het Schotse heuvelland niet meer zou winnen. Sterker nog, ze moest nog diep gaan om überhaupt een podiumplaats te veroveren. En dat beseffen, was mentaal toch wel erg zwaar.

Pieterse werd op haar eerste WK derde, achter de Françaises Pauline Ferrand-Prévot en Loane Lecompte. Een grootse prestatie, maar wel een die in eerste instantie voor teleurstelling zorgde. Pieterse was de grote verrassing van het hele seizoen. Dat het dan op het WK niet lukte, moest eerst even bezinken.

Tactiek

Pieterse (21) had het voor de start immers alleen maar gehad over winnen, vertelde bondscoach Gerben de Knegt. “Waar zou ze wegrijden, hoeveel voorsprong zou ze pakken.” Maar haar geijkte tactiek om meteen uit de start te demarreren, seconden weg te rijden en daarna haar marge uit te breiden, kon na een halve ronde meteen al de prullenbak in. Het duo uit Frankrijk, Ferrand-Prevot en Lecomte, reed een voor een zelfs bij haar weg. Pieterse: “Ik reed zo hard ik kon, maar zo goed als Pauline reed, heb ik haar dit jaar nog niet gezien.”

En dus was het mentaal wel zwaar geweest tijdens haar race. Ze moest in Glentress Forest in de Tweed Valley, nat door de overvloedige regenval, ineens vol in de strijd om de derde plaats, met de Zwitserse Alessandra Keller, de Britse Evie Richards en uiteindelijk vooral de Oostenrijkse Mona Mitterwallner. Maar een laatste eindsprint, geholpen door aanmoedigingen van De Knegt (“Je gaat toch niet vierde worden”) en staf die in die laatste sectie stonden, bracht haar naar de derde plaats.

Juichend en zwaaiend kwam ze over de finish. Het waren haar laatste krachten. Uitgeput viel ze in een hoekje van de weg tussen Mixed Zone en Vip-dorp op een smalle strook asfalt. Er volgden wat tranen. Van frustratie, van blijdschap, van vermoeidheid. Ze had alles gegeven. En kon om die reden, zo vond ze zelf ook best tevreden zijn met brons.

Verwachtingen

Het gevoel van tevredenheid had toen overigens nog niet helemaal de overhand op de teleurstelling. Bondscoach De Knegt zei dat ze nog echt wel even chagrijnig was. De hele week had hij al tegen haar gezegd dat ze de druk er wat af moest halen, want haar seizoen was al geslaagd. Maar ja, zo wist ook De Knegt: juist omdat ze zo goed presteerde in haar debuutjaar, waren er automatisch verwachtingen. “Ze dacht: waar heb je het nu toch over man.”

In haar debuutjaar werd Pieterse al Europees kampioen, tweede op de ‘short-track’-race op het WK donderdag (ook achter Prévot) en ze is met nog vier races te gaan leider in de wereldbeker. Ze is als een ‘jonge vlinder’, zoals Anne Tauber haar omschrijft, dit WK haar teamgenote en zelf zaterdag veertiende. “Puck is echt voor alles enthousiast. Dan denk je soms: wat ga jij nu doen? Maar dan gaat ze nog een rondje hier rijden, of een rondje daar. Het is heel leuk bij haar in de ploeg te zitten.”

Bevestiging

Tauber ziet in Pieterse wat ze zelf ook meemaakte: “Als je jong bent, gaat alles vanzelf. Tot je een keer valt, of mentaal wat moeite krijgt. Ik hoop niet dat Puck dat krijgt hoor. Ze moet vooral bij zichzelf blijven. Als dat lukt, dan zit er technisch en fysiek nog heel veel potentie.”

Bondscoach De Knegt zag in de bronzen medaille van Pieterse in ieder geval de bevestiging van wat de jonge Nederlandse al het hele jaar laat zien. “Voor haar voelt het misschien nog niet zo, maar ik ben heel blij met deze medaille.”

Volgend jaar hoopt Pieterse de nog steeds stijgende lijn door te zetten. Zodat ze op het moment dat het er het meest om gaat, op de Olympische Spelen (in het hol van de Fransen), gelijke tred kan houden met de ‘grande dame van het off-road-racing’, zoals Prevot werd voorgesteld aan het Schotse publiek. Want Prevot, die als eerste vrouw ooit voor de vijfde keer wereldkampioen werd op de ‘traditionele’ mountainbike-discipline, beheerst vooralsnog het moment van op het juiste moment pieken.

