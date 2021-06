Jong Oranje kan zich niet verlossen uit houdgreep van Duitsers

Een land dat met chagrijn was gevuld, overgehouden aan een zorgwekkend optreden van het grote Oranje tegen Schotland (2-2), kon een dag later niet opgevrolijkt worden door de beloften van Jong Oranje.

Het elftal van bondscoach Erwin van de Looi verloor gisteravond de halve finale van het EK voor voetballers onder de 21 jaar. In het Hongaarse Székesfehérvár was Jong Duitsland te sterk (1-2). De Duitsers spelen zondag de finale tegen Jong Portugal.

Nee, dit Jong Oranje loopt niet over van de uitzonderlijke talenten, maar dat hoeft niet altijd doorslaggevend te zijn in een teamsport als voetbal. Juist in de kwartfinale, waarin het elftal van Van de Looi het favoriete Jong Frankrijk (2-1) uitschakelde, had Jong Oranje mogen ervaren waartoe teamgeest en goed verdedigen kunnen leiden. Een wijze les voor voetballers die nog een carrière voor zich hebben.

Dat Jong Oranje, in 2006 en 2007 winnaar van het EK, gisteren voor het eerst in acht jaar weer eens in de halve finale van een Europese eindronde uitkwam, mocht een spiegel zijn voor deze generatie.

Generatie Z

Het succesje van de halve finale – in de eerste EK-deelname sinds 2013 – mocht ook toegeschreven worden aan Van de Looi. Hij probeerde in de voorbije kwalificatie nadrukkelijk het imago van het elftal op te poetsen. Een documentaire vertelde het verhaal over Generatie Z, een groep individuen die gezamenlijk tot een teamprestatie moeten komen. Dat werd fraai onderstreept tegen de beloften uit Frankrijk.

In de halve eindstrijd tegen Duitsland, een reprise van het groepsduel in maart (1-1), bleek waarom Van de Looi had gevreesd voor de tegenstander. Jong Duitsland kan meerdere systemen spelen en is daardoor wat onberekenbaarder. Tegen Jong Oranje startte het met vier verdedigers, terwijl Nederland ongewijzigd was ten opzichte van de kwartfinale tegen Les Bleus.

Jong Oranje werd al vroeg op de avond tot een achtervolging gedwongen. Al na 29 seconden – nog geen Nederlander had de bal geraakt – rondde de Duitser Wirtz een vloeiende aanval af. Zeven minuten later verdubbelde de speler van Bayer Leverkusen de score (2-0). Een desastreuze start. Jong Oranje werd in die fase volledig overklast door Duitsland. De tegenstander was agressiever. Krachtiger. Sneller. En accurater in de passing. Jong Oranje mocht van geluk spreken dat Berisha zijn vrije trap na twintig minuten op de paal zag eindigen.

Wie staat er op?

Dan is de vraag: wie staat er op? In de tweede helft probeerde Jong Oranje, zich gesterkt door het feit dat Jong Duitsland maandag een verlenging en strafschoppen nodig had in de kwartfinale tegen Jong Denemarken, de tegenstander op conditie te overtroeven. Jong Oranje had veelvuldig de bal, maar het was opnieuw Berisha die gevaarlijk kon worden. Hij raakte nog twee keer de paal.

Een rake treffer van Schuurs, na ruim een uur spelen, bracht het geloof ineens weer terug bij Jong Oranje. Van de Looi wisselde aanvallend, maar tot echt grote kansen leidde dat amper. Boadu dacht te scoren, maar hij stond buitenspel. Duitsland, twee jaar geleden verliezen finalist op het EK, bleef vervolgens eenvoudig op de been en is zondag de uitdager van Portugal in de finale te Ljubljana.

