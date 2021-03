Jong Oranje wil plezier uitstralen én de EK-titel pakken: ‘Het is graag of niet’

Het voelt als een tussensprint in een marathon. Terwijl de Europese voetbalcompetities nog in volle gang zijn, staat Jong Oranje aan het begin van een Europees kampioenschap. In de selectie, die bondscoach Erwin van de Looi maandag bekendmaakte, zitten vijftien spelers uit de eredivisie en acht spelers die actief zijn in het buitenland.

Vanaf komende maandag, als de beloftes bij elkaar komen in Zeist, ligt de focus op drie poulewedstrijden. Die worden in Hongarije gespeeld. Tegen Jong Roemenië (24 maart), Jong Duitsland (27 maart) en Jong Hongarije (30 maart) moet Nederland zich bij de beste twee landen in de groep zien te scharen. Daarmee plaatst het zich voor de kwartfinales, die vanaf eind mei worden afgewerkt in Hongarije en Slovenië.

Brobbey debutant bij Jong Oranje Brian Brobbey maakt deel uit van de selectie van Jong Oranje voor de groepsfase van het EK. De 19-jarige spits van Ajax debuteert in de groep van bondscoach Erwin van de Looi. Ajax is hofleverancier, want ook Kjell Scherpen, Jurriën Timber, Perr Schuurs en Jurgen Ekkelenkamp zijn opgeroepen. AZ-spelers Teun Koopmeiners en Myron Boadu, die allebei al hun debuut voor het Nederlands elftal maakten, doen bij het EK ook mee met Jong Oranje. Vanuit de eredivisie zijn onder anderen de PSV’ers Cody Gakpo en Jordan Teze en de Feyenoorders Justin Bijlow en Tyrell Malacia geselecteerd. Vanuit het buitenland komen onder meer Justin Kluivert (Leipzig), Noa Lang (Club Brugge), Sven Botman (Lille), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain) en Javairo Dilrosun (Hertha BSC).

De clubtrainers zijn niet heel gelukkig dat ze spelers moeten afstaan in een cruciale periode van het seizoen voor Jong Oranje. Van de Looi sprak er over met Roger Schmidt (PSV) en Erik ten Hag (Ajax) en had overleg met bondscoach Frank de Boer. “De gesprekken met de clubtrainers zijn niet bepalend, uiteindelijk bepaal ik wie ik selecteer.” Zelf vindt hij de planning van dit EK ook niet ideaal. Van de Looi: “De kalender is zoals hij is: overvol.”

Ihattaren

Opvallende afwezige in zijn selectie: Mohammed Ihattaren van PSV. Die kwam onlangs weer in opspraak door een gebrek aan discipline en bleef ook zondag tegen Feyenoord weer op de bank. “Omdat we maar een korte tijd hebben om ons voor te bereiden, heb ik de voorkeur gegeven aan spelers die weten hoe het werkt bij Jong Oranje – jongens ook die bekend zijn met onze speelwijze”, motiveerde Van de Looi zijn keuze.

En daar valt wel iets voor te zeggen. Sinds Van de Looi in 2018 bondscoach van Jong Oranje werd, werkte hij aan een cultuurverandering bij het elftal, dat voor het eerst sinds 2013 weer meedoet aan een EK. “Daar hebben we hard aan gewerkt met elkaar”, stelt Van de Looi. “Waar staan we voor? Wat willen we zijn? Wat verwacht je van Jong Oranje, en wat mag Jong Oranje van jou verwachten? Dan kom je tot een soort commitment, een verantwoordelijkheid naar elkaar toe.”

“Enerzijds willen we een professioneel team zijn, waarin winnen heel belangrijk is, maar aan de andere kant willen we ook een team zijn dat toegankelijk is en plezier uitstraalt. Het is graag of niet. We doen het op de manier die we met elkaar besproken hebben. Als je daar niet in mee wilt gaan, dan vind ik dat je er niet bij moet horen – hoe talentvol je ook bent.”

Buitenland

Wat is het beste voor een talent? In de 23-koppige selectie zitten acht spelers die in het buitenland voetballen. Marco van Basten hield onlangs in Rondo een vurig pleidooi voor de eredivisie. In zijn ogen kiezen jonge talenten, al dan niet geleid door geld, tegenwoordig veel te snel voor het buitenland, terwijl er geen beter podium is dan de Nederlandse competitie, omdat spelers zich hier goed kunnen ontwikkelen. Brobbey, die van Ajax naar RB Leipzig gaat, is er een recent voorbeeld van.

“Ik sta daar iets anders in”, zei Van de Looi. “Ik vind dat jonge spelers zo veel mogelijk moeten spelen – op een zo hoog mogelijk niveau. Wat dat niveau is, is heel persoonlijk. Het risico van naar het buitenland gaan, is dat de selecties daar groter zijn, er meer concurrentie is en daarmee het gevaar dat het aantal speelminuten afneemt. In Nederland worden jonge spelers toch wat vaker voor de leeuwen gegooid. Maar om nu te generaliseren en te zeggen: iedereen moet in de eredivisie blijven, dat is weer het andere einde.”

Vanaf maandag gaat het vizier razendsnel naar de groepsfase van het EK. Over het doel kan Van de Looi kort zijn: Europees kampioen worden.