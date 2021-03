Jong Oranje neemt revanche en pakt de groepswinst

Nederland kreeg veel kritiek op het EK onder 21 jaar, maar dinsdag herstelde het zich knap tegen Hongarije: 6-1.

De opluchting viel na afloop van de gezichten te scheppen. Eindelijk liet Jong Oranje zien waartoe het in staat kan zijn op het EK voor spelers onder 21 jaar. Het beloftenelftal won dinsdag de afsluitende groepswedstrijd overtuigend van gastland Hongarije (6-1), dat al was uitgeschakeld.

Met die ruime overwinning verzekerde Jong Oranje zich van een plek in de kwartfinales, die vanaf eind mei worden afgewerkt in Hongarije en Slovenië. Omdat Jong Duitsland en Jong Roemenië niet verder kwamen dan een doelpuntloos gelijkspel, werd Nederland zelfs groepswinnaar in poule A. Op doelsaldo bleef het Duitsland voor, dat zich eveneens verzekerde van de knock-outfase.

Geen schroom

Jong Oranje – en dan vooral bondscoach Erwin van de Looi – rekende in het Hongaarse Székesfehérvár af met de kritiek die was ontstaan na de eerste twee duels. Ronduit flets was het spel tegen Jong Roemenië (1-1) en Jong Duitsland (1-1). Waren dit nu de geprezen talenten? Slechts weinig spelers gaven thuis op het EK, waar Nederland voor het eerst sinds 2013 weer aanwezig is.

Als er al sprake was van enige schroom, dan kon Jong Oranje die volledig van zich afwerpen tegen Hongarije, waarvan moest worden gewonnen. Dat deed het elftal zonder aanvoerder Teun Koopmeiners, die geschorst was, en Noa Lang, die met een blessure was teruggekeerd naar Club Brugge. Van de Looi koos – in tegenstelling tot het duel tegen Duitsland – dit keer wel voor een centrumspits: Myron Boadu.

Dat pakte goed uit. Illustratief was het openingsdoelpunt, vlak voor rust. Boadu kaatste terug op Cody Gakpo, die Dani de Wit de diepte in stuurde. De Wit, topscorer in de EK-kwalificatie met tien goals, wist daar wel raad mee: 1-0.

Publiekswissel

Gakpo, net teruggekeerd van een blessure, was de grote uitblinker tegen Hongarije. De PSV’er lokte kort na rust een strafschop uit (benut door Boadu), verzorgde de 3-0 en 4-1 – Bendegúz Bolla had tussendoor een strafschop benut – en kreeg tien minuten voor tijd een publiekswissel in de Mol Aréna Sóstó, waar overigens geen publiek aanwezig was. Sven Botman en Brian Brobbey tilden de score in de slotfase naar 6-1.

Gakpo wist de aandacht na afloop op zich gericht. Meteen volgen er dan grote woorden. Moet de jonge aanvaller (21), die dit seizoen slechts vijf keer tot scoren kwam bij PSV, niet overgeheveld worden naar het grote Oranje, dat wel een aanvallende impuls kan gebruiken? Theoretisch kan het. Zowel Van de Looi als bondscoach Frank de Boer moeten hun definitieve spelerslijst nog inleveren voor de EK’s van deze zomer.

Enige voorzichtigheid is echter geboden. Gakpo ziet de reden daarvoor dagelijks in de kleedkamer van PSV, waar Mohamed Ihattaren, ­anderhalf jaar geleden door toen­malig bondscoach Ronald ­Koeman nog verwelkomd als nieuwe Oranje-­international, momenteel niet eens goed ­genoeg wordt bevonden voor een plek in Jong Oranje. Het kan snel gaan. Van de Looi weet dat. ­“Laten we ­genieten van het ­moment”, zei hij na de groepswinst tegen de NOS.

